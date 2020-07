Lauantai-iltana Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Portlandissa liittovaltion joukot ampuivat kyynelkaasua rauhanomaisesti mieltä osoittanutta naisryhmää kohti, uutisoi Reuters.

Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan joukkojen toimet olivat ylimitoitettuja tilanteeseen nähden.

Samana iltana joukko mielenosoittaja nähtiin purkamassa liittovaltion oikeustalon ympärille asettua aitaa. Aita oli asetettu samana päivänä.

Mielenosoittajat poistivat syyttäjäviraston ympärille asetetun aidan lauantaina.

Liittovaltion syyttäjävirasto kirjoitti Twitterissä, että aidan tarkoituksena oli lieventää jännitteitä mielenosoittajien ja lainvalvontaviranomaisten välillä ja pyysi ihmisiä jättämään aidan rauhaan.

Mielenosoittajat myös sytyttivät tuleen Portlandin poliisiliiton rakennuksen.

Viikonlopun tapahtumat liittyvät kaupungissa jo yli 50 päivää jatkuneisiin mielenosoituksiin. Mielenosoittajat ovat kokoontuneet joka yö kaduille vastustamaan poliisin väkivaltaisuuksia ja rasismia.

18. heinäkuuta protestoijat heiluttivat rasismia vastustavaa lippua.

Heinäkuussa presidentti Donald Trump määräsi liittovaltion joukot kaupunkiin palauttamaan rauhan.

Viime viikolla tilanne kärjistyi entisestään, kun selvisi, että Trumpin lähettämät joukot ovat ampuneet kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia päin sekä kaapanneet ihmisiä tunnuksettomiin ajoneuvoihin.

Lue lisää: Yhdysvalloissa Portlandin mielenosoittajien kohtelusta on nostettu syyte liittovaltiota vastaan

Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä 4. heinäkuuta Oregonin osavaltiossa nähtiin rasismin vastaisia mielenosoituksia, joita valvoi liittovaltion joukot.

Mielenosoitukset levisivät Yhdysvalloissa kuulovalkean tavoin toukokuussa, kun yhdysvaltalainen tummaihoinen Geogre Floyd kuoli poliisin väkivallan vuoksi.

Maanantain vastaisena yönä Suomen aikaan Portlandin pormestari Ted Wheeler vetosi jo toista kertaa Valkoiseen taloon ja pyysi presidenttiä vetämään joukot pois Portlandin kaduilta.

Pormestari sanoi sunnuntaina CNN:n mukaan, että joukot käyttävä kaduilla mieltään osoittavia vastaan väkivaltaisia hallintakeinoja ja pahentavat tilannetta kaupungissa entisestään.

”Heidän läsnäolonsa täällä lisää väkivaltaa ja ilkivaltaa”, sanoi Portlandin pormestari uutiskanavan mukaan sunnuntaina.

Pormestarin mukaan kaupungissa on kymmeniä tai jopa satoja liittovaltion joukkojen jäseniä.

Jo torstaina amerikkalainen The Washington Post kirjoitti liittovaltion tahojen muiden muassa ajavan kaupungissa tunnuksettomilla autoilla ja kaappaavan mielenosoittajia kaduilta. Osavaltion yleisradion Oregon Public Broadcastingin mukaan mielenosoittajia on otettu kiinni ainakin tiistaista alkaen.

Mielenosoittajia kohti on myös nähty käytettävän kyynelkaasua sekä ammuttavan kumiluoteja.

Lauantaina 18. heinäkuuta joukko äitejä osoitti mieltään rauhanomaisesti liittovaltion syytäjäviraston edessä.

Joukkoja on lähetetty kaupunkiin eri virastoista, kuten liittovaltion tulli- ja rajavartiolaitokselta. The New York Timesin mukaan Portlandissa on muun muassa rajavartiolaitoksen erikoisryhmä, joka normaalisti tutkii huumeiden salakuljetusta.

