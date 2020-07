San Francisco

Koronaviruksen tuhoisuus näkyy Yhdysvalloissa etenkin hoitokodeissa, lihankäsittelylaitoksissa ja vankiloissa.

Tilanne on erityisen paha esimerkiksi San Quentinin vankilassa, joka sijaitsee San Franciscosta pohjoiseen.

”Tämä vankila on turvattoman, epäonnistuneen yhteiskunnan symboli. Selkäni takana on Yhdysvaltojen pahin tartuntapesäke”, sanoi entinen vanki James King puhuessaan vankilan edustalla järjestetyssä mielenosoituksessa viime viikon torstaina.

King luki saamansa kirjeen, jossa eräs vanki kertoi, että hän oksentelee sänkypotilaana mutta peseminen on harvoin sallittua ja muut sairastuneet vangit huutavat tuskissaan.

Kovan paineen kohteeksi joutunut Kalifornian kuvernööri Kevin Newsom ilmoitti, että osavaltion 120 000 vangista vapautetaan 8 000 elokuun loppuun mennessä. Lisäksi aktivistit vaativat vankiloiden välisten siirtojen lopettamista, suojavarusteita ja vankien testausta.

Yhdysvaltojen vankiloiden tilanne on yksi syy myös Black Lives Matter -mielenosoituksiin. Mustien osuus Yhdysvaltojen vangeista on 34 prosenttia, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 13 prosenttia.

San Quentinin vankilan vartija suojautui kesäkuun lopulla koronavirukselta kasvomaskilla.

Syrjintä ulottuu syvälle Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmään: 90 prosenttia vangeista päätyy kaltereiden taakse syyllisyyden tunnustamiseen perustuvan syyteneuvottelun seurauksena.

Käytäntönä on tarjota syyllisyyden myöntäville tutkintavankeudessa odottaville lyhyttä vankeusaikaa. Vaihtoehtona olisi pitkä ja kallis oikeusprosessi, joka voi viedä vapauden vuosikymmeniksi.

Tutkintavankeudessa odottaa tapauksensa käsittelyä noin 630 000 epäiltyä. Prosessit voivat kestää vuosia.

Tartuntatautien kannalta tutkintavankeus on otollinen ympäristö. Hygienian varmistaminen on hankalaa ja fyysisten välimatkojen ylläpitäminen mahdotonta. Kaikki on yhteiskäytössä, puhelimista majoitustiloihin.

Valtaosa Yhdysvaltojen pahimmista koronapesäkkeistä on saanut alkunsa juuri vankiloista. Koronavirustartuntoja on ollut vankiloissa jo liki 60 000. Heinäkuun alussa niiden määrä kasvoi viikossa yhdeksän prosenttia. Vankeja on kuollut yli 600.

Koronavirus ei koettele pelkästään vankeja vaan myös henkilökuntaa, kuten vartijoita, sosiaalityöntekijöitä ja terveydenhuoltohenkilöstöä.

San Franciscon edustalle rakennettiin vuonna 1847 legendaarinen Alcatrazin vankila. Viisi vuotta myöhemmin nousi pohjoisenpuoleiselle vastarannalle valtava 3 500 hengen San Quentinin vankila.

Ilmakuva San Quentinin vankilasta.

Alcatrazissa oli vankeja enimmillään 336. Sinne päätyivät vain vaarallisimmiksi katsotut, kuten Al Capone, George Kelly Barnes eli ”Konekivääri-Kelly” ja Robert ”Lintumies” Shroud.

Toukokuussa Los Angelesin lähettyvillä sijaitseva Chinon vankila kamppaili koronavirusepidemian kanssa ja 121 vankia pakattiin busseihin kohti San Quentinia. Heistä muutama alkoi oireilla jo matkan aikana.

Perillä vangit siirrettiin siipeen, jonka sellit avautuvat laajaan aulaan. Virus alkoi nopeasti levitä huonon ilmanvaihdon vuoksi. Vankilan pohjois- ja länsisiivet toimivat 190 prosentin ylikapasiteetilla.

Asukkaista 42 prosenttia kuuluu riskiryhmään elämäntapasairauksien vuoksi.

Kesäkuun loppuun mennessä tartunnan oli saanut joka kolmas San Quentinin vanki ja yli sata henkilökuntaan kuuluvaa. Pian 30 vankia siirrettiin sairaalaan ja 16 teho-osastolle. Seitsemän heistä on kuollut. Tartunnan saaneita on yhteensä ainakin 1 600.

Niin ujuttautui koronakriisi Pohjois-Kaliforniaan, jossa epidemialuvut olivat sekä tartunnoissa että kuolemantapauksissa kevään ajan pitkälti samanlaiset kuin Suomessa.

Nyt kysytään, miksi viranomaiset eivät kuunnelleet tutkijoiden ja terveysviranomaisten suosituksia ja varoituksia. Miksi vankeja ei testattu ennen siirtoa?

Piilaakson talousalueen pohjoiskulmalla sijaitsevan San Quentinin todettiin olevan ”vanha, vanhentunut, likainen, heikosti miehitetty, huonosti hoidettu, ylitäysi ja puutteellinen lääketieteellisiltä tiloiltaan” jo vuonna 2005 tuomioistuimen määräämässä raportissa.

Vankien omaiset osoittivat huhtikuussa mieltään Washingtonissa parantaakseen vankien asemaa.

Yhdysvaltojen pirstaleisessa vankilajärjestelmässä on liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten viranomaisten ylläpitämiä vankiloita. Osa niistä on yksityistetty, mikä on tarkoittanut kustannusten polkemista minimiin.

Virustestit ja suojavarusteiden hankinta tarkoittaisivat investointeja.

San Quentinin rakentamisen aikoihin oli vielä meneillään kultakuume ja Kalifornia liittyi Yhdysvaltoihin maan 31. osavaltiona. Pian taisteltiin vuonna 1861 alkanutta veristä sisällissotaa, jonka tärkein kiistanaihe oli orjuus.

Kansalaisaktivistien mukaan mustien suuri määrä vankiloissa on orjuuden ja sitä seuranneen syrjinnän jatkumo.

Yli puolessa Yhdysvaltojen vankiloista on työohjelmia, joissa osoitetaan vangeille erilaisia tehtäviä pyykinhoidosta keittiö- ja huoltotehtäviin.

Osa vangeista työskentelee ankeissa olosuhteissa kaupallisille yrityksille niin vaateteollisuudessa kuin maataloudessakin. Järjestelmän puolustajat väittävät tämän opettavan taitoja ja auttavan sopeutumiseen vankeuden jälkeisenä aikana. Vastustajien mukaan olosuhteet muistuttavat orjuutta.

Kun Alcatraz suljettiin vuonna 1963 vanhentuneena, Yhdysvaltojen vankiloissa oli noin 250 000 henkeä. Vuoteen 2009 mennessä määrä oli kasvanut 700 prosenttia.

Yhdysvaltojen väestö on viisi prosenttia maailmasta, mutta maassa on neljännes maailman vangeista, kaikkiaan 2,3 miljoonaa ihmistä.

Vankilakriisi on koetellut maata koko 2000-luvun ajan. Black Lives Matter -protesteihin liittyvä poliisiväkivalta on tähän läheisesti sidoksissa.

Poliisiksi hakeutuu ankaraan kurinpitoon ja aseisiin viehättyneitä. Köyhissä lähiöissä ratkotaan kovakouraisesti ongelmia, joista moni kuuluisi sosiaalityöntekijöille.

Tämä on haastava yhtälö heikkojen suojaverkkojen maassa, jossa on runsaasti vähäosaisuutta, kodittomuutta ja hoitamattomia mielenterveysongelmia.