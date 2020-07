Punaisellamerellä tikittää valtava, ruosteinen aikapommi. Sen nimi on FSO Safer, ja siitä on Jemenin sodan takia tullut uhka niin Punaisenmeren ekosysteemille kuin miljoonille rannikon tuntumassa eläville ihmisille.

FSO Safer on entinen tankkeri, joka on ankkuroitu noin 60 kilometrin päähän Hodeidan satamakaupungista. Sen sisällä on yli miljoona barrelia raakaöljyä.

Jemenin sodan takia huthikapinallisten valtaama alus on jäänyt huomiotta jo viideksi vuodeksi. Se alkaa olla niin huonossa kunnossa, että sen pelätään uppoavan ja valuttavan samalla valtavia määriä öljyä mereen.

Asiantuntijat varoittavat, että Punaistamerta ja sen rannoilla asuvia ihmisiä voi odottaa karmea ympäristökatastrofi, jos tutkijoita ja korjaajia ei päästetä korjaamaan alusta.

Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja CBS News.

FSO Safer on jo 45 vuotta vanha. Jemenin hallitus käytti sitä Jemenin öljylähetysten terminaalina, mutta huthikapinalliset valtasivat sen vuonna 2015.

Kapinalliset eivät ole huoltaneet alusta, minkä takia alus alkaa hajota veteen. Punainenmeri on erittäin suolainen, mikä nopeuttaa laivan korroosiota.

Sen konehuoneeseen on päässyt vettä, mikä lisää räjähdys- ja uppoamisriskiä, uutistoimistot kertovat.

Asiaa ei helpota se, että Jemenin rannikolle on upotettu miinoja, kertoo Atlantic Council -ajatushautomo.

Jos alus uppoaa tai siellä sattuu räjähdys, olisi öljyvuoto Jemenin hallituksen arvion mukaan neljä kertaa pahempi kuin vuoden 1989 Exxon Valdezin öljyonnettomuus, jota pidetään yhtenä suurimmista ihmisen aiheuttamista ympäristökatastrofeista.

Britannian Jemenin-suurlähettiläs Michael Aron vertaili Siperian tämän kesän dieselkatastrofia FSO Saferin tilanteeseen, ja ilmaisi sen olevan vielä monta kertaa pahempi.

”Venäjällä 20 000 tonnia dieseliä aiheuttaa massiivista ympäristötuhoa Siperiassa. Safer-tankkerissa Jemenissä on 150 000 raakaöljyä, joka vuotaessaan voisi tuhota Punaisenmeren ja sen rannikon”, Aron kirjoittaa Twitterissä.

Jemeniläinen ympäristöjärjestö Holm Akhdar arvioi, että luonnon monimuotoisuus kärsisi 115 jemeniläisellä saarella, ja 126 000 kalastajaa voi menettää työnsä.

Öljyvuoto tappaisi 300 eri lajia koralleja ja 969 kalalajia. Yhteensä 850 000 kalaa kuolisi.

Onnettomuus uhkaisi myös miljoonien ihmisten juomavedensaantia.

Kesäkuun lopussa YK:n turvallisuusneuvosto vaati huthikapinallisia päästämään YK:n asiantuntijoita alukselle.

Huthit epäröivät ulkopuolisten päästämistä alukselle, sillä huthit haluaisivat myydä tankkerin öljyvarastot. Öljyn hinta on tosin pudonnut ainakin puoleen siitä, mikä sen arvo oli ennen koronaviruskriisiä, uutistoimisto Reuters kertoo.

Huthikapinalliset syyttävät Jemenin hallitusta ja sitä tukevia Saudi-Arabiaa ja Yhdysvaltoja öljyn myynnin estämisestä.

YK taas haluaisi etsiä ratkaisun, jolla öljy voitaisiin myydä ja rahat jakaa huthien ja Jemenin hallituksen kanssa.

Huthikapinallisten johtaja Mohammed Ali al-Houthi syyttää Jemenin hallituksen tukijoita tekopyhästä ympäristöhuolesta, kun ne samalla tukevat ihmisten tappamista Jemenissä.

Huthikapinallisten johtaja Mohammed Ali al-Houthi kuvattuna marraskuussa 2019.

Jemenin sisällissota on tällä hetkellä maailman pahin humanitaarinen katastrofi. Vuonna 2015 alkaneessa sisällissodassa on kuollut kymmeniätuhansia siviilejä viiden viime vuoden aikana, ja maan talous sekä terveydenhuolto ovat romahtaneet.

Vastakkain sisällissodassa ovat Iranin tukemat huthikapinalliset ja Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain tukema Jemenin hallitus. Hutheilla on hallussaan suurin osa pohjoisen kaupungeista.

Neljä viidestä eli noin 24 miljoonaa ihmistä Jemenissä on humanitaarisen avun tarpeessa, YK arvioi.

Yli 3,3 miljoonaa ihmistä on joutunut maanpakoon leireille, joilla kolera ja muut taudit jylläävät.