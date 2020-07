Yhdysvalloissa varmistettiin vuorokauden aikana yhteensä 66 528 uutta koronavirustartuntaa, kertovat Johns Hopkins -yliopiston tilastot.

Lauantai-iltana paikallista aikaa kirjattu luku on tähän mennessä korkein vuorokausikohtainen koronavirustapausten lisäys. Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä yli 3,24 miljoonaa tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yhteensä yli 134­000. Kuolemien määrä kasvoi lauantaina 760:llä.

Koronavirustartuntojen määrä on ollut viime aikoina nousussa Yhdysvalloissa. Monissa osavaltioissa on havaittu huomattavia tartuntapiikkejä. Useissa osavaltioissa rajoitusten poistoon tähtäävät suunnitelmat on laitettu jäihin. Myös jo kertaalleen poistettuja rajoituksia on palautettu.

Uusien päivittäisten koronatartuntojen määrä on noussut koko maan tasolla useana päivänä yli 60 000:n. Viiden viiem päivän aikana mainittu raja on ylittynyt neljänä päivänä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nähtiin lauantaina ensimmäisen kerran julkisuudessa suojamaski kasvoillaan, kertovat useat kansainväliset mediat.

Trumpilla oli kasvoillaan tumma maski hänen vieraillessaan Bethesdassa Marylandin osavaltiossa sijaitsevassa Walter Reed -sotilassairaalassa lauantaina paikallista aikaa.

Trump on suhtautunut maskeihin varsin nuivasti. Hän ei ole aiemmin suostunut kovasta paineesta huolimatta käyttämään maskeja esiintyessään julkisesti.

Presidentin on toivottu käyttävän maskia näyttääkseen esimerkkiä koronavirusepidemian pahoin runtelemassa liittovaltiossa. Myös Trumpin hallinnon omat lääketieteen asiantuntijat ovat suositelleet kasvomaskin käyttämistä.

Trump tapasi sairaalassa haavoittuneita sotaveteraaneja. Hänen nähtiin kävelevän sairaalan käytävillä maski kasvoillaan. Presidentti käveli toimittajien ohi muttei pysähtynyt kommentoimaan kuumeisesti odotettua tilannetta. Hän oli kuitenkin vihjaillut tiedotusvälineille kasvojensa suojaamisesta jo aiemmin.

”Minulla on luultavasti maski, jos teidän täytyy saada tietää. Minulla on luultavasti maski”, Trump kertoi uutiskanava CNN:n mukaan toimittajille ennen sairaalavierailua.

”Minun mielestäni on upea juttu käyttää maskia. En ole ikinä ollut maskeja vastaan, mutta uskon, että niille on aikansa ja paikkansa.”

Trump myös perusteli etukäteen mahdollista maskin käyttöä sillä, että hän vierailee sairaalassa, jossa hän puhuu sotilaille, joista osa on saattanut tulla juuri leikkauksesta.

Vaikka Trump ei ole aiemmin suostunut näyttäytymään julkisuudessa kasvomaskissa, levisi hänestä brittilehti The Guardianin mukaan toukokuussa kuvia maski kasvoillaan. Hän oli käyttänyt maskia vieraillessaan kasvosuojaimia valmistavassa tehtaassa Michiganin osavaltiossa. Hän ei kuitenkaan nähtävästi pitänyt maskia kasvoillaan koko vierailua.

Osavaltion oikeusministeri oli kutsunut The Guardianin mukaan Trumpia kiukuttelevaksi lapseksi, koska hän ei ollut kertomusten mukaan suostunut käyttämään maskia tehdaskierroksen aikana. Trump väitti myöhemmin käyttäneensä kasvomaskia kulissien takana.

”En halunnut antaa lehdistölle nautintoa nähdä sitä”, hän kommentoi tuolloin The Guardian mukaan.

Aiemmin tällä viikolla tiedotusvälineissä kerrottiin, että Trumpin avustajat olivat käytännössä anelleet presidenttiä antamaan periksi ja käyttämään maskia julkisella paikalla – ja että hänestä saisi ottaa kuvia maski kasvoillaan.

Trumpin kannatus laahaa kannatuskyselyissä demokraattien tulevan presidenttiehdokkaan Joe Bidenin perässä. Trump pyrkii toiselle kaudelle marraskuussa järjestettävissä presidenttivaaleissa.

Maan entinen varapresidentti Biden on esiintynyt säännöllisesti kameroiden edessä maskiin sonnustautuneena.

Kasvomaskin käytöstä on tullut Yhdysvalloissa poliittinen ele. Monet konservatiivit ovat vastustaneet maskien käyttöä, koska maskin käyttäminen loukkaa heidän mielestään heidän vapauttaan. Edistykselliset taas tapaavat pukeutua maskeihin eräänlaisena merkkinä kollektiivisesta vastuusta kriisiaikana.

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) on suositellut maskin käyttämistä julkisilla paikoilla silloin, kun turvaväleistä ei pystytä pitämään tarpeeksi hyvin huolta.

Trump on kuitenkin kieltäytynyt käyttämästä maskia, vaikka Valkoisessa talossa ja hänen vaalikampanjansa henkilökunnan joukossa on varmistettu epidemian aikana useampia tartuntoja. Jopa varapresidentti Mike Pence on alkanut käyttää maskia kesän aikana.

Trump on aiemmin myös pilkannut Bidenia maskin käytön vuoksi. Lehtitietojen mukaan Trump on kertonut avustajilleen, että kasvomaski saisi hänet näyttämään heikolta, eikä hän siedä ajatusta, että lehdistö ottaisi hänestä kuvia maski kasvoillaan.

Trump on puolustanut hallintonsa koronatoimia järkkymättömästi, vaikka Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia. Koronavirustartuntojen määrä on ollut myös viime aikoina nousussa.