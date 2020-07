Kevään ja kesän eniten mielipiteitä herättävä asuste on tietysti kasvomaski.

Niitä on tilailtu hämäristä lähteistä, niistä on tapeltu kansainvälisillä areenoilla ja niiden hyödyllisyydestä on kiistelty.

Kasvomaskin pitämisestä on tullut varsinaista tarkoitustaan suurempi symboli: sillä on voinut viestittää vastuuta, huolta, solidaarisuutta. Maskin näkeminen muistuttaa, että pandemia on vielä kaikkea muuta kuin ohi.

Maskeja on myös politisoitu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vältellyt maskien käyttöä ja jopa vihjannut maskin käytön olevan poliittinen kannanotto häntä vastaan.

Kuitenkin viime päivinä sekä Trump että Britannian pääministeri Boris Johnson on nähty ensimmäistä kertaa julkisuudessa maskit kasvoillaan.

Valtaosa maailman maista suosittelee tai vaatii maskien käyttämistä ainakin joissakin tilanteissa. Mistä johtuu muutos maskiasenteissa?

Shoppailija kulki Lontoossa kasvomaskissa tiistaina 14. heinäkuuta. Britanniassa maskipakko on ollut voimassa julkisessa liikenteessä, mutta ensi viikolla kasvomaskien käytöstä tulee pakollista myös kaupoissa ja marketeissa.

Maskeja ja viruksen leviämistä on tutkittu paljon tämän kevään ja kesän aikana.

Tutkimustulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että maissa, joissa maskeja käytetään paljon, on matalampia tartuntalukuja kuin maissa, joissa ei käytetä maskeja, BBC uutisoi.

Maskin tarkoituksena on estää omien pärskeiden leviäminen ympäristöön. Joitain todisteita olisi myös siitä, että maski suojaisi hieman myös muiden pärskeiltä.

Kaikkein parhaiten maskit siis suojaavat ihmisiä koronavirustartunnalta, jos kaikki samassa tilassa olevat käyttävät maskia.

Maski on siis hieman kuin rokote tai kondomi. Mitä useampi käyttää niitä, sitä useampi on suojassa.

Sillä on toki väliä, millaista maskia ihminen kantaa ja miten maskia käytetään. Nenän tai leuan alla roikkuva maski ei estä pärskeiden leviämistä.

Intialainen bussikuski tarkastaa tilannetta kasvomaski leuan alla. Intian poliisi jakaa sakkoja ihmisille, jotka eivät käytä maskeja.

Rajoitusten purkamisen jälkeen virustartuntojen määrä on lähtenyt kasvamaan joissakin Euroopan maissa. Vastaiskuksi on tarjottu maskipakkoa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi tiistaina, että maskeista tulee Ranskassa seuraavilla viikoilla pakollisia kaikissa julkisissa sisätiloissa.

Aiemmin Ranskassa on vaadittu maskeja julkisessa liikenteessä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Belgiassa tartuntaluvut ovat kiivenneet huolestuttavasti, ja maassa laajennettiin maskipakkoa. Maskia on julkisen liikenteen lisäksi käytettävä esimerkiksi ostoskeskuksissa, kaupoissa, elokuvateattereissa, museoissa ja kirjastoissa.

Elokuvissakin on istuttava koko näytöksen ajan maski naamalla.

Maskin käytöstä kieltäytymisestä voi saada jopa 250 euron sakon.

Ranskan kansalliskokouksessa keskiviikkona edustajat istuivat maskit kasvoillaan. Ranskan pääministeri Jean Castex (alla) antoi puheensa ilman maskia.

Britanniassa on kesäkuun puolestavälistä asti ollut maskipakko julkisessa liikenteessä. Skotlannissa myös kaupassakävijöitä on vaadittu pitämään maskeja.

Tiistaina Britannian hallitus ilmoitti, että maskien käytöstä tulee pakollista kaupoissa ja marketeissa heinäkuun 24. päivästä alkaen. Pubeissa, kahviloissa ja ravintoloissa maskipakkoa ei ole.

Maskittomat asiakkaat voivat saada sadan punnan sakon.

