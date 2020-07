Aseistetun miehen etsintään on käytetty myös helikoptereita. Kuva on otettu sunnuntaina 12. heinäkuuta.

Sadat poliisit jahtaavat Saksan Schwarzwaldin metsässä aseistautunutta miestä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan takaa-ajoa on kuvailtu samankaltaiseksi kuin Rambo-elokuvassa. Viranomaiset jahtaavat yhtä raskaasti aseistautunutta miestä vuoristoisessa metsässä.

Uutistoimistojen mukaan jahdin kohteena on koditon 31-vuotias mies, joka on aseistautunut muun muassa jousipyssyllä. Hän on poliisille ennestään tuttu.

Etsintä jatkuu jo toista päivää, ja miestä etsitään helikopterien, vainukoirien ja satojen metsää haravoivien poliisien voimin.

Etsintöjen lähellä sijaitsevan Oppenaun kylän asukkaita on kehotettu pysyttelemään sisätiloissa, ja lennot Lounais-Saksan alueelta on keskeytetty.

Poliiseja metsäisen alueen reunalla lähellä Oppenaun kylää.

Poliisi sai sunnuntaina tiedon metsämökissä oleskelevasta epäilyttävästä miehestä. Neljä poliisia lähetettiin tarkastamaan tilannetta.

Mies oli aluksi poliisien mukaan yhteistyöhaluinen, mutta veti sitten aseen esiin ja otti poliiseilta aseet pois. Saksan poliisin mukaan mies ”oletettavasti” otti aseet mukaan paetessaan.

Takaa-ajo jatkuu jo toista päivää.

Poliisihelikopteri lähdössä etsintätöihin Oppenaun kylältä.

Bild-lehden mukaan mies häädettiin vuosi sitten paikallisen hostellin ullakkohuoneistosta, koska hän ei pystynyt maksamaan vuokraansa. Sen jälkeen mies on asunut muun muassa autossaan.

Entinen naapuri kuvailee häntä ”hankalaksi tyypiksi”. Häädön jälkeen ullakolta löydettiin bensakanistereita, aseita ja pieni ampuma-alue.

Bildin mukaan mies on ollut vankilassa, koska hän ampui tyttöystäväänsä nuolella.

Poliisi on sanonut, että mies on vaarallinen eikä häntä saa missään nimessä lähestyä.