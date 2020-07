Ennätysmäinen määrä amerikkalaisia on menettänyt sairausvakuutuksensa covid-19-pandemian aiheuttaman talouskurimuksen vuoksi. Sairausvakuutuksensa menetti helmi- ja toukokuun välillä ainakin 5,4 miljoonaa amerikkalaista, kertoo Families USA -järjestön tuore raportti.

Vakuutuksensa menettäneiden joukko on todennäköisesti vielä paljon tätäkin suurempi, mutta tarkkojen laskelmien tekeminen on Yhdysvaltain monimutkaisen vakuutusjärjestelmän oloissa vaikeaa. Yleisin selitys sairausvakuutuksen menettämiselle on kuitenkin se, että ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja siihen kytkeytyvän sairausvakuutuksen.

Kyseessä on historiallisen mittaluokan muutos. Aiempi ennätys kirjattiin vuonna 2009, kun 3,9 miljoonaa amerikkalaista menetti sairausvakuutuksensa finanssikriisin jälkeisessä taantumarytäkässä yhden kalenterivuoden aikana.

Noin 16 miljoonaa amerikkalaista on menettänyt työpaikkansa koronaviruskriisin aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Heistä noin kymmenen miljoonaa on päässyt puolisonsa sairausvakuutuksen piiriin tai köyhille suunnatun, julkisesti kustannetun Medicaid-vakuutuksen piiriin, järjestö arvioi. Jotkut ovat hankkineet vakuutuksen markkinoilta.

Nyt noin 30,8 miljoonaa amerikkalaista aikuista elää ilman sairausvakuutusta, mikä vastaa noin 16 prosenttia aikuisväestöstä.

Tutkimuksessa ei kerrota, kuinka suuri osuus lapsista tai nuorista on ilman vakuutusta. Vuonna 2018 vakuuttamattomien alaikäisten osuus oli Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston mukaan 5,5 prosenttia, mikä tarkoitti noin neljää miljoonaa alaikäistä.

Hoitaja kuljetti potilasta Floridassa sijaitsevalla sairaalalla 13. heinäkuuta.

Ilman sairausvakuutusta elävien amerikkalaisten määrä tuntuu erityisen suurelta, kun ottaa huomioon, että Yhdysvallat käyttää terveydenhuoltoon eniten rahaa maailmassa. Henkeä kohti rahaa kuluu noin kaksinkertainen määrä Suomeen verrattuna. Terveydenhuollon menot ovat Yhdysvalloissa noin 18 prosenttia bruttokansantuotteeseen verrattuna ja Suomessa noin 9 prosenttia.

Yhdysvaltain väestöstä noin kolmannes on julkisen sairausvakuutuksen piirissä ja kaksi kolmasosaa yksityisen. Julkisen vakuutuksen saavat esimerkiksi 65 vuotta täyttäneet (Medicare), köyhät (Medicaid) ja veteraanit.

Families USA -järjestön selvityksestä käy ilmi, että ne osavaltiot, jotka ovat viime vuosina laajentaneet köyhille tarkoitetun Medicaid-vakuutuksen kattavuutta, ovat päässeet vähemmällä. Niissä sairausvakuutuksen ulkopuolelle jääneiden työttömien osuus (22,6 prosenttia) on ollut miltei puolet vähemmän verrattuna osavaltioihin, joissa Medicaidia ei ole laajennettu (42,5 prosenttia).

Poliittisesti sitoutumattoman Families USA -järjestön tavoitteena on laskea terveyskuluja ja saada jokainen amerikkalaisperhe sairausvakuutusten piiriin. Tämä on yleisesti demokraattisen puolueen poliitikkojen tavoite.

Demokraattipresidentti Barack Obaman kaudella demokraatit saivat läpi Affordable Care Actin, joka tunnetaan yleisimmin nimellä Obamacare. Sen ensimmäisinä vuosina (2010–2016) ilman sairausvakuutusta elävien amerikkalaisten määrä putosi 48,6 miljoonasta 28,4 miljoonaan.

