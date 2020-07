Ulkomaat | Luonnonilmiöt

Tutkimus: Suuren maanjäristyksen uhka kasvanut Kaliforniassa – vuodentakaiset järinät saattoivat aloittaa tuhoisan ketjureaktion

Mannerlaattojen rajalla sijaitseva epävakaa San Andreasin siirros on vain vajaan 60 kilometrin päässä Los Angelesista. Päättäjillä on haastetta varautua mahdollisiin järistyksiin, sillä niiden ajankohtaa on vaikea arvioida.