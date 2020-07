Yhdistyneet kansakunnat (YK) tekee kaikkien aikojen suurimman avunpyyntönsä, kun se pyytää 10,3 miljardia dollaria eli noin 9 miljardia euroa koronavirusta vastaan taistelemiseen. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Uusi avunpyyntö on ennätyksellinen, mutta toisaalta varakkaat maat ovat jo nyt tehneet suuria poikkeuksia suojellakseen omaa talouttaan, YK sanoo. Nyt järjestön mukaan on aika tehdä sama köyhempien maiden hyväksi.

Jos näin ei tehdä, maailma kohtaa kriisien sarjan, joka johtaa miljoonien ihmisten joutumiseen nälänhätään, YK varoittaa.

Pyydetyt rahat käytettäisiin taloudellisesti tai muuten heikoimmassa asemassa olevien maiden hyväksi. YK:n mukaan jopa 265 miljoonaa ihmistä voi joutua nälänhätään vuoden loppuun mennessä koronaviruspandemian takia.

YK varoitti, että vuosien kehitystyö saatetaan menettää, jos epidemiatilanne jätetään nyt huomiotta.

Alkuperäisessä koronavirusepidemiaan liittyvässä avunpyynnössään järjestö pyysi rahaa kaksi miljardia dollaria.

Miljoonia siirtotyöläisiä on lomautettu, eivätkä he voi lähettää rahaa kotiin, BBC kertoo. Rokoteohjelmat lastentauteja vastaan ovat tauolla, ja erityisesti maat, joissa on ollut vuosia konflikteja, ovat huonosti varustautuneita epidemiaan.

Esimerkiksi sisällissodan runtelemassa Jemenissä neljäsosa koronavirustartunnan todetusti saaneista on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Se on viisi kertaa maailman keskiarvon verran.