Ilmastonmuutos

Metsäpalo riehui Hanti-Mansijskin autonomisessa piirikunnassa Länsi-Siperiassa torstaina 16. heinäkuuta. Epätavallinen lämpöaalto on aiheuttanut Siperiassa tavallistakin raivokkaampia metsäpaloja ja muita ympäristötuhoja.

Siperiaa koko alkuvuoden kuumotellut ennätyksellinen lämpöaalto tapahtui noin 600 kertaa todennäköisemmin ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia, uusi tutkimus sanoo.

Tammikuusta kesäkuuhun Pohjois-Venäjän lämpötilat olivat keskimäärin viisi astetta lämpimämpiä kuin tavallisesti.

Lämpöaalto on aiheuttanut ikiroudan sulamista, minkä seurauksena rakennuksia on romahtanut ja lisää hiilidioksidipäästöjä aiheuttava metsäpalokausi on alkanut raivokkaalla tavalla.

Ikiroudan sulaminen dieseliä sisältävien säiliöiden alta oli todennäköisesti syynä myös toukokuun lopussa Siperiassa tapahtuneeseen suureen öljyonnettomuuteen. Ympäristökatastrofi sai presidentti Vladimir Putinin julistamaan maahan hätätilan kesäkuussa.

Siperian alueella asuvat ihmiset ovat kertoneet lämpöaallon vaikuttaneen sekä heidän terveyteensä että elinkeinoihinsa, kuten kalastukseen.

Lisäksi ikiroudan sulaminen vapauttaa ilmakehään metaania, voimakasta kasvihuonekaasua.

Kesäkuun 20. päivänä Verhojanskin kaupungissa mitattiin ennätykselliset 38 astetta lämmintä. Se on korkein lämpötila, mitä napapiirin pohjoispuolella on mitattu.

Tämän yksittäisen ennätyksen syntymisen mahdollisuus myös moninkertaistui ilmastonmuutoksen takia, mutta sen tapahtuminen ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta olisi myös ollut mahdollinen, tutkijat sanovat.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kommentoi Siperian lämpöaaltoa HS:lle heinäkuun alussa.

Rantasen mukaan lämpötilat Siperiassa ovat olleet täysin poikkeuksellisia. Paikallisesti on ollut alueita, joilla alkuvuoden keskilämpötila on ollut jopa kahdeksan astetta tavallista lämpimämpi.

”Tämän vuoden lämpötilat ovat olleet ilmastonmuutoksenkin aiheuttamaan lämpötrendiin nähden omassa luokassaan. Nykyisellä lämpenemistahdilla menisi kymmeniä vuosia, ennen kuin näin lämpimät kesät olisivat normaaleja.”

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan näin merkittävä keskilämpötilan nousu olisi liki mahdoton ilman teollisuudesta, liikenteestä ja maataloudesta johtuvia päästöjä.

Tutkimuksen kirjoittajien mukaan vastaava lämpöaalto tapahtuisi Siperiassa kerran 80 000 vuodessa ilman ihmisen toimintaa.

On yleisesti tiedossa, että arktinen alue lämpenee noin kaksi kertaa nopeammin kuin muu maapallo.

Vuoteen 2050 mennessä Siperian keskilämpötila voi nousta 2,5 asteella verrattuna vuoteen 1900, mutta pahimmillaan keskilämpötila voi nousta jopa seitsemällä asteella, tutkijat päättelevät.

Tämän kevään lämpöaalto Siperiassa on vaikuttanut koko maailman keskilämpötilan hienoiseen nousemiseen, ja tämä kevät onkin ollut maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin kevät, BBC kertoo.