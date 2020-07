Koronavirusrokotteita on kehitteillä ympäri maailman, mutta vain kaksi niistä on siirtynyt viimeiseen eli kolmanteen testivaiheeseen ennen markkinoille pääsyä.

Toinen niistä on Oxfordin yliopiston ja Astra Zeneca -lääkeyhtiön kehittämä rokote, toinen taas kiinalaisen Sinovac-biotekniikkayrityksen tuotos.

Molempia rokotteita testataan muiden maiden ohella Brasiliassa, sillä Brasilia on ominaisuuksiltaan erinomainen testaamiselle, CNN kertoo.

Rokotteen tehokkuuden arvioimisen kannalta on olennaista, että sitä testataan paikassa, jossa virusta on paljon liikkeellä. Sen lisäksi maassa on oltava tahoja, jotka toimivat kansainvälisten tieteellisten ja eettisten ohjeistusten mukaisesti.

Brasilia kärsii korkeista tartuntaluvuista, ja maan presidentti Jair Bolsonaro on suhtautunut tautiin vähätellen, mutta samaan aikaan Brasiliassa on myös laajamittaiseen ja luotettavaan testaamiseen soveltuvaa infrastruktuuria ja osaavaa julkisen terveydenhuollon henkilökuntaa.

”Täytyy mennä maahan, jossa virus kiertää voimakkaasti ja jossa on instituutioita ja osaavia ammattilaisia tekemään testejä. Brasiliasta nämä kaksi tärkeää tekijää löytyvät”, São Paulon yliopiston biolääketieteellisen instituutin tutkija Natalia Pasternak sanoo CNN:lle.

Monet Brasilian vapaaehtoisista työskentelevät itse terveydenhuollossa, CNN kertoo.

Brasilia on maailman toiseksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa Yhdysvaltojen jälkeen. Lähes 77 000 ihmistä on kuollut maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Maailman terveysjärjestö WHO tosin ilmoitti perjantaina, että tautitapausten määrä ei enää Brasiliassa kasva eksponentiaalisesti, vaan niiden ilmaantuvuus on tasoittunut. Tartuttavuusluku on jossain 0,5:n ja 1,5:n välillä, WHO ilmoittaa.

Silti maassa raportoidaan päivittäin noin 40 000 uutta tartuntaa ja noin 1 300 kuolemantapausta.

Lääkäri Vinicius Molla on yksi vapaaehtoisista, jotka osallistuvat koronavirusrokotteiden kolmanteen testivaiheeseen Brasiliassa. Kuvassa Molla tutkii potilasta heinäkuun 9. päivänä.

Brasilialle voi olla hyödyllistä osallistua testivaiheessa rokotteiden kehittämiseen. Brasilian terveysministeriön mukaan maan ykköstavoite on päästä itse tuottamaan rokotetta.

Osana rokotetestisopimuksia Brasilia onkin vaatinut saada valmistaa rokotteita maassa, jos ne osoittautuvat tehokkaiksi. Se säästäisi Brasilialta ja sen naapurimailta pitkän pennin, kun rokotteita ei tarvitsisi ostaa muualta.

São Paulossa sijaitseva Butantan-instituutti tekee yhteistyötä kiinalaisvalmistajan kanssa rokotetesteissä ja keskustelee myös kahden muun rokotekehittäjän kanssa testimahdollisuuksista. Butantan valmistautuu tuottamaan 100 miljoonaa annosta koronavirusrokotetta, jos testit tuottavat toivottuja tuloksia.

”Latinalaisessa Amerikassa ei ole montaa rokotetuotantolaitosta. Brasilian täytyy viedä rokotetta muihin maihin täytettyään oman julkisen terveydenhuollon tarpeensa”, Butantan tutkimusjohtaja Ricardo Palacios sanoo CNN:lle.

Samaan aikaan Brasilian hallitus testaa hydroksiklorokiinin käyttöä koronaviruslääkkeenä.

Hydroksiklorokiinia on tutkittu jonkin verran, ja tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet sen olevan tehoton koronaviruksen torjunnassa. Lisäksi sivuvaikutukset hydroksiklorokiinin käytöstä voivat olla kohtalokkaita.

Presidentti Bolsonaro sairastui itse koronavirukseen ja jakoi sen jälkeen videon, jossa hän väitetysti nielee hydroksiklorokiinipillerin ja kehuu sen toimivuutta.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro otti osaa juhlallisuuksiin heinäkuun 15. päivä, vaikka koronavirustestit antoivat hänelle vielä positiivisen tuloksen.

São Paulon yliopistossa Oxfordin yliopiston kanssa yhteistyössä tehdyt rokotetestit alkoivat jo kesäkuussa. Oxfordin rokotetta testataan 50 000 vapaaehtoisella ympäri maailmaa.

Pian siellä saatetaan testata myös Italiassa kehitettyä rokotetta, joka tarvitsee testauksen seuraaviin vaiheisiin paikan, jossa virus vielä jyllää.

”Toivomme aloittavamme testit elokuun lopussa. Valitsemme vapaaehtoisia niistä osista maata, joissa tartuntoja on runsaasti, sillä tapausten määrä näyttää laskevan Rio de Janeirossa ja São Paulossa”, sanoo yliopiston dekaani Soraya Smaili.