Yhdysvaltojen Portlandissa kaupungin viranomaiset ovat vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään liittovaltion joukot pois kaupungista, kirjoittaa muun muassa Washington Post.

Liittovaltion tahojen on kerrottu muun muassa ajavan Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa kaupungissa tunnuksettomilla autoilla ja kaappaavan mielenosoittajia kaduilta.

Osavaltion demokraattikuvernööri Kate Brown näkee joukkojen toimet räikeänä vallan vaarinkäyttönä, kirjoittaa New York Times.

Washington Postin mukaan Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler on viitannut joukkoihin Trumpin ”henkilökohtaisena armeijana”.

Mielenosoituksiin osallistunut Mark Pettibone, 29, on kuvaillut useille medioille kaappauksia.

Hän kertoi, että keskiviikko aamuyönä paikallista aikaa neljä maastoväreihin pukeutunutta hyppäsi ulos tunnuksettomasta ajoneuvosta. Heillä ei Pettibonen mukaan ollut mitään merkkejä, joista heidät olisi tunnistanut.

”Yksi viranomaisista sanoi, että kaikki on ok, kaikki on ok, tarttui minuun ja heitti minut pakettiautoon”, mielenosoituksiin osallistunut Pettibone sanoi New York Timesin mukaan.

”Yksi veti piponi silmilleni, jotta en näkisi mitään.”

Osavaltion yleisradion Oregon Public Broadcastingin mukaan mielenosoittajia on otettu kiinni tällä tavalla ainakin tiistaista alkaen.

Perjantaina liittovaltion tulli- ja rajavartiolaitos CBP ilmoitti tiedotteessa olevansa vastuussa pidätyksistä. Washington Postin mukaan CBP sanoi, että heille työskentelevät olisivat olleet tunnistettavissa.

Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että liittovaltion laajaa läsnäoloa kaupungissa on perusteltu rakennusten suojelulla.

New York Times kirjoittaa, että kaupungissa oli perjantaina osoitettu mieltä 50 päivää putkeen sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä toukokuun lopussa. Poliisi on saanut syytteet, jotka vastaavat Suomessa lähinnä tappoa.

Rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavat mielenosoitukset levisivät Floydin kuoleman jälkeen nopeasti ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa.