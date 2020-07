Koronatilanne Thaimaassa ja ympäröivillä alueilla näyttää hämmästyttävän hyvältä.

Lähes 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa on perjantaihin mennessä todettu 3 239 tartuntaa Johns Hopkinsin koronavirusseurannan mukaan. Virus on aiheuttanut vain 58 ihmisen kuoleman. Torstaihin mennessä maassa ei ollut todettu paikallisten tartuntaketjujen kautta saatuja tartuntoja seitsemään viikkoon.

Viimeaikaiset tartunnat on todettu vain ihmisillä, jotka ovat saapuneet maahan jostain muualta.

Naapurimaissa tilanne näyttää yhtä valoisalta. Kambodžassa 171 vahvistettua tartuntaa eikä yhtään kuolemaa, Vietnamissa 381 tartuntaa eikä myöskään yhtään kuolonuhria, Laosissa vain 19 todettua tartuntaa.

Thaimaan pohjoispuolella Kiinan Yunnanin maakunnassakin on todettu vain 188 tartuntaa ja kaksi kuolemaa.

Tuhansiin tartuntoihin Thaimaan naapurialueista päästään Malesiassa, jossa on vahvistettu 8 737 ja 122 kuolemaa.

Suomessa tartuntoja on perjantaihin mennessä todettu 7301 ja kuolemantapauksia 328.

Mistä on kyse?

”En usko, että kyse on pelkästään immuniteetista tai geneettisistä seikoista”, Thaimaan kansanterveysministeriön covid-19-tiedotaja, psykiatri Taweesin Visanuyothin sanoi yhdysvaltalaiselle the New York Timesille.

”Se liittyy myös kulttuuriin. Thaimaalaiset eivät tervehtiessään ole kehollisesti kontaktissa toisiinsa. Alueen muissa maissa tervehditään myös samalla tavalla”, hän arvioi.

Tilanne olisi voinut päättyä myös toisin, kun tammikuussa Thaimaassa vahvistettiin maailman ensimmäinen koronavirustartunta Kiinan ulkopuolella. Tartuntamäärät pysyivät kuitenkin alhaisina maaliskuun puoleen väliin saakka.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-o-cha julisti maahan hätätilan alkaen 26. maaliskuuta. Siitä lähtien ihmisten liikkumista ja matkailua rajoitettiin eri toimenpiteillä.

Maan tartuntatilanne alkoi helpottaa jo huhtikuussa. Toukokuussa paikallisten tartuntaketjujen määrä oli laskenut lähelle nollaa, ja rajoituksia saatettiin alkaa purkamaan.

Koulut avattiin heinäkuun alkupuolella. Poikkeustila on kuitenkin vielä läsnä ihmisten elämässä: esimerkiksi kouluissa oppilaat erotetaan toisistaan muovisin seinämin, kertoo uutistoimisto AFP.

”Tauti häilyy vielä näköpiirissä. Meidän on pidettävä valmiustasomme yllä”, psykiatri Visanuyothin totesi the New York Timesille.

Kansanterveysasiantuntija Wiput Phoolcharoen bangkokilaisesta Chulalongkorn-yliopistosta puolestaan kertoi lehdelle, että Pattanin maakunnassa Etelä-Thaimaassa tehtyjen tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia koronavirustartunnan saaneista ei oireilisi ollenkaan.

Kukaan ei vielä vain tiedä miksi.

Vaikka Thaimaan koronavirustilanne on hyvä, maa ei ole antanut marjanpoimijoille lähtölupaa Suomeen. Suomi salli thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapumisen viime viikolla. Thaimaan hallinto suhtautuu varauksella tuhansien kansalaisten lähettämiseen pariksi kuukaudeksi Eurooppaan koronaviruspandemian keskellä.

Thaimaan viranomaiset ovat asettaneet poimijoita kutsuville yrityksille lisävaatimuksia koronavirustilanteen vuoksi.