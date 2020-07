Venäjän kaukoidässä nähtiin lauantaina jotain poikkeuksellista, kun Habarovskissa arviolta 30 000 mielenosoittajaa tuki poliisin pidättämää kuvernööriä.

Mielenosoitus oli nyky-Venäjän mittapuulla iso, varsinkin noin 600 000 asukkaan kaupungissa. Siksi se herätti laajaa huomiota ympäri maata.

Sitä lisäsi se, ettei protesti ollut vain kuvernööri Sergei Furgalin tukimielenosoitus. Se oli mielenosoitus, jossa vastustettiin presidentti Vladimir Putinia ja Moskovan valtaa yleisemminkin.

Viranomaiset pidättivät Furgalin viime viikolla epäiltynä noin 15 vuotta sitten järjestetyistä murhista.

Syytökset saattavat pitää paikkansa. Habarovskissa niitä pidettiin kuitenkin puhtaasti poliittisina. Muuallakin pidätys laskettiin ajankohtansa vuoksi osaksi viime viikolla alkanutta kurinpalautusta, joka on jo säikäyttänyt monet. Analyytikot pohtivat, mitä viestiä virallisen oppositiopuolueen kuvernöörin pidätyksellä välitetään.

Viranomaisten otteet näyttävät todellakin koventuneen sen jälkeen, kun muun muassa Putinin jatkon mahdollistavat perustuslain muutokset hyväksyttiin ja ne astuivat voimaan runsas viikko sitten.

Lista on pitkä.

Pihkovalainen toimittaja sai tuomion terrorismin oikeuttamisesta, turvallisuuspalvelu FSB pidätti entisen toimittajan epäiltynä maanpetoksesta ja tietojen välittämisestä Tšekin tiedustelulle, ja Karjalassa syyttäjä vaati Stalinin joukkohautoja tutkineelle Juri Dmitrijeville 15 vuoden tuomiota.

Viranomaiset tekivät kotietsintöjä oppositiotoimijoiden toimistoilla ja asunnoissa, taiteilija sai tuomion niin sanotun homopropagandan levittämisestä. Maanantaina syyttäjä päätti sittenkin syyttää väkivaltaisen isänsä surmasta epäiltyjä sisaruksia murhasta.

Osittain kyse voi olla niin sanotusta ketsuppipulloilmiöstä. Ennen perustuslakiäänestystä mitään ryhmää ei saanut ärsyttää, joten nyt kaikki voimaviranomaiset ovat rynnänneet yhtä aikaa apajille.

Viesti on kuitenkin selvä. Yleisesti tapahtumat nähdään merkkinä aikojen muuttumisesta ja uusien ahtaampien rajojen piirtämisestä monelle ammattikunnalle.

Protesteja on nähty. Pihkovan oikeudenkäyntiin matkusti iso joukko moskovalaisia toimittajia. Maanantaina maanpetossyytteen saaneen Ivan Safronovin entiset kollegat ovat osoittaneet mieltään ja kutsuneet epäilyjä ”absurdeiksi”. He pitävät niitä kostona Safronovin artikkeleista ja vastauksena Tšekin tasavallalle.

Habarovskissa ärtymys on selvästi syvää ja pitkäaikaista.

Kuvernööri Furgal ei suinkaan ole mikään oppositiopoliitikko. Hän edustaa Vladimir Žirinovskin niin sanottuun viralliseen oppositioon kuuluvaa liberaalidemokraattista puoluetta, joka ei varsinaisesti ole liberaalidemokraattinen eikä oppositiopuolue.

Muun muassa murhasta epäilty Habarovskin kuvernööri Sergei Furgal (toinen oik.) vangitsemisoikeudenkäynnissään Moskovassa perjantaina.

Vuoden 2018 kuvernöörinvaaleissa hän oli mukana Kremlin hyväksymänä teknisenä ehdokkaana. Järjestelmään kuuluvien virallisten oppositiopuolueiden tärkeänä tehtävänä kun on toimia eräänlaisena varaventtiilinä, mutta samalla varmistaa kapinaääntenkin päätyminen järjestelmän ehdokkaille.

