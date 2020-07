Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci on eri mieltä presidentti Donald Trumpin hallinnon tavasta hoitaa koronaviruskriisiä maassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin neuvonantajat ovat viikonlopun aikana kiinnittäneet huomiota kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Faucin varhaisiin lausuntoihin koronaviruksesta ja epidemian hoidosta.

Trumpin avustajat luovuttivat aluksi sanomalehti The Washington Postille pitkän listan Faucin kommentteja, joita hän on antanut epidemian alkuvaiheessa.

Tuolloin Fauci muun muassa sanoi, että ihmisten tuskin tarvitsee muuttaa arkeaan viruksen takia eikä uskonut oireettomilla tartuttajilla olevan merkittävää roolia epidemiassa.

Avustajat eivät sisällyttäneet listaan Faucin lisäystä, jossa hän mainitsi, että tilanne voi kuitenkin muuttua.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan vastaavia lausuntoja ja listoja lähetetään yleensä poliittisten kampanjoiden yhteydessä vastapuolen edustajista. Tällä kertaa kohteena on kuitenkin hallinnolle työskentelevä, puoluerajat ylittävää suosiota nauttiva virkamies.

Valkoisen talon edustajan julkaiseman listan saatesanojen mukaan useat talossa työskentelevät ovat huolestuneita siitä, kuinka usein Fauci on ollut väärässä lausunnoissaan.

Nimettömänä pysytelleen lähteen mukaan listan tarkoituksena ei ollut mustamaalata Faucia tai pyrkiä savustamaan häntä ulos hallinnosta, vaan muistuttaa yleisöä siitä, että lääkäreitä ja asiantuntijoita tulisi kuulla laajasti.

Fauci on kritisoinut hallinnon toimia, joilla pyritään mahdollisimman nopeaan yhteiskunnan ja talouden avaamiseen. Trumpin avustajien mukaan Fauci ei taas tarkastele kriisiä kokonaisvaltaisesti, vaan ainoastaan ”kapeasta kansanterveydellisestä” näkökulmasta.

Uusien tartuntojen määrät jatkavat kuitenkin yhä lisääntymistään useissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

Vaikka 79-vuotiaalla Faucilla on merkittävä rooli epidemian hallinnassa Yhdysvalloissa, hänet on pidetty poissa Valkoisesta talosta, eikä hän ole keskustellut Trumpin kanssa henkilökohtaisesti kesäkuun alun jälkeen.

Valkoinen talo on myös perunut Faucin esiintymisiä kansallisissa mediakanavissa.

Faucin tukijat puolustavat asiantuntijaa sanomalla, että virus tunnettiin helmikuussa vielä niin huonosti, että virhelausunnoilta oli hankala välttyä.

Fauci on myös korjannut sanomisiaan epidemian edetessä. Hän esimerkiksi sanoi aluksi, ettei kasvomaskeja tarvitsisi käyttää, mutta nyt hän suosittelee voimakkaasti niiden käyttöä.

Fauci ja Trump ovat ottaneet yhteen koko kevään ajan siitä, miten koronaviruskriisiä tulisi hoitaa. He ovat muun muassa olleet eri mieltä hydroksiklorokiiniksi kutsutun lääkkeen turvallisuudesta koronavirustartunnan saaneiden hoidossa.

Jo maaliskuussa Fauci ennusti, että jopa 200 000 ihmistä voi Yhdysvalloissa kuolla tautiin. Tällä hetkellä kuolemantapauksia on todettu yli 134 000.

Hiljattain laaditun kyselytutkimuksen mukaan 67 prosenttia yhdysvaltalaisista luottaa Faucin informaatioon koronaviruksesta, kun presidentti Trumpin tarjoamaan koronavirustietoon luottaa vain 26 prosenttia.

The Washington Postin haastattelemien Trumpin hallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden ja Faucin tuntevien hiv-aktivistien mukaan Fauci haluaa puhua yleisölle rehellisesti ja avoimesti, eivätkä muut Trumpin hallinnon virkamiehet pysty tai halua tehdä niin.

Fauci ei ole itse kommentoinut Trumpin avustajien listaa medialle.