Sairaanhoitajat huolehtimassa vastasyntyneistä, jotka on puettu kukoiksi alkaneen kiinalaisen kukon vuoden juhlistamiseksi Bangkokissa, Thaimaassa 27. tammikuuta 2017.

Maailman väkiluku saattaa lähteä laskuun 2060-luvun jälkeen, ennustaa The Lancet -tiedelehdessä tiistaina julkaistu tutkimus.

Yhdysvaltalaisen Washingtonin yliopiston Terveyden mittaamisen ja arvioinnin instituutin tutkijaryhmän mukaan maailman väkiluku saavuttaisi huippunsa vuoden 2064 tienoilla. Silloin maapalloa asuttaisi 9,7 miljardia ihmistä. Sen jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun saavuttaen 8,8 miljardin vuonna 2100.

”Tämä on käsittämättömän iso asia ja sitä on vaikea ymmärtää: se on täysin poikkeuksellista, meidän tulee järjestää yhteiskuntia uudelleen”, instituutin johtaja, tutkija Christopher Murray kertoi Britannian yleisradio BBC:lle.

Tulos on hyvin erilainen kuin aiemmin on ennustettu. Tällä hetkellä maapallolla asuu noin 7,7 miljardia ihmistä ja ihmiskunnan odotetaan YK:n mukaan rikkovan 10 miljardin rajan 2060-luvun tienoilla. Vuonna 2100 YK:n mukaan maailmassa asuisi jo lähes 11 miljardia ihmistä.

Lancetissa julkaistu tutkimus kertoo toista tarinaa. Tutkimuksen mukaan 23 valtion, muun muassa Espanjan, Italian ja Japanin, väkiluku saattaa puolittua vuoteen 2100 mennessä. Myös Kiinassa pudotus olisi tutkimuksen mukaan lähes yhtä hätkähdyttävä: 80 vuoden sisällä maan väkiluku laskisi 1,4 miljardista 730 miljoonaan.

”Se on leukoja loksauttavaa”, Murray totesi BBC:lle.

Suomen osalta tutkimus esittää, että väkiluku laskisi muutaman vuoden takaisesta 5,52 miljoonasta 5,24 miljoonaan vuonna 2100.

Ennusteiden mukaan Nigeriasta tulisi seuraavan 80 vuoden aikana väkiluvultaan maailman toisiksi suurin maa lähes 800 miljoonalla asukkaalla. Väkiluvun lasku ei muutenkaan näytä ulottuvan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, jonka asukkaiden määrän tutkimus arvioi kolminkertaistuvan kolmeen miljardiin ihmiseen.

Tutkimuksen arviot perustuvat malleihin, joissa on otettu huomioon syntyvyys, maahanmuutto sekä kuolemien määrä.

Syntyvyys on ollut Suomessa laskussa koko 2010-luvun ajan. Viime vuonna kokonais­hedelmällisyysluku oli Suomessa 1,35, eli alin, mitä luku on koskaan ollut Pohjoismaissa.

Esimerkiksi vuonna 2010 Suomen luku oli vielä 1,87. Syntyvyyden laskun on arveltu liittyvän esimerkiksi arvojen muutokseen.

Kokonais­hedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla. Väestö uusiutuu, kun luku on 2,1.

Tutkimus ennustaa Suomen kokonaishedelmällisyysluvun vuonna 2100 olevan 1,6. Vertailun vuoksi muissa Pohjoismaissa luvun ennustetaan olevan hieman Suomea korkeampi vuosisadan taitteessa. Ruotsissa ja Islannissa luvun ennustetaan olevan 1,72, Norjassa 1,67 ja Tanskassa 1,66.

Maailmanlaajuisesti tutkimuksen ennuste kokonaishedelmällisyysluvun kehityksestä on laskeva. Vuonna 2017 keskimääräinen kansainvälinen luku oli 2,37. Vuonna 2100 sen arvellaan tippuvan 1,66:een.

Väestörakenteen kannalta syntyvyyden lasku tarkoittaa, että ikäihmisiä on suhteellisesti enemmän. Tutkimuksen mukaan maailman valtiot tulevatkin ikääntymään dramaattisesti: vuonna 2100 vauvoja syntyy yhtä paljon kuin ihmisiä täyttää 80 vuotta.

Esimerkiksi vuonna 1950 jokaista 80 vuotta täyttävää kohden syntyi 25 lasta. Vuonna 2017 puolestaan seitsemän. 2100 syntyisi vain yksi lapsi jokaista 80 vuotta täyttävää kohti.

Maailmanlaajuisesti alle 5-vuotiaiden määrä laskisi 41 prosenttia 681 miljoonasta 401 miljoonaan. Yli 80-vuotiaiden määrä taas nousisi 141 miljoonasta 866 miljoonaan. Yli neljäsosan maailman ihmisistä ennustetaan olevan yli 65-vuotiaita vuonna 2100.

Tutkija Murray kertoi brittiläismedia The Guardianille, että väkiluvun lasku on hyvä uutinen ympäristölle, mutta haastava asia taloudelle.

”Ympäristölle ennustukset tarkoittavat vähemmän painetta ruuantuotannolle ja pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Ennustukset tarjoavat myös Saharan eteläpuoliselle Afrikalle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia”, sanoi Murray.

”Suurimmassa osassa valtioista Afrikan ulkopuolella työntekijöiden määrä tulee kuitenkin vähenemään ja väestöpyramidit kääntyvät ympäri, millä tulee olemaan huomattavan kielteisiä vaikutuksia talouteen.”

Tutkimus tarjoaa valtioiden väkiluvun säilyttämisen ja talouden ylläpidon ratkaisuksi joustavaa maahanmuuttopolitiikkaa sekä yhteiskunnan tukia perheille, jotka haaveilevat lapsista.