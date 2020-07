Valko-Venäjä

Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta kieltäytyi tiistaina rekisteröimästä kahta kansan suosimaa poliitikkoa elokuussa käytäviin presidentinvaaleihin.

Ehdokkaat olisivat olleet todellinen uhka Valko-Venäjää jo yli 25 vuoden ajan hallinneelle presidentti Aljaksandr Lukašenkalle.

Toinen ehdokkaista, entinen pankinjohtaja Viktar Babaryka, pidätettiin viime kuussa ja hänen ehdokkuutensa mitätöitiin häntä vastaan nostettujen rikossyytteiden takia.

Entinen Washingtonin-suurlähettiläs ja it-puiston johtaja Valery Tsapkala taas ei vaalilautakunnan mukaan kerännyt tarpeeksi tukiallekirjoituksia.

Vaalilautakunnan päätöksiä kritisoitiin laajalti niin Valko-Venäjällä kuin sen ulkopuolellakin. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan lautakunta rajoittaa Valko-Venäjän kansalaisten oikeutta tahtonsa ilmaisemiseen.

”Epäämällä Viktar Babarykan ja Valery Tsapkalan Valko-Venäjän viranomaiset epäonnistuivat merkityksellisen poliittisen kilpailun turvaamisessa”, Borrell sanoo lausunnossaan.

Babarykan ja Tsapkalan kampanjatiimit ovat valittaneet päätöksistä ja aikovat viedä tapaukset oikeuteen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Valkovenäläisten toimittajien Twitter-viestien ja -videoiden mukaan ihmiset alkoivat kerääntyä tiistai-iltana protesteihin eri kaupungeissa.

Videoilla autot tööttäävät liikenteessä taukoamatta. Toimittaja Franak Viačorkan mukaan netti ei toimi. Netin sulkeminen on Valko-Venäjällä ollut perinteinen keino tukahduttaa mielenosoituksia ja estää vapaata tiedonvälitystä.

Lukašenka on voittanut viidet vaalit. Aiemmillakin kerroilla mielenosoittajat on nitistetty voimalla ja varteenotettavat vastaehdokkaat siirretty syrjään. Vaalit eivät ole olleet vapaita, mutta Lukašenkalla on myös ollut kansan laaja tuki.

Valko-Venäjällä ehdokkaiden evääminen tulkittiin merkiksi siitä, että Lukašenka pelkäsi heidän saavan enemmän ääniä vaaleissa. Sekä Tsapkala että Babaryka oli evättävä: muuten toisen kannattajat olisivat siirtyneet toisen vastaehdokkaan tukijoiksi.

Lukašenka vaikuttaakin olevan ensimmäistä kertaa itsevaltiutensa aikana todellisessa pulassa, kun tavallisesti passiivinen kansa on lähtenyt kaduille osoittamaan mieltään koronaviruksen, talouden alamäen ja ihmisoikeuksien takia.

Maassa on todettu yli 60 000 koronavirustartuntaa, mutta presidentti ei ole halunnut asettaa tiukkoja rajoituksia maan karmean taloustilanteen takia.

Lue myös: Koronavirus antoi kipinän – Valko-Venäjällä tapahtuu nyt asioita, joita ei hetki sitten olisi uskonut todeksi

Poliisi on hyökännyt väkivaltaisesti niin mielenosoittajien, journalistien kuin ihan tavallisten ihmistenkin kimppuun. Mielivaltaiset hyökkäykset ovat kasvattaneet kansan protestimieltä.

Aiemmin valkovenäläiset ovat vaatineet muutoksia Lukašenkalta. Nyt he vaativat muutosta Lukašenkalle.

Babaryka oli ehdokkaista suosituin. Hän keräsi lähes puoli miljoonaa tukiallekirjoitusta, kun ehdokkuuden varmistamiseksi allekirjoituksia vaaditaan 100 000.

Itsenäisten medioiden teettämien kyselyjen mukaan jopa yli 50 prosenttia valkovenäläisistä tukee häntä. Samojen kyselyjen mukaan Lukašenkan kannatus on vain noin 3–6 prosenttia.

