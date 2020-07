Yhdysvalloissa räjähdys aiheutti massiivisen tulipalon asevoimien maihinnousualuksella San Diegossa Kaliforniassa, kertovat paikalliset mediat.

USS Bonhomme Richard -alus oli kotisatamassaan huoltotöiden vuoksi, kun räjähdys tapahtui sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan aluksella oli tapahtumahetkellä noin 160 miehistön jäsentä. 17 miehistön jäsentä on median mukaan sairaalahoidossa, mutta heidän vammansa eivät ole vakavia. Yhteensä loukkaantuneita on ainakin 21. Yleensä laivalla on noin tuhannen hengen miehistö.

Sammutustyöt olivat sunnuntai-iltana vielä täydessä käynnissä. Paikallinen palopäällikkö arvioi CNN:lle, että tulipalo aluksella voi kestää jopa päiviä. Päällikön mukaan alus saattaa palaa ”vesirajaan asti”.

Räjähdyksen syystä ei ole selvyyttä. Palon arvioidaan asevoimien viranomaisten mukaan saaneen alkunsa kannelta, jota pienemmät maihinnousualukset käyttävät saapuessaan ja lähtiessään laivasta.

”Satojen miljoonien korjauskulut”

Navy Times -lehden mukaan Bonhomme Richard on 23 vuotta vanha alus. Jos alus ylipäätään on palon jälkeen korjattavissa, nousevat korjauskustannukset satoihin miljooniin dollareihin, eläköitynyt laivaston kapteeni ja nykyinen merioikeuden opettaja LawrenceBrennan arvioi lehdelle sähköpostitse.

”Palo voi maksaa Yhdysvaltojen laivastolle merkittävän lentovaltin”, Brennan sanoi.

Alusta ovat voineet hänen mukaansa käyttää esimerkiksi uudet Lockheed Martin F-35 -hävittäjät.

Mikäli alus tuhoutuu korjauskelvottomaksi, uuden hankkiminen kestäisi vuosia ja maksaisi noin miljardi dollaria, Brennan arvioi.