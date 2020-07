Australian Wamberalissa joidenkin talojen asukkaita on evakuoitu. Heitä on myös varoitettu siitä, että talojen rakenteet voivat romahtaa.

Voimakkaat aallot ovat nuijineet Australian kaakkoisosassa sijaitsevan Uuden Etelä-Walesin osavaltion rannikkoa tällä viikolla. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittiläinen sanomalehti The Guardian. Aallot ovat kuluttaneet rannikkoalueita ja pahentaneet eroosiota niin, että maa uhkaa sortua alueella olevien talojen alta.

Eniten aalloista on kärsinyt Wamberalin alue, joka sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Sydneystä sen pohjoispuolella. Wamberalissa suuret rantatalot on rakennettu hiekkaiselle maaperälle. Nyt maaperää on kulunut pois, ja talot ovat kärsineet merkittävistä vahingoista.

BBC:n mukaan viranomaiset ovat kertoneet, että korkeimmat aallot ovat tällä viikolla olleet 11-metrisiä. Meteorologian alalla toimiva Weatherzone-yritys arvioi, että suurimmat aallot ovat olleet neljä kertaa keskimääräistä isompia.

Perjantaina koko Uuden Etelä-Walesin 2 100 kilometrin pituiselle rannikolle annettiin varoitus vaarallisen voimakkaista aalloista. Ihmisiä kehotetaan pysymään poissa vedestä.

Twitterissä on jaettu kuvia ja videoita alueelta.

The Guardian kertoo, että perjantaiaamuna paikallista aikaa joidenkin talojen perusteet olivat näkyvillä niin, että ne roikkuivat merenpinnan yläpuolella. Aallot olivat ikään kuin kaivertaneet maaperää talojen alta.

Joidenkin talojen vahingot keskittyivät pihoille ja terasseille.

Wamberalissa suuret rantatalot on rakennettu hiekkaiselle maaperälle.

Wamberalissa joidenkin talojen asukkaita on evakuoitu. Heitä on myös varoitettu siitä, että talojen rakenteet voivat romahtaa. Valtion hätäpalvelun vapaaehtoiset ovat kiertäneet ovelta ovelle antamassa ohjeita.

”Olemme ahdistuneita, pelokkaita, haavoittuvaisia ja oikeastaan myös vihaisia siitä, että olemme päätyneet tähän tilanteeseen”, alueella asuva Margaret Brice sanoi Australian kansalliselle yleisradioyhtiölle ABC:lle.

Brice kertoi, että asukkaat olivat vuosia aiemmin ehdottaneet muurin rakentamista rannalle suurien aaltojen takia.

”Muuria ei rakennettu. Olemme järkyttyneitä siitä, että olemme menettäneet turmeltumattoman rantamme.”

Hätäpalvelun päällikkö Rolf Garda kertoi ABC:lle, että hän ei ole nähnyt yhtä valtavia eroosion aiheuttamia vahinkoja 30 vuoteen.

”Jostain syystä maata on nyt lähtenyt paljon enemmän kuin mitä osasimme odottaa”, Garda sanoi ja muistutti, että maaperän kuluminen on aina vaikuttanut alueella.