Liittovaltion hallinto on on perustellut joukkojen tarpeellisuutta sillä, että se yrittää palauttaa järjestyksen kaupunkiin kauan jatkuneiden levottomuuksien takia. Liittovaltion mukaan Trump on lähettänyt joukkoja suojelemaan liittovaltion rakennuksia.

5. heinäkuuta liittovaltion joukot hajottivat mielenilmauksen, johon osallistui tuhat ihmistä.

Osavaltion demokraattikuvernööri Kate Brown kuvaili sunnuntaina liittovaltion joukkojen läsnäoloa kaupungissa Trumpin hallinnon poliittiseksi teatteriksi, jolla ei ole mitään tekemistä liittovaltion väitteiden kanssa.

Oregonin kuvernööri Kate Brown.

Myös demokraattipormestari Wheeler on viitannut joukkoihin Trumpin ”henkilökohtaisena armeijana”.

Sunnuntaina muiden muassa Reuters kirjoitti, että Trump on tekemässä laista ja järjestyksestä keskeisen teeman presidentinvaalikampanjassaan. Uutistoimistojen mukaan hän pyrkii vetoamaan aiheella esikaupunkialueiden äänestäjiin. Esimerkiksi sunnuntaina Fox News uutiskanavan haastattelussa Trump katsoi väkivallan lisääntyneen Chicagon ja New Yorkin kaltaisissa kaupungeissa, sillä ne ovat demokraattien johtamia kaupunkeja.

Viime viikon aikana tilanne Portlandissa on kiristynyt, koska liittovaltion joukkojen toimet mielenosoitusten hillitsemiseksi ovat muuttuneet väkivaltaisemmiksi.

Trumpin mielestä niitä johdetaan liberaalisti ja siksi ”ne ovat typerästi johdettuja.”

Mielenosoittaja kyynelkaasumeressä 5. heinäkuuta.

Sunnuntaina liittovaltiota vastaan nostettiin syyte Portlandin kaupungin mielenosoittajien kohtelun takia. BBC:n mukaan Oregonin osavaltion oikeusministeri Ellen Rosenblum hakee liittovaltion viranomaisille lähestymiskieltoa mielenosoittajia kohtaan.

Syytteen mukaan liittovaltion joukkojen toiminta rikkoo mielenosoittajien kokoontumisoikeutta ja pidättämällä heitä ilman pidätysmääräystä joukot rikkovat oikeidenmukaista menettelytapaa.

Protestoijat lähtevät Portlandin kaduille joka ilta. Kuvassa uimahousuihin pukeutunut mielenosoittaja seisomassa liittovaltion joukkojen vieressä 18. heinäkuuta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattiedustajat vaativat oikeus- ja turvallisuusosastojen riippumattomia valvontaviranomaisia selvittämään, ovatko Trumpin määräämät joukot syyllistyneet räikeään vallan väärinkäyttöön.

”Kansalaiset ovat huolestuneita siitä, että hallinto on lähettänyt salaisen poliisin pelotellakseen ihmisiä, joita se pitää poliittisina vastustajina, eikä tutkimaan rikoksia”, demokraatit kirjoittavat kirjelmässä.

Mielenosoittajat pakenemassa kyynelkaasukranaatteja Portlandin keskustassa itsenäisyyspäivänä.

Demokraatit myös ilmaisivat huolensa siitä, että vastaavien rauhaan pakottamiseen tähtäävien keinojen käyttö lisääntyy koko maassa.

Trump puolusti liittovaltion toimia sunnuntaina Twitterissä.. Hän kirjoitti, että Portlandin tilanne on muuttunut hallitsemattomaksi ja että, muiden muassa anarkistit ovat ottaneet kaupungin hallintaansa.

Mielenosoittajat muodostivat ihmiskilven estääkseen liittovaltion joukkoja hajottamasta mielenilmausta lauantaina.

Osavaltion yleisradio kertoi viime viikolla, että ainakin 13 mielenosoituksiin osallistuneista on saanut syytteet rikoksista.