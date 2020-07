Sateenkaari vaikuttaisi olevan tavallinen ilmakehän luonnonilmiö, jossa auringonvaloa on taittunut vesipisarasta, mutta heinäkuussa Venäjällä herättiin ajatukseen, että sateenkaari voi olla uhka kansalaisten heteroseksuaalisuudelle.

Tapahtumasarja sai alkunsa heinäkuussa presidentti Vladimir Putinin perustuslakiuudistuksen hyväksymisen jälkeen pidetyssä kokouksessa.

Duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Aleksei Puškov ilmoitti kokouksessa Putinille, että Venäjän ulkoministeriön tarkkasilmäiset työntekijät olivat huomanneet, että Yhdysvaltain suurlähetystön edustalle oli ripustettu kesäkuussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käyttämä sateenkaarilippu.

Yhdysvaltain suurlähetystö perusteli lippua Pride-kuukaudella.

Moskovassa sijaitsevasta ulkoministeriöstä on Yhdysvaltain suurlähetystöön näköyhteys, ja siksi muiden muassa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov piti tempausta poliittisena kannanottona ja tuomitsi teon Venäjän lain vastaiseksi, kertoi Interfax.

Kokouksessa Putin kuittasi Puškovin ulostulon vitsillä amerikkalaisista diplomaateista, mutta keskustelu ei jäänyt siihen.

Seuraavaksi puheenvuoron otti Venäjän Naisasialiikkeen johtaja Ekaterina Lakhova, joka ilmaisi, ettei Venäjällä pitäisi sallia propagandaa.

Lakhova on ollut mukana perustuslakiuudistusta valmistelevassa työryhmässä ja ehdottanut perustuslakiin muutoksia, jotka sallivat Putinin kausien nollaamisen.

Hän sanoi, että mainoskyltit, joissa esiintyy sateenkaaren värejä ja sateenkaariväristen jäätelöiden mainokset aivopesevät lapset.

”Epäsuorasti nämä mainokset totuttavat lapsemme lippuun, joka muiden muassa ripustettiin suurlähetystön ulkopuolelle,” hän sanoi.

Valtiovallan keskustelu sateenkarista päättyi siihen.

Pian venäläinen yhtiö, joka omistaa jäätelöbrändin nimeltä Raduga (suomeksi sateenkaari), kummasteli Lakhovan jäätelömainosten vertaamista LGBTQ-liikkeeseen.

”Raduga-jäätelöllä ei ole mitään tekemistä homopropagandan kanssa”, konsernin varapuheenjohtaja Armen Beniaminov sanoi RIA Novostille.

Hän kuitenkin totesi olevansa valmis vetämään pois sateenkaarenväriset jäätelöt myynnistä, mikäli valtiovalta säätää siitä lain.

Lakhova taas puolusteli näkemystään venäläisissä tiedotusvälineissä.

”En muuta kantaani. Suhtaudun sateenkaareen negatiivisesti, kuten natsien hakaristiin”, hän sanoi Kommersant-lehden mukaan.

Britti suurlähetystö kesäkuussa Moskovassa oli myös ripustanut esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käyttämän sateenkaarilippun.

72-vuotias Lakhova ajaa lasten ja naisten asioita Venäjällä, ja on saanut runsaasti kritiikkiä kommenteistaan mediassa.

Venäläisen Lenta-sivuston mukaan heinäkuussa Naisasialiiton johtaja ilmoitti radiohaastattelussa olevansa huolissaan kyselytuloksista, joissa selvisi, että venäläisten naisten arvoissa koulutus ja ura ovat korkeammalla kuin perheen perustaminen.

Hän sanoi, että lapsille ja eteenkin tytöille, pitäisi opettaa perinteisiä perhearvoja jo alakoulussa, ettei heistä tulisi ”iäkkäitä synnyttäjiä”, eli naisia, jotka saavat esikoisena 30-vuotiaana.

Kesäkuussa Lakhova taas nimesi nilkkasukat ja stringit naisten lapsettomuuden syyksi.