Useita kuukausia jatkunut pandemia on saanut ihmiset hyväksymään sen, että viruksen kanssa on elettävä vielä pitkään, sanoo koronaviruspandemiaan liittyvää käyttäytymistä tutkivan hankkeen johtaja professori Kim Lavoie BBC:lle.

Maskeilla yhteiskuntien avaamisen riskejä voi vähentää. Motivaatio maskien käyttöön siis kasvaa, jos niiden avulla voi palata tavallisempaan elämään.

Tutkimusten mukaan ihmiset tukeutuvat silti mieluummin muihin keinoihin, kuten käsien pesemiseen ja turvaväleihin, kuin maskeihin.

Maskien hankkimiseen täytyy nähdä enemmän vaivaa ja niiden käyttäminen on epämukavaa, Lavoie sanoo.

Taiteilija Julio Aferra maalasi taiteilija Frida Kahlon kasvomaskin kera Méxicossa.

Yleinen asenne maskeihin vaikuttaa niiden käyttöasteeseen yhteiskunnassa.

Monet Aasian maat olivat valmiimpia ottamaan maskit tällä kertaa käyttöön, sillä niillä on kokemusta hengitystieinfektioita aiheuttavista epidemioista, ja maskien käyttö on muutenkin yleisempää esimerkiksi huonon ilmanlaadun takia.

Myös Italiassa ja Espanjassa, joissa koronaviruksesta kärsittiin kovasti, on otettu maskit joukolla käyttöön.

Italialainen ratamoottoripyöräilijä Andrea Dovizioso osallistui MotoGP-testiajoihin Espanjassa keskiviikkona 15. heinäkuuta.

Eri maiden suhtautuminen maskeihin selviää Imperial College London -yliopiston ja YouGov-mielipidemittausyrityksen yhteisestä koronaviruskäyttäytymistä mittaavasta tilastosta.

Tilaston mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset välttelevät eniten maskien käyttöä. Suomalaisista 83 prosenttia ja ruotsalaisista 85 prosenttia kertoo, ettei ole kertaakaan käyttänyt maskia julkisilla paikoilla.

Britanniassa puolet ei ole koskaan käyttänyt maskia, kun taas 19 prosenttia kertoo käyttävänsä sellaista aina kodin ulkopuolella.

Espanjassa ja Italiassa taas noin 84 prosenttia ihmisistä kertoo käyttävänsä maskia joka kerta poistuessaan kotoa. Saksassakin 64 prosenttia kertoo käyttävänsä maskia aina.

Hallitusten epäröinti maskipolitiikassa lienee myös vaikuttanut ihmisten maski-intoon.

Aluksi hallitukset eivät halunneet asettaa maskipakkoja, jotta hyviä suu-nenäsuojuksia riittäisi terveydenhuollon henkilökunnalle, BBC:n haastattelema Lavoie arvioi.

Ristiriitaiset viestit maskien hyödyllisyydestä ovat saaneet ihmiset epäröimään niiden käyttöä.

Suomessa hallitus päätti kesäkuun alussa, että se ei anna virallisia suosituksia maskien käytöstä. Jotkut yritykset, kuten Finnair, ovat linjanneet itse maskien käytöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo sivuillaan, että kangasmaskit voivat estää pisaroiden leviämistä, mutta väärin käytettyinä ne voivat jopa lisätä tartuntariskiä.

THL:n mukaan kirurgiset suu-nenäsuojukset estävät viruksen leviämistä paremmin kuin kangasmaskit, mutta ne tulisi varata terveydenhuollon käyttöön.

Esimerkillä on merkitystä, asiantuntijat arvioivat. Siksi Trumpin ja Johnsonin esiintymiset maskeissa ovat tärkeitä.

Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksen johtaja Robert Redfield sanoi lääketieteellisen julkaisun haastattelussa, että Yhdysvaltain tartuntatilanne talttuisi kuukaudessa tai kahdessa, jos kaikki käyttäisivät maskeja.

Redfield sanoi olevansa surullinen maskien politisoitumisesta, sillä kyse on kansanterveydellisestä asiasta.

”Olen iloinen nähdessäni presidentin ja varapresidentin käyttämässä maskia. He voisivat helposti sanoa, ettei heidän tarvitse tehdä sitä, mutta heidän on tärkeää antaa meille esimerkkiä”, Redfield sanoo.