Vakuutuskattavuutta saatiin nostettua muun muassa köyhien Medicaid-ohjelmaa laajentamalla. Siihen on ryhdytty yhteensä 37 osavaltiossa 50:stä sekä pääkaupungissa Washingtonissa.

Tämänhetkinen presidentti, republikaani Donald Trump on yrittänyt kaataa Obamacaren keskellä pandemiaa ja jo paljon ennen sitä. Trump on julkaissut ainakin 513 Obamacareen liittyvää twiittiä vuodesta 2011 alkaen.

Kesäkuun lopulla Trumpin hallinto haastoi Obamacare-lainsäädännön korkeimmassa oikeudessa, joka käsittelee asiaa nyt kolmatta kertaa.

Trumpin mielestä Obamacare on aivan liian kallis, ja hän on luvannut korvata sen paremmalla ja halvemmalla uudistuksella, jonka yksityiskohtia ei tunneta.

”Kaikki ovat sitä mieltä, että Obamacare ei toimi”, Trump twiittasi esimerkiksi viime vuoden huhtikuussa.

Presidentti Donald J. Trump saapui sotilassairaalaan Marylandissä lauantaina.

Tämä ei pidä paikkansa. Kuten lähes kaikessa muussakin Yhdysvalloissa, Obamacareen suhtautuminen jakautuu puoluekannatuksen mukaan.

Noin puolet kansasta haluaa järjestelmän säilyvän, kun taas toinen puoli kansasta tahtoisi siitä eroon. 84 prosenttia demokraateista tukee lakia, 87 prosenttia republikaaneista vastustaa sitä, kertoi Gallup-kysely viime vuoden lopulla.

”Matalampi veroaste kansalaisille ja huomattavasti huonompi sairaanhoitopalvelu miljoonille vakuuttamattomille ja varattomille ihmisille”, arvioi Obamacaren mahdollisen kaatumisen vaikutuksia Kaliforniassa työskentelevä suomalaislääkäri Veko Vähämäki HS:n haastattelussa maanantaina.

Demokraatteihin kallellaan oleva ajatushautomo Center for American Progress laski kesäkuun lopulla, että Obamacaren kaatuminen veisi sairausvakuutuksen 23 miljoonalta amerikkalaiselta.

Trumpin hallinnon hyökkäys Obamacarea vastaan kesken pandemian saattaa vaikuttaa marraskuun presidentinvaalien asetelmiin. Kyselyistä käy ilmi, että terveydenhuolto ja erityisesti sen kalleus oli yksi eniten amerikkalaisia huolestuttaneista kysymyksistä jo ennen koronapandemiaa.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden toimi kahdeksan vuotta Obaman varapresidenttinä. Hän on luvannut laajentaa Obamacarea 750 miljardin dollarin panostuksilla vuosikymmenen aikana muun muassa rikkaiden veroja nostamalla.

Barack Obama ja vasemmalla puolella Joseph Biden Washingtonissa maaliskuussa 2010.

Biden ei kuitenkaan kannata koko kansan kattavaa julkista vakuutusjärjestelmää, jollaista jotkut vasemman laidan demokraatit toivovat ja jollaista Bidenille esivaaleissa hävinnyt senaattori Bernie Sanders lupasi.

Families USA -järjestön selvityksen mukaan tilanne sairausvakuutusten ja niiden puuttumisen suhteen vaihtelee rajusti osavaltioittain. Sandersin osavaltiossa Vermontissa sairausvakuutus puuttuu ”vain” seitsemältä prosentilta aikuisväestöstä, kun surkein tilanne on Texasissa: siellä 29 prosenttia aikuisista elää ilman vakuutusta. Kahdeksassa osavaltiossa 20 prosenttia tai useampi on ilman vakuutusta.

Koronapandemia on iskenyt globaalissa vertailussa pahimmin Yhdysvaltoihin, jossa tunnettuja tartuntoja on runsaat kolme miljoonaa ja kuolemantapauksia yli 135 000. Yli 30 osavaltiossa tartuntojen määrä kasvaa tällä hetkellä, ja viime päivinä koko maassa on kirjattu uusia tapauksia yhteensä noin 60 000 kappaletta.