Twitterissä kansalaiset alkoivat kommentoida aktiivisesti Lakhovan löytämää yhteyttä LGBTQ-liikkeen, jäätelön ja luonnonilmiön välillä.

Ihmiset muiden muassa pohtivat, miten sateenkaarijäätelön mainos voi muuttaa kenenkään seksuaalista suuntautumista ja ylipäätään, miten Lakhova onnistui löytämään nelivärisessä jäätelössä yhteyden LGBTQ-liikkeen käyttämään kuusiväriseen sateenkaarilippuun.

Toiset Twitter-käyttäjät pyysivät välittämään Kremliin tiedon luonnossa esiintyvän sateenkaaren ja seksuaalivähemmistöjen käyttämän sateenkaarilipun erosta.

Pridelipussa on yksi väri vähemmän kuin luonnonilmiössä.

Jotkut pohtivat, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja kieltääkö hallitus valon taittumisen luonnossa.

Suurin osa käyttäjistä kuitenkin kritisoi hallitusta siitä, että se kiinnittää huomionsa sateenkaariin, mutta unohtaa maan todelliset ongelmat, kuten matalan elintason.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjällä keskustellaan tavaramerkkien ja kuvioiden mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin.

Vuonna 2015 Venäjän sisäministeriön yksikkö aloitti rikostutkinnan koskien emoji-hymiöitä. Sisäministeriön mukaan uudet symbolit, joissa esiintyy kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä ja lapsi ovat homopropagandalain vastaisia.

Vuonna 2017 venäläisten viranomaisten tikunnokkaan joutui elokuvayhtiö Disney. Meudza-uutissivusto kertoi, että Venäjän kulttuuriministeriö selvitti, voiko elokuvaa Kaunotar ja hirviö (2017) esittää Venäjällä, koska yksi elokuvan hahmoista on homoseksuaali.

Viime vuonna taas venäläinen sanomalehti kertoi yrittäjästä, joka sai vihapostia siitä, että hän oli koristellut kujan sateenkaaren värisillä sateenvarjoilla.

Myös Pietarissa vuonna 2019 paikallismedia kertoi tapauksesta, jossa poliisi pyysi asukasta vaihtamaan ikkunaverhot, koska ohikulkija oli valittanut ikkunassa roikkuvasta sateenkaaren värisestä kankaasta.

Tapaukset kertovat jotain olennaista siitä, kuinka Venäjä suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Vuonna 2013 Venäjällä astui voimaan laki, joka kieltää homopropagandan esittämisen alaikäisille. Itse laki on kirjattu laveasti ja sitä voidaan soveltaa monella tapaa.

Yhdysvaltojen suurlähetystön edusta Moskovassa vuonna 2016. Nainen asettaa kukkia Orlandon gay yökerhon ammuskelu uhrien muistoksi.

Viranomaisten mukaan laki on säädetty vain lasten suojelemiseksi, mutta ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lain säätämisen jälkeen ilmipiiri maassa on tiukentunut ja laki on johtanut hyökkäyksiin seksuaalivähemmistöjä vastaan.

Ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan tilanne on erityisen vakava Tšetšeniassa, jossa viranomaiset ovat ottaneet homoiksi epäiltyjä kiinni ja kiduttaneet heitä.

Venäjän virnaomaiset ovat kiistäneet ihmisoikeusloukkaukset.

Parhaillaan ihmisoikeuksien puolustajat tukevat aktivisti Julija Tsvetkovaa, jolle syyttäjä vaatii kuuden vuoden vankeustuomiota tämän sosiaalisessa mediassa jakamien kuvien takia.

Osa asiantuntijoista on arvellut homopropagandalain olevan vallanpitäjien pyrkimys rajoittaa ihmisten autonomiaa.

Venäjän johto alkoi rakentaa ”perinteisistä arvoista” uutta kansallista ideologiaa 2010-luvulla, kun lännessä seksuaalivähemmistöjen oikeudet olivat iso aihe. Se lisäsi huomiota Venäjän homopropagandaa koskevaan lakiin, mutta lain avulla Venäjä sai myös liittolaisia joistakin läntisistä konservatiivipiireistä.