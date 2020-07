Ensimmäiset suomalaiset lomailevat Kreikassa äärimmäisten varotoimenpiteiden keskellä. Ruotsalaiset saapuvat ensi viikolla, mutta maa luottaa laajaan testaukseen.

Täydellinen lomatunnelma.

Niin voisi kuvailla lähes autiota hiekkarantaa, Välimeren tyrskyjä ja pilvetöntä taivasta. 5-vuotias Benjamin ja 7-vuotias Pelagia Hänninen istuvat aurinkotuoleilla ja imevät pilleillä jäisiä juomia posket lommoilla. Uimassa on ehditty käydä jo useita kertoja, vaikka hotellilla on oltu vasta muutama tunti. Rannalla on Hännisten perheen lisäksi vain yksi pariskunta.