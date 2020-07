Jen Reid nousi Britannian Bristolissa 7. kesäkuuta seisomaan tyhjälle jalustalle, jolta Black Lives Matter -mielenosoittajat olivat hetkeä aiemmin kaataneet orjakauppias Edward Colstonia esittäneen patsaan. Reid kohotti nyrkkinsä ilmaan.

Kuvanveistäjä Marc Quinn inspiroitui hetkestä. Hän ikuisti Reidin eleen 3D-tulostetuksi veistokseksi, joka nostettiin keskiviikkoaamuna tyhjälle jalustalle Bristolin vanhassakaupungissa.

Bristolin pormestarin mukaan patsas pystytettiin ilman lupaa.

Pormestari Marvin Rees kertoi keskiviikkona Twitterissä ymmärtävänsä, että ihmiset haluavat ilmaista itseään, mutta ilman varsinaista prosessia pystytetty patsas jouduttaisiin poistamaan.

Hän kuitenkin lisäsi, että patsaan tulevaisuudesta päättävät bristolilaiset.

Entisen patsaan esikuva Colston oli vuosina 1936–1721 elänyt kauppias ja laivanvarustaja, joka toimitti 1600-luvulla ainakin 84 000 ihmistä orjiksi.

Pelkästään kuljetuksissa kuoli noin 19 000 ihmistä. On siis kuvaavaa, että paikalle nousi näköispatsas juuri Jen Reidistä, tummaihoisesta aktivistista.

Colstonin patsaan heittäminen jokeen liittyi rasisminvastaisiin Black Lives Matter -mielenosoituksiin. Ne saivat alkunsa Yhdysvaltojen Minneapolisissa, kun poliisi surmasi afroamerikkalaisen George Floydin pidätystilanteessa 25.toukokuuta.

Orjakaupan ja kolonialismin ajalta peräisin olevat patsaat herättivät tuolloin keskustelua ympäri maailmaa.

Lue lisää: Rasismia vastustavat mielenosoittajat kaatavat nyt patsaita: Bristolissa heitettiin jokeen orjakauppias, Lontoossa töhrittiin Churchill

Uuden veistoksen tehneen Quinnin Instagram-tilin mukaan teos on nimeltään A Surge of Power, vapaasti suomennettuna Voiman aalto.

Reutersin haastattelemat kaupunkilaiset ovat tyytyväisiä veistokseen.

”Tuon kaltaisia asioita meidän tulisi saada nähdä Bristolin tapaisissa kaupungeissa”, kertoo bristolilainen Cathrine Jordan.

”Patsaan korvaaminen mielenosoittajalla, joka seisoi jalustalla sen kaaduttua, lähettää voimakkaan mielikuvan ja se on loistavasti toteutettu. Toivon, että patsas saa jäädä”, sanoo bristolilainen Davis Hayes.

Patsaan tehnyt Quinn ja mallina toiminut Reid tiedostavat, että patsas ei todennäköisesti saa jäädä paikalleen pysyvästi.

Tärkeintä on patsaan lähettämä viesti. Heidän mukaansa rasisminvastaisuus ei saa unohtua, vaikka George Floydin kuolema poistuu vähitellen otsikoista.

”On ilmeistä, että emme voi unohtaa miksi Colstonin patsas oli täällä ja mitä se edusti”, Reid painottaa.

”Patsas kertoo siitä, että aihe (rasismi) on nyt julkisen keskustelun alla, ja muotokuva on osa tätä keskustelua. Se saattaa pysyä paikallaan päivän tai kuukauden, kuka tietää? Mutta se ei sano, mitä jalustalla pitäisi olla. En määräile Bristolin asukkaita. Kukaan ei ole antanut lupaa tähän. Minusta ja Jenistä vain tuntui, että tämä on tehtävä.”, Quinn kertoo.

Toistaiseksi ei vielä ole tiedossa, mitä jokeen heitetylle Colstonin patsaalle tehdään. Tällä hetkellä patsas on entisöitävänä.

Reutersin mukaan paikalliset viranomaiset suunnittelevat patsaan sijoittamista museoon, joka käsittelee Bristolin roolia orjakaupassa.