”Korona-aika on osoittanut suomalaisten kyvyn tehdä yhteistyötä, mutta kestääkö se myös yli akuutin kriisin?” dosentti Jyrki Iivonen pohtii. Hänet kuvattiin Tampereella Finlay sonin tehdasalueella.

1970-luvun lopulla Jyrki Iivonen alkoi syventyä Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan kysