Venäjällä seurataan nyt tarkkaan, saavatko vangitun kuvernöörin tukijat väkijoukot liikkeelle taas lauantaina Venäjän Kaukoidässä.

Paikallisia on hermostuttanut Habarovskin kuvernöörin Sergei Furgalin pidättäminen epäiltynä palkkamurhien järjestämisestä noin 15 vuotta sitten. Viime lauantaina pidätystä vastustaneeseen mielenosoitukseen osallistui Habarovskin keskustassa noin 30 000 ihmistä.

Mielenosoitukset ovat jatkuneen sen jälkeen joka päivä, mutta selvästi pienempinä. Lauantaiksi järjestäjät ovat kutsuneet ihmisiä koolle taas isoon mielenosoitukseen.

Kuvernöörinvaalit vuonna 2018 voittanut Furgal edustaa Vladimir Žirinovskin LDPR-puoluetta. Puolue on perinteisesti ollut Kremlille kuuliainen niin sanottu virallinen oppositiopuolue, minkä vuoksi Furgal pääsi tekniseksi ehdokkaaksi vaaleihin.

Vaaleissa nähtiin protesti, kun monessa paikassa ihmiset äänestivät ketä tahansa muuta kuin valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokasta. Sittemmin LDPR on vahvistanut asemaansa myös alueduumassa.

Furgal on kuvernöörinä toiminut osana järjestelmää ja tiennyt rajansa. Se näkyi myös torstaina, kun hän asianajajansa välityksellä kehotti kannattajiaan lopettamaan luvattomat mielenosoitukset.

Habarovskissa pidätys nähtiin kuitenkin yrityksenä syrjäyttää ihmisten äänestämä kuvernööri.

”Ihmiset pitivät sitä loukkauksena, yhtenä uutena keinona painostaa aluetta poliittisesti”, habarovskilainen Aleksandr Bjankin kertoi HS:lle perjantaina.

Hän lisää, että pian ”väärän” kuvernöörin valinnan jälkeen Habarovsk menetti Kaukoidän federaatiopiirin pääkaupungin aseman Vladivostokille. Habarovskissa sitä on pidetty rangaistuksena.

Bjankin itse ei äänestänyt Furgalia, koska ei pidä tämän puolueesta. Hän kertoo kuitenkin pitävänsä tätä enemmistön valitsemana.

”Ensimmäistä kertaa oli tunne, että kandidaatti on ihmisten valitsema eikä Moskovasta lähetetty.”

Bjankin kävi paikalla viime lauantain isossa mielenosoituksessa. Habarovskilainen Mihail on sen sijaan osallistunut kaikkiin Furgalia tukeviin mielenosoituksiin. Hän kuitenkin pelkää seuraamuksia, eikä halua koko nimeään julki.

Syitä mielenosoituksille on hänen mukaansa useita. Pidätys tehtiin nöyryyttävästi. Kuvernööri vietiin Moskovaan, vaikka epäilty rikoskin tapahtui Habarovskissa. Tapaus on vaikuttaa poliittiselta. Furgal on hänen mukaansa myös suosittu, koska hänen on uskottu saaneen kuvernöörinä jotain aikaan.

”Lisäksi yleisemminkin monilla alueilla ollaan kyllästyneitä keskushallinnon politiikkaan. Ihmiset eivät halua mitään erinomaisia olosuhteita, mutta sentään kohtalaiset.”

Kaukoidässä on vielä erityisiä ärtymyksen aiheita, hän sanoo. Ilmasto, pitkä matka pääkaupunkiin, korkeampi hintataso palkkojen pienuudesta huolimatta.

”Meistä tuntuu, ettei Moskova tarvitse meitä. Meiltä vain viedään hyödylliset mineraalit, kalat ja puut. Televisiossa sitten luvataan Kaukoidän kehittämistä, mutta ne ovat tyhjiä puheita”, Mihail sanoo.

”Niinpä protestit eivät liity vain Furgaliin.”

Habarovskin poikkeuksellinen tilanne on herättänyt laajaa huomiota myös Moskovassa, vaikka valtiolliset viestimet ovat kertoneet protesteista vähän.

Kiinnostusta on herättänyt se, ettei poliisi ole vielä hajottanut mielenosoituksia, vaikka viranomaiset eivät ole antaneet niille lupaa. Se on tulkittu merkiksi siitä, ettei Kreml ole päättänyt, miten suhtautua yllätyksenä alkaneisiin protesteihin.

Moskovassakin monet asiantuntijat pitävät pidätystä poliittisena, vaikka pitäisivät epäilyitä sinänsä oikeina. Tapausta tutkiva komitea on vastannut saaneensa ratkaisevaa tietoa vasta äskettäin, mikä ei ole vähentänyt spekulaatioita.

Pidätyksen on arveltu voivan liittyä myös liiketoimiin tai yrityksiin ottaa alue tiukemmin Kremlin otteeseen.

Habarovskissa Furgalin kannattajat pitävät pääsyynä alueen matalaa äänestysprosenttia perustuslakiäänestyksessä. Moskovassa sen sijaan monet seuraavat tapausta mahdollisena merkkinä puoluekentän ja virallisen opposition aseman muuttamisesta.