Valko-Venäjällä oli ikävä tiistai-ilta.

Niin pääkaupungissa Minskissä kuin monissa maakuntakaupungissa tuhannet ihmiset protestoivat keskusvaalilautakunnan päätöstä olla päästämättä kahta suosittua ehdokasta ensi kuun presidenttivaaleihin.

Poliisit ja sisäministeriön erikoisjoukot ottivat mielenosoittajia kiinni raa’an väkivaltaisesti. Niin on itsevaltaisen Aljaksandr Lukašenkan johtamalla Valko-Venäjällä tapana.

Lukašenkan alaisuudessa toimivan keskusvaalilautakunnan päätös hylätä entisen pankinjohtajan Viktar Babarykan ja entisen Washingtonin-suurlähettilään Valery Tsapkalan ei ollut sekään mikään yllätys.

Lukašenka heitätti Babarykan jo aiemmin putkaan väittämällä tämän syyllistyneen talousrikoksiin. Tsapkala taas ei muka kerännyt riittävästi tukiallekirjoituksia.

Molemmat ovat suosittuja, ainakin Babaryka todennäköisesti Lukašenkaa suositumpi. Molemmat ovat myös aiempia eliitin jäseniä. He ovat siis Lukašenkalle pettureita, mutta myös osa uutta isompaa oppositiota, joka on noussut vanhan marginaaliin ajetun tilalle.

Tänä keväänä ja alkukesänä Valko-Venäjällä on nähty aivan uudenlainen yhteiskunnan politisoituminen. Pääsyy on huono taloustilanne ja näköalattomuus, mutta leimahduksen aiheutti Lukašenkan hallinnon huonous. Koronaepidemia iski sen aiemmin politiikkaa vältelleidenkin silmille.

Vaalien lopputuloksen suhteen sillä ei ole merkitystä. Lukašenka julistetaan voittajaksi. Hänen oikea kannatuksensa on todennäköisesti 20–30 prosenttia, mutta virallinen vaalitulos todennäköisesti jossain 80 prosentin tuntumassa.

Valko-Venäjän tulevaisuuden suhteen tällä kaikella on meritystä. Minskiläisellä poliitikan analyytikolla Artjom Šraibmanilla on esittää useita todennäköisiä seurauksia.

Iso joukko äskettäin politiikasta kiinnostuneita menettää illuusionsa ja havahtuu ymmärtämään millaisessa maassa elää. Lukašenkan ja koko hallinnon kannatus jää pysyvästi matalalle tasolle samalla kun talous pysyy hauraana. Se tarkoittaa otteiden kovenemista, kun suosiota ei voi enää ostaa. Hallinnon ”liberaalimpien” ammattilaisten tila kapenee ja osa lähtee pois. Hallinnon taso laskee entisestään.

Näistä tänä vuonna politiikasta kiinnostuneista ja nyt illuusionsa menettävistä on Valko-Venäjällä on ollut oma termikin: ”hakkaamattomat”. He eivät siis tienneet, toisin kuin perinteisen opposition kannattajat, kuinka brutaalin väkivaltaisia Valko-Venäjän poliisit ja erikoisjoukot ovat. Heitä ei ollut vielä hakattu.

Nyt on, mutta odotetusti kaikki uudet pieksettävät eivät ottaneet iskuja vain alistuneesti vastaan. Tiistai-iltana muutama löi takaisin, vaikka protestit olivat muuten korostetun rauhallisia. Se voi johtaa vielä pahimmillaan verenvuodatukseen.

Tosin vallanpitäjät selvästi yrittävät venyttää protesteja ja pitää niitä pieninä. Ensin kohteena oli Sjarhei Tsihanouski, jonka kannattajat hermostuivat touko- ja kesäkuussa. Babarykan ja Tsapkalan kannattajien toivoa pidettiin yllä tiistaihin asti, jolloin Tsihanouskin vaimo Svjatlana Tsihanouskaja kuitenkin pääsi ehdolle.

Näin he yrittävät saada vain tietyn osan protestoimaan kerralla, jolloin kaikki on helpompaa. Nyt taktiikka näyttää toimivan. Vaali-illasta on kuitenkin vaikea sanoa.

Sitten vielä pari sanaa kansainvälisestä tilanteesta liittyen Valko-Venäjään. Otteiden kovenemisella on vaikutusta meihinkin, onhan Minsk lähempänä Helsinkiä kuin Rovaniemi.

Näissä vaaleissa on sellainen uutuus, että Lukašenka syyttää Venäjää sekaantumisesta. Hänen mukaansa Venäjä rahoittaa uutta opposititota, erityisesti Babarykaa. Aina aiemmin hän on syyttänyt länttä.

Iso syy on, että Valko-Venäjän ja Venäjän välillä on käynnissä pitkäaikainen riita, kun taas suhteet länteen ovat vakaat. Valko-Venäjä ei silti tietenkään heilu Venäjän ja lännen välillä, vaan on riippuvainen Venäjästä.

Krimin valtaus alkuvuodesta 2014 muutti kuitenkin lännenkin suhtautumista. Valko-Venäjä on kolmen Nato-maan rajanaapuri ja osa Itämeren aluetta, joten sen itsenäisyydestä tuli strategisesti merkittävää.

Lännelle on erityisen tärkeää, ettei Lukašenka ole sallinut Venäjän tukikohtia Valko-Venäjälle, vaikka maiden sotilaalliset suhteet ovat läheiset.

On hyvin mahdollista, että kovilla puheillaan ja kovilla otteillaan Lukašenka onnistuu huonontamaan välejään sekä Venäjään että länteen. Mutta on myös mahdollista, että lännessä pelätään liian kovien reaktioiden ajavan Lukašenkan likemmäs Venäjää.

Reaalipolitiikka saattaa vielä muuttaa Valko-Venäjän mielenosoittajien länsi-illuusiotakin.