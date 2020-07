Hongkongin koronavirustilanne on riistäytymässä käsistä, sanoi alueen hallintojohtaja Carrie Lam sunnuntaina.

Kaupungissa todettiin sunnuntaina 108 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. Tartuntoja todettiin vuorokaudessa eniten sitten epidemian alun. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tartunnoista 83 oli paikallisia ja 25 ulkomailta saatuja.

Viimeisen kahden viikon aikana Hongkongissa on todettu yli 500 tartuntaa. Luku on liki kolmannes kaikista alueella todetuista tarunnoista, sillä yhteensä Hongkongissa on epidemian aikana todettu 1 886 koronavirustartuntaa.

Kaupunki on hiljattain kiristänyt rajoituksia uuden tartuntapiikin vuoksi. Viime viikolla viranomaiset sulkivat baarit, kuntosalit ja yökerhot.

Sunnuntaina alueen hallintojohtaja sanoi tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi hengityssuojainten käyttö saattaa tulla pakolliseksi kaikissa julkisissa sisätiloissa.

Uudet rajoitukset tulevat voimaan, mikäli tartuntoja ei saada hallintaan seuraavien päivien aikana, Lam sanoi.

Hän kuvaili tartuntatilannetta sunnuntaina ”hyvin kriittiseksi” ja sanoi, ettei ole näkyvissä merkkejä siitä, että tilanne olisi hallinnassa.

Suojavarusteisiin pukeutuneet siivoojat puhdistavat paikallista toria Sham Sui Pon alueella Hongkongissa perjantaina.

Sairaaloiden täyttyessä viranomaiset pyrkivät rakentamaan nopeasti 2 000 eristystilaa kaupungin Disneyland-huvipuiston yhteyteen.

Hongkongin Disneyland joutui sulkemaan ovensa uudestaan heinäkuun puolivälissä, kun tartunnat lisääntyivät jälleen. Huvipuisto suljettiin ensimmäisen kerran epidemian alkuvaiheessa tammikuussa. Se oli ehtinyt olla auki noin kuukauden.

Nyt Disneylandin läheisyyteen rakennettavissa eristystiloissa on viranomaisten mukaan määrä tarkkailla ja hoitaa potilaita, joilla on todettu koronavirus.

Viranomaiset pyrkivät hillitsemään tartuntoja lisäämällä testausta erityisesti niissä ihmisryhmissä, jotka ovat saattaneet altistua tartunnoille. Esimerkiksi taksikuskien ja ravintola-alalla työskentelevien testausta lisätään.

Hongkong oli yksi ensimmäisistä alueista, joissa koronavirus pääsi leviämään epidemian alkuvaiheessa. Kaupunki onnistui kuitenkin taltuttamaan tartuntoja asettamalla tiukkoja rajoituksia.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin seurauksena alueella on kuollut 12 ihmistä, joista neljä viimeisen kahden viikon aikana.