Niin ikävä Suomen-mökkiä, että itkettää – moskovalainen Irina aikoo lentää Maltan kautta kesämökilleen Etelä-Savoon

Venäläisten Suomen-mökin omistajien kesä on koronaviruksen vuoksi pilalla. Hartaana toiveena olisi päästä mökille viimeistään syksyksi sieneen. Lappeenrannassa venäläisturistien poissaolo on huomattu mutta pärjätty on siitä huolimatta.