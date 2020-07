Esivaalien osallistujamäärä on odotettua isompi, vaikka on koronavirusaika.

Hongkongissa kansalaiset ovat osallistuneet oppositioleirin esivaaleihin niin runsain joukoin, että se on yllättänyt vaalien järjestäjät, kertoo hongkongilainen South China Morning Post -lehti (SCMP).

Näin siitä huolimatta, että viranomaiset varoittivat aiemmin viikolla äänestyksen mahdollisesti rikkovan uutta ja opposition pelkäämää kansallisen turvallisuuden lakia.

Hongkongissa järjestetään syyskuussa lakeja säätävän lainsäädäntöneuvoston vaalit. Oppositioleiri karsii yhteisillä esivaaleilla ehdokkaiden määrää, jotta eri oppositioryhmien ehdokkaiden äänet eivät jakautuisi liian hajanaisesti varsinaisissa vaaleissa.

Järjestäjät olivat toivoneet äänestyspaikoille viikonlopun mittaan 170 000 ihmistä, mutta esivaalien järjestäjien mukaan jo lauantaina äänensä antoi 234 000 hongkongilaista, mikä vastaa runsasta viittä prosenttia rekisteröidyistä äänestäjistä. Sunnuntaina jonot noin 250 äänestyspaikalle olivat yhä pitkiä, SCMP kertoi.

Into esivaaleihin on merkittävä, sillä Kiina sääti juuri Hongkongiin kansallisen turvallisuuden lain, joka on herättänyt paljon pelkoa oppositiomielisissä. Lain nojalla on jo esimerkiksi asetettu syytteeseen Hongkongin itsenäisyyttä vaativien kylttien kantajia.

Kiinamielinen aktivisti Man Shek Fong-yau (vas.) otti yhteen demokratia-aktivistien Joshua Wongin ja Tiffany Yuen Ka-Wain kanssa opposition esivaalikampanjassa lauantaina.

Parlamentaaristen asioiden ministeri Erick Tsang Kwok-wai varoitti aiemmin viikolla, että kansallisen turvallisuuden lain rikkomiseen voi myös syyllistyä ”järjestämällä, suunnittelemalla tai osallistumalla” esivaaleihin, AFP-uutistoimisto kertoi.

Uhkaus ja koronavirustilanne eivät vaalijonojen perusteella kuitenkaan näyttäneet valtavasti pelottavan rivihongkongilaisia.

Esivaalit eivät käynnistyneet aivan ajallaan lauantaina, sillä poliisi teki perjantaina etsinnän vaalien järjestämisessä auttavaan Public Opinion Research Instituteen (PORI). Sen johtaja Robert Chang kertoi poliisin kopioineen yrityksen tietokoneilta tietoja, AFP kertoi.

Poliisi perusteli toimiaan sillä, että se oli saanut ilmoituksen PORI:n tietokoneiden hakkeroinnista ja pelkäsi henkilötietojen vuotaneen muualle.

Hongkongilaisten iso puheenaihe on ollut viime päivät Britannian lähes puolelle hongkongilaisista lupailema mahdollisuus muuttaa Britanniaan ja saada muutaman vuoden kuluttua muutosta Britannian kansalaisuus.

AFP kuitenkin kertoi, että tarjouksen piirissä eivät olekaan monet nuoret ihmiset, jotka ovat osallistuneet innokkaimmin Kiinaa suututtaneisiin mielenosoituksiin. Juuri nämä nuoret pelkäävät eniten, että Kiinan tiukentunut ote Hongkongiin kohdistuu heihin.

Britannian tarjous nimittäin koskee ihmisiä, jotka asuivat Hongkongissa ennen kuin Britannia luovutti sen takaisin Kiinalle vuonna 1997 ja jotka ovat näin ollen oikeutettuja niin kutsuttuun BNO-passiin. Myös heidän lähiperheensä, kuten alle 18-vuotiaat lapset, ovat oikeutettuja muuttamaan Britanniaan.

Väliinputoajia olisivat vuoden 1997 jälkeen syntyneet ja jo 18-vuotta täyttäneet. He eivät ole tarjouksen piirissä. Juuri tuo nuori ikäluokka on ollut mielenosoituksen osallistujien ytimessä.

Myös esimerkiksi Australia ja Taiwan ovat lupailleet hongkongilaisille rajojensa avaamista. SCMP:n mukaan moni muuttohalukas odotteleekin nyt Hongkongissa eri maiden lupausten toteutumista ja niiden tarkempia sisältöjä ennen kuin he päättävät, mihin maahan suuntaavat.

Viime vuoden syksyllä noin 42 prosenttia hongkongilaisista sanoi haluavansa muuttaa ulkomaille jos heillä olisi siihen mahdollisuus, paljastui Hongkongissa olevan Kiinalaisen yliopiston tekemästä kyselystä.

Mieluiten vastaajat olisivat muuttaneet Kanadaan, Australiaan tai Taiwaniin. Syynä muuttohalukkuuteen olivat poliittiset kiistat ja demokratian puutos.

Halukkuudesta on kuitenkin pitkä matka päätöksen toteuttamiseen, sillä päätös ei ole mitenkään yksinkertainen. Ulkomailla ei välttämättä ole helppo saada työtä ja elämä pitää monessa mielessä aloittaa ikään kuin alusta, vieraassa paikassa ja usein ilman perhettä ja ystäviä.

Kiina on ilmoittanut useaan kertaan, että se ei hyväksy ulkomaiden maahanmuuttotarjouksia hongkongilaisille ja uhannut vastatoimilla.

