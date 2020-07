Ristiriidat Valkoisen talon henkilöstön keskuudessa jatkuvat.

Ensin presidentti Donald Trumpin edustajat julkaisivat listan kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtajan Anthony Faucin varhaisista, sittemmin virheellisiksi osoittautuneista koronaviruslausunnoista.

Keskiviikkona Valkoisen talon kauppapoliittinen neuvonantaja Peter Navarro sekoitti soppaa entisestään, kun USA Today -lehti julkaisi hänen mielipidekirjoituksensa, joka oli otsikoitu ”Anthony Fauci on ollut väärässä kaikessa, mistä olen ollut hänen kanssaan yhteydessä”. Kirjoituksessaan Navarro jatkaa Faucin virheellisten väittämien läpikäyntiä.

Peter Navarro

Nyt Valkoinen talo ei ole kuitenkaan samoilla linjoilla Navarron kanssa.

Mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen Valkoinen talo julkaisi tiedotteen, jonka mukaan kirjoituksen julkaisuun ei ollut annettu lupaa. The Washington Post -lehdelle nimettömästi puhuneet Valkoisen talon työntekijät kertovat, että henkilöstöpäällikkö Mark Meadowsin mukaan Navarron toimintaa on mahdotonta hyväksyä.

USA Todayn mielipideosaston päällikkö on lisännyt tekstiin saatetekstin, jossa kerrotaan, että tekstissä esiintyy harhaanjohtavia väitteitä eikä se täytä USA Todayn faktantarkistusstandardeja.

Myös Trump kritisoi Navarron päätöstä julkaista mielipidekirjoitus.

”Hän edustaa julkaisussa itseään. Hänen ei kuuluisi tehdä niin”, Trump sanoi The Washington Postin mukaan.

Presidentin suhtautuminen Fauciin vaikuttaa samalla höllentyneen. ”Olemme kaikki samassa tiimissä, myös Fauci.”

Valkoisen talon horjuttamisyrityksistä huolimatta amerikkalaiset vaikuttavat vielä luottavan Faucin jakamaan tietoon. The New York Timesin ja Siena Collegen kyselyssä kesäkuun lopussa 67 prosenttia äänestäjistä luotti Fauciin, kun Trumpiin luotti vain 26 prosenttia.

Fauci kommentoi Trumpin esikunnan laatimaa listaa virheellisistä lausunnoista keskiviikkona The Atlantic -lehden haastattelussa. Fauci kuvaili Valkoisen talon toimia oudoiksi, järjettömiksi ja täysin vääriksi. Hän lisäsi, että moinen toiminta haittaa vain presidenttiä.

Trumpin hallinnon toimia kritisoinut Fauci on pidetty poissa Valkoisesta talosta, eikä hän ole keskustellut presidentin kanssa henkilökohtaisesti kesäkuun alun jälkeen.

Faucin lisäksi Valkoinen talo ei ole toistaiseksi käynyt läpi muiden viranomaisten lausuntoja alkuvuodelta.

HS kokosi maaliskuussa presidentin epidemiapolitiikan keskeiset käänteet alkuvuoden ajalta. Trumpin suhtautuminen epidemiaan Yhdysvalloissa on vaihdellut vähättelevästä vakavaan.

Trump arveli esimerkiksi Fox-kanavan haastattelussa 10. helmikuuta, että virus katoaa ”ihmeellisellä tavalla”, kunhan tulee hieman lämpimämpää.

Vielä 9. maaliskuuta Trump vähätteli Twitterissä uhkaa vertaamalla koronavirusta kausi-influenssaan, joka tappaa vuosittain kymmeniätuhansia amerikkalaisia. Neljä päivää myöhemmin hän julisti Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan.

Sen jälkeen presidentin politiikka on vaihdellut niin, että ajoittain hän on painottanut epidemian kitkemistä, ajoittain talouden käynnissä pitämistä.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on eniten koronavirustartuntoja maailmassa, lähes 3,5 miljoonaa. Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on vaatinut maassa lähes 140 000 kuolonuhria.

Päivittäiset koronatartuntamäärät ovat olleet synkkiä. Viime viikon keskiviikon jälkeen maassa on todettu päivittäin lähes 60 000 uutta tartuntaa, kertoo the New York Timesin koronavirusseuranta. Päivittäisissä tartuntamäärissä koettiin tähänastinen huippu viime perjantaina, jolloin todettiin lähes 70 000 uutta tartuntaa.

Kesän aikana tilanne on pahentunut ympäri maata, ja monet osavaltiot ovat joutuneet uudelleen kiristämään rajoitustoimia.