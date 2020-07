Arabiemiraattien avaruusluotain on lähtenyt matkaan kohti Marsia. Al-Amal- eli Toivo-luotain laukaistiin Japanista Suomen aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Operaation tarkoituksena on saada kattava kuva Marsin kaasukehän säädynamiikasta. Arabiemiraatit haluavat myös, että hanke inspiroi arabinuoria.

”Toivo, tai kuten arabiaksi sanomme al-Amal, on Arabiemiraateille, avaruusteollisuuden tulokkaalle, valtava ylpeydenaihe”, operaation johtaja ja maansa tiedeministeri Sarahal-Amiri sanoi dubailaiselle televisiokanavalle.

”Ylpeyden, toivon ja rauhan viesti arabiseudulle, jossa uusimme arabialaisten ja islamilaisten löytöjen kulta-ajan.”

Toivo on arabivaltioiden ensimmäinen planeettainvälinen avaruuslento.

Toivon on määrä saapua Marsin kiertoradalle ensi vuoden helmikuussa. Sillä juhlistetaan myös Arabiemiraattien yhdentymisen 50-vuotispäivää.

Luotaimen on tarkoitus kiertää planeettaa marsilaisen vuoden eli 687 päivän ajan.

Arabiemiraattien projekti on yksi kolmesta, joiden on ollut tarkoitus käyttää hyväkseen aikaikkuna, jona Mars on verraten lähellä Maata. Kiinalla ja Yhdysvalloilla on myös käynnissä Marsiin liittyvät hankkeet.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan mukaan lokakuussa välimatka maapallon ja Marsin välillä on lyhyimmillään noin 62 miljoonaa kilometriä.