Babaryka työskenteli kahdenkymmenen vuoden ajan venäläisomisteisen Belgazrombank-pankin johtajana. Hän jätti tehtävänsä toukokuussa presidenttiehdokkuuden takia.

Lukašenka ja hänen talutusnuorassaan olevat tiedotusvälineet ovat syyttäneet Babarykaa Venäjä-mieliseksi. Babaryka itse on julistautunut suureksi valkovenäläisen kulttuurin ystäväksi, ja kampanjassaan hän on korostanut asettavansa Valko-Venäjän edun ensimmäiseksi.

Talousreformit olivat pankkiiri Babarykan kampanjan ytimessä. Eliittiin kuuluva Babaryka on uskaltanut kritisoida myös Valko-Venäjän viranomaisia.

Babaryka ja hänen poikansa pidätettiin kesäkuussa. Häntä vastaan on nostettu syytteitä rahanpesusta, verovälttelystä ja korruptiosta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International pitää Babarykan pidätystä poliittisena, kuten muitakin vaalien alla tehtyjä pidätyksiä.

Pankkiiri Viktar Babarykaa pidettiin suurimpana uhkana presidentti Lukašenkalle. Babaryka toimi kaksikymmentä vuotta pankinjohtajana Valko-Venäjällä, mutta asetuttuaan ehdolle, häntä vastaan nostettiin syytteitä muun muassa rahanpesusta ja korruptiosta.

Ennen pidätystään Babaryka antoi haastattelun saksalaiselle Deutsche Welle -medialle.

Haastattelussa Babaryka sanoi valtaapitävien tällä kertaa todella pelkäävän asemansa puolesta, sillä virkavallan väkivaltaiset väliintulot alkoivat jo hyvissä ajoin ennen vaaleja.

”Pelko on niin suuri, että he tekevät kaikkensa heti alusta alkaen, jotta ihmiset eivät voisi tehdä valintoja”, Babaryka sanoo.

”Minun ehdokkuuteni kieltäminen tekisi näistä vaaleista farssin ja olisi kansan halveksuntaa.”

Toinen vahva ehdokas, Valery Tsapkala, ei ole telkien takana, mutta vaalilautakunta eväsi hänen ehdokkuutensa epäkelvoiksi väitettyjen tukiallekirjoitusten takia.

Tsapkala on työskennellyt Lukašenkan hallinnoissa muun muassa suurlähettiläänä ja neuvonantajana. Kampanjansa alkuvaiheissa Tsapkala ei ollutkaan kovin kriittinen Lukašenkaa kohtaan, liettualaislehti LRT kertoo.

Kampanjassaan Tsapkala kannatti hyvien suhteiden ylläpitämistä Venäjän suuntaan ja radikaaleja uudistuksia taloussektorille.

Vaaliehdokkaaksi tiistaina hyväksyttiin kuitenkin Svjatlana Tsihanouskaja.

Hänen miehensä, maakunnissa ja työväestön keskuudessa suosituksi noussut bloggaaja ja Lukašenkan äänekäs kriitikko Sjarhei Tsihanouski pidätettiin toukokuussa. Vaimo päätti asettua ehdolle tämän sijaan.

Tsihanouskajan ehdokkuutta pidetään lähinnä protestina hänen miehensä vangitsemiselle.

Loputkin kolme hyväksyttyä ehdokasta ovat puhuneet kriittisesti Lukašenkasta, mutta heidän suosionsa ei riitä horjuttamaan itsevaltiaan asemaa, elleivät ihmiset keräänny yhden ehdokkaan taakse, valkovenäläiset toimittajat analysoivat Radio Free Europen ohjelmassa.

Svjatlana Tsihanouskaja asettui ehdolle vaaleihin hänen pidätetyn miehensä sijaan. Vaalilautakunta hyväksyi hänen ehdokkuutensa.

Nykytilanteessa Lukašenkasta povataan voittajaa, etenkin jos oppositiota kannattavat kansalaiset boikotoivat äänestystä.

Tyytymättömyys Lukašenkaa kohtaan kuitenkin kasvaa, ja monille valkovenäläisille vaikuttaisi olevan tärkeintä, että presidentti olisi joku muu kuin Lukašenka.