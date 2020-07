Aasian pisimmän joen Jangtsen ja yli 400 pienemmän joen tulviminen on aiheuttanut vahinkoja Kiinan keski- ja itäosissa, kertovat uutistoimistot. Tulvimista kuvataan pahimmaksi vuosikymmeniin.

Ainakin 141 ihmistä on kuollut tai kadonnut. Tämän lisäksi lähes 15 miljoonaa ihmistä on evakuoitu kodeistaan yksistään heinäkuun aikana, uutistoimisto AFP kertoo.

Uutistoimistojen mukaan tulvien syynä ovat kesäkuusta asti jatkuneet rankat sateet. Jokien vedenpinta on noussut hälyttävän korkeaksi sateiden takia. Sateet ovat myös aiheuttaneet maanvyöryjä sekä hukuttaneet teitä ja viljelymaita.

Maan hallituksen mukaan tulvat ovat aiheuttaneet miljardien dollarien taloudelliset menetykset.

Tulvien takia keskeytyneet tuotannot tullaan uutistoimisto Reutersin mukaan havaitsemaan myös kauempana, sillä Kiinassa valmistetut tuotteet ovat yhä tärkeämpiä esimerkiksi sellaisille toimitusketjuille, jotka tuottavat henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja suojavarusteita. Näitä ovat muun muassa kasvosuojaimet.

Reuters kertoo, että Wuhanin kaupunki sekä Anhuin, Jiangxin ja Zhejiangin maakunnat ovat asettaneet alueilleen hälytystilan rankkojen vesisateiden takia. Sateet ovat nostaneet vedenpintaa jokien lisäksi myös järvissä.

Wuhan, jota on pidetty koronaviruksen alkulähteenä, varoitti asukkaitaan varotoimiin ryhtymisestä, sillä vedenpinta saavutti nopeasti korkeimman turvallisena pidetyn tasonsa. Wuhan sijaitsee Jangtse- ja Han-jokien yhtymäkohdassa.

Jangtse-joen laaksoon rakennetun Kolmen rotkon padon avulla on pidätelty vettä ja pyritty lieventämään tulvariskiä. Kolmen rotkon padon varoitustaso on kuitenkin ylitetty jo kymmenellä metrillä. Patoon virtaa Reutersin mukaan nyt yli 50 000 kuutiometriä vettä sekunnissa.

Jiangxin maakunta on yksi niistä alueista, jotka ovat kärsineet tulvista eniten. Kuva on Jiangxin maakuntaan kuuluvalta Jiangzhouzhen-saarelta.

Paikalliset viranomaiset ovat erityisen huolissaan Poyangjärvestä, joka on Kiinan suurin makeanveden järvi. Reutersin mukaan se on ylittänyt oman varoitustasonsa 2,5 metrillä. Vedenpinta on nyt historiallisen korkealla.

Järvi on laajentunut yli 2 000 neliökilometriä tulvakauden aikana ja peittänyt alleen osia sitä ympäröivästä kaupungista.

Yli 100 000 sotilasta ja muuta avustajaa yrittävät pelastaa alueen asukkaita sekä tukea patoja ja tulvavalleja estääkseen pahemman tulvimisen.

Poyangjärvi sijaitsee Jiangxin maakunnassa.

Kiinan itäisemmässä osassa Taijärvellä, Shanghain lähellä, on myös hälytystila. Taijärven pinta on noussut yli metrin järven turvalliseen tasoon nähden.

Kiinan valtiollinen media kertoi AFP:n mukaan torstaina, että myös Huaijoen jatkuvasti nousevasta vedenpinnasta on varoitettu. Huaijoki kulkee Jangtsen pohjoispuolella.

Tällä hetkellä ei uskota, että tilanteessa tapahtuisi dramaattista parannusta lähiaikoina.

Kesäsateet ja jäätikön sulaminen aiheuttavat Kiinassa tulvia vuosittain.

Kesäisten tulvien muodostaman uhan sanotaan kuitenkin pahentuneen kuluneiden vuosikymmenten aikana. AFP kertoo kriittisistä mielipiteistä, joiden mukaan tulvien muodostaman uhan syynä ovat hillitön ylikehitys ja huono vesiensuojelu.

Aiemmin heinäkuussa Greenpeacen aktivisti Liu Junyan sanoi, että tulvat ovat selvä merkki ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärisääilmiöistä.

”Olemme nähneet useissa paikoissa Kiinaa, että sademäärä on noussut viime vuosikymmeninä ja seurauksena on ollut tulvia”, Liu Junyan sanoi.

Kiinan jokia tarkkailevan itsenäisen instituutin johtaja Ma Jun sanoi tuolloin, että Kiina tarvitsee parempaa kaupunkisuunnittelua.

”Kiinan pitää käyttää enemmän resursseja patojen ja patoaltaitten rakentamiseen sekä lisätä resursseja tulvien kontrolloimiseen”, Ma Jun sanoi.