Aluevaaleista tuli silloin monin paikoin kapinavaalit, joissa muun muassa eläkeiän korotuksista kiukustuneet ihmiset äänestivät ketä tahansa muuta kuin valtapuolueen ehdokasta. Niin Furgalista tuli kuvernööri.

Kuvernöörinä hän on kuitenkin ollut kuuliainen järjestelmän mies, joka on noudattanut kirjoittamattomia sääntöjä. Hän tuki perustuslain muutoksia, joskin on vaikea sanoa, kuinka tyytyväisiä Kremlissä oltiin hänen toimittamaansa äänestystulokseen.

Hän on kyllä luonut oman valtakoneistonsa ja tehnyt liberaalidemokraateista alueen pääpuolueen, mutta se johtuu myös valtapuolueen eli Yhtenäisen Venäjän epäsuosiosta. Se on niin suurta, että viime vuoden alueduumanvaaleissa Habarovskissa valtapuolue esiintyi toisen nimen alla.

Habarovskilaiset kuitenkin ajattelevat äänestäneensä Furgalin kuvernöörikseen. Hänen näyttävä pidätyksensä oli siksi loukkaavaa.

Taustalla on pitkään jatkunut tunne siitä, että kaukainen alue ja sen asukkaiden mielipiteet eivät kiinnosta 6 000 kilometrin päässä Moskovassa. Alue on köyhää, ja monet nuoret lähtevät pois. Vallanpitäjien ja valtiollisten televisiokanavien puheet isoista projekteista ja kehityksestä eivät näytä koskaan toteutuvan.

Tätä tunnelmaa on toki Venäjän kaukoidässä enemmänkin, eikä se ole uutta. Syksyn 2018 aluevaaleissa myös viereisessä Vladivostokissa kapinoitiin sen verran, että Kremlin piti keskeyttää vaalit.

Ennen toista kierrosta Putin siirsi Kaukoidän federaatiopiirin pääkaupungin aseman Habarovskilta Vladivostokille. Habarovskilaisilta ei siitäkään kysytty.

Kovilla rikosepäilyilläkään ei näytä olevan vaikutusta. Sekin kertoo omaa karua kieltään. Valtakoneistolla ei ole uskottavuutta oikeudenmukaisuuden tai laillisuuden takaajana. Niinpä vanhan murhatapauksen avaaminen nähdään politiikkana.

Viimeisimpien parin vuoden aikana matkoilla Venäjän maakunnissa on kuullut uudenlaisen valituksen. Esimerkiksi Habarovskissa, Arkangelissa, Udmurtiassa ja Irkutskissa on sanottu Moskovan kohtelevan aluetta kuin siirtomaana.

Erityisen moni sanoi niin Arkangelissa, jonka takametsiin oli tarkoitus alkaa kuljettaa Moskovan jätteitä. Paikalliset pitivät sitä loukkaavana, ja alueella oli isoja mielenosoituksia.

Siirtomaapuheiden oikeellisuudesta voi keskustella, mutta ne kertovat joka tapauksessa tunnelmasta. Monessa maakunnassa ajatellaan, että verorahat viedään Moskovaan, eikä oikein mitään tule tilalle. Kuvernöörikin on usein Moskovan lähettämä ”varjagi”, jonka päätehtävänä on estää mielenosoitukset ja toteuttaa Kremlin määräämä vaalitulos.

Kontrasti loistavaan Moskovaan on usein iso. Moskova käyttää pelkästään puistojen rakentamiseen ja kunnostamiseen Venäjän kolmanneksi suurimman kaupungin Novosibirskin vuosibudjetin verran rahaa. Maakunnissa sekin tiedetään.

Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja sanoessaan, että tällaisia mielenosoituksia nähdään vastakin. Reaalitulojen lasku on kiristänyt hermoja jo pitkään, joten koronaviruksen tuoma taantuma lisää painetta.

Ilmassa on myös hiukan määrittelemätöntä halua muutokseen ja kyllästymistä Putiniin.

Mielenosoituksiksi ne puhkeavat, kun ihmisistä tuntuu, että heidän arvokkuuttaan ei kunnioiteta. Syy on usein kaikille yllätys, kuten Habarovskissa nyt nähtiin.