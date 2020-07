Kuninkaalliset

Yorkin prinsessa Beatrice on mennyt naimisiin miesystävänsä Edoardo Mapelli Mozzin kanssa salaisessa vihkimisseremoniassa perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters The Sun -lehden tietoihin perustuen.

Tilaisuus järjestettiin Windsorin linnassa, joka sijaitsee noin 32 kilometrin päässä Lontoosta.

Beatrice, 31, on kuningatar Elisabet II:n pojan prinssi Andrew´n kahdesta tyttärestä vanhempi. Hänen äitinsä on Sarah Ferguson, joka erosi prinssistä vuonna 1996. Beatricen sisko on prinsessa Eugenie.

Prinssi Andrew´n, 60, maine on saanut kolauksen, kun hänet on liitetty Yhdysvalloissa tutkittavina oleviin seksuaalirikoksiin. Virallista syytettä häntä vastaan ei kuitenkaan ole nostettu.

Viime marraskuussa Buckinghamin palatsi päätti, että prinssi ei toistaiseksi edusta hovia julkisissa tehtävissä. Lisäksi Beatricen häitä siirrettiin prinssiin liitetyn skandaalin takia. Tämän jälkeen häät peruuntuivat koronakriisin takia.

Prinsessa Beatrice on kruununperimysjärjestyksessä yhdeksäs.

Vanhaa italialaista sukua olevan Mozzin kanssa Beatrice on seurustellut viime syyskuusta lähtien.