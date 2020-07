Hongkongin asemasta mediakeskuksena on tullut epävarmempi New York Timesin mukaan.

Sanomalehti The New York Times kertoo siirtävänsä kolmasosan Hongkongissa sijaitsevasta toimituksesta Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin. Syynä on Hongkongin uusi turvallisuuslaki.

Hongkong on ollut vuosia englanninkielisten medioiden tukikohta Aasiassa. Sen sijainti on hyvä Manner-Kiinan tilanteesta uutisoimiseen, ja kaupungissa on perinteisesti suhtauduttu avoimesti ulkomaisiin yrityksiin ja kannatettu vapaata lehdistöä.

Uusi turvallisuuslaki on tuonut epävarmuutta ja horjuttaa kaupungin asemaa journalismin keskuksena. New York Times kertoo, että jotkut sen toimittajat ovat kohdanneet uuden lain ollessa voimassa haasteita, jotka ovat ennen olleet tavallisia Manner-Kiinassa mutta eivät Hongkongissa.

New York Timesin johdon mielestä lehti tarvitsee toisen tukikohdan alueelle, kun Kiina kiristää otettaan Hongkongista. Kaupungissa olevista toimittajista noin kolmasosa siirtyy Souliin ensi vuoden aikana.

Hongkongiin jäävät kirjeenvaihtajat, jotka seuraavat kaupungin ja alueen uutisia. Souliin siirtyy toimittajia, jotka vastaavat lehden digitaalisesta uutispäivystyksestä silloin, kun New Yorkin ja Lontoon toimituksissa on yö.