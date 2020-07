Lontoo

Suuri suomalainen keksintö äitiyspakkaus rantautuu seuraavaksi Irlantiin.

Äitiyspakkaus pääsi Irlannin uuden, kesäkuun lopussa aloittaneen hallituksen hallitusohjelmaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä äitiyspaketti jaetaan kaikille uusille vauvoille eli vuosittain noin 60 000 perheeseen ympäri Irlannin.

”Kaikki ansaitsevat elämälle tasa-arvoisen alun. Äitiyspaketti takaa, että jokainen perhe saa samat perustyökalut uudelle vauvalle”, kertoo äitiyspaketin puolesta kampanjoinut dublinilainen kansanedustaja Neale Richmond HS:lle.

Richmond innostui äitiyspakkauksen (englanniksi baby box eli vauvalaatikko) eduista, kun hän seurasi äitiyspakkauksen lanseerausta Skotlannissa vuonna 2017.

Dublinilainen kansanedustaja Neale Richmond on ajanut äitiyspakkausta kaikille vauvoille Irlannissa.

”Tunnen hyvin Skotlannin lasten asioista vastaavan ministerin Maree Toddin, ja mielenkiintoni heräsi, kun hän vei asiaa eteenpäin Skotlannissa. Kiinnostukseeni vaikutti myös se, että perheeseeni odotettiin silloin ensimmäistä lasta ja aloitimme kaikki valmistelut.”

Richmondille on tuttua sekin, että äitiyspakkaus syntyi aikoinaan Suomessa.

”Tutkin sekä Skotlannin että Suomen malleja.”

Äitiyspakkaus ei ole kuitenkaan ollut mikään läpihuutojuttu sen enempää Skotlannissa kuin Irlannissakaan.

”Se on ollut vaikeaa. [Irlannin] edellinen hallitus päätti pilotista, joka sai ristiriitaisen vastaanoton mutta osoitti potentiaalia.”

Skotlannissa kriitikot moittivat kaikille jaettavaa äitiyspakettia liian kalliiksi. Vallassa oleva keskustavasemmistolainen Skotlannin kansallispuolue SNP puski uudistuksen kuitenkin läpi.

Lue lisää Skotlannin äitiyspaketin alkuhetkistä tästä HS:n jutusta.

Skotlannin äitiyspaketista tuli kalliimpi kuin veikattiin – lue lisää tästä HS:n jutusta.

Irlannissa Richmondin oma puolue, keskustaoikeistolainen Fine Gael, otti äitiyspakkauksen vaaliohjelmaansa. Irlannin parlamenttivaalit käytiin helmikuun alussa.

Äitiyspakkaushanke on Irlannissa vasta alkuvaiheessa, mutta kaupalliset yrittäjät ovat jo liikkeellä.

Lopulta baby boxista päätettiin osana pitkiä, yli neljä kuukautta kestäneitä hallitusneuvotteluja.

Richmondin mukaan äitiyspakettisuunnitelma on yhä alkuvaiheessa.

”Hanke käynnistyy alueittain ennen kuin siitä tulee koko maan kattava.”

Kesäkuun lopussa aloittaneen Irlannin uuden hallituksen muodostavat Fine Gaelin lisäksi Irlannin toinen suuri keskustaoikeistolainen puolue Fianna Fáil ja vihreät.

Fianna Fáilin ja Fine Gaelin koalitio on historiallinen. Puolueet jakavat pääministerin pestin: vuoden 2022 loppuun asti pääministerinä toimii Fianna Fáilin Micheál Martin, jonka jälkeen tehtävään palaa Fine Gaelin Leo Varadkar.

Lue lisää Irlannin poliittisen tilanteen taustoista tästä HS:n jutusta.

Äitiyspaketista on Richmondin mukaan hyötyä siinäkin mielessä, että jaettavat tarvikkeet edistävät hyviä käytäntöjä, kuten vauvan lämmön mittaamista, lapselle lukemista ja kestovaippojen käyttöä.

Skotlannissa huomio on kohdistunut äitiyspakkauksen sisällön lisäksi kuoriin eli itse pahvilaatikkoon. Laatikkoa on markkinoitu vauvan ensimmäisenä sänkynä, ja sen koristelemiseksi on järjestetty kilpailujakin.

Äitiyspakkausta on kokeiltu myös monissa muissa maissa, mutta usein kokeilut ovat olleet rajallisia ja käyttäjille maksullisia.

Moskovan kaupunki alkoi jakaa äitiyspakkauksia vuoden 2018 alussa. Yksi syy oli halu saada syntyvyys kasvuun. Kuvassa moskovalaiset Ivan Buhonin ja Olga Voronkova tyttärensä ja vaaleansinisen äitiyspakkauslaatikon kanssa viime vuoden maaliskuussa.

Lue tästä HS:n jutusta, kuinka äitiyspakkauksesta tuli Skotlannissa poliittinen lyömäase ja miten sensaatiolehti sytytti pahvilaatikon tuleen.

Onko Irlannin äitiyspakkaukseen luvassa mahdollisia uudistuksia – jotain, mitä Suomessa ja Skotlannissa ei ole nähty?

”Haluaisin kovasti, että baby box koristeltaisiin sopivaan irlantilaiseen tyyliin, mutta moni asia riippuu siitä, mitä [perheissä] tarvitaan.”

Myös Irlannissa aiotaan kiinnittää huomiota siihen, että laatikko on vauvan nukkumisen kannalta turvallinen.

”Jopa Suomen Irlannin-suurlähettiläs on kertonut minulle, että hän nukkui vauvana omassaan parin viikon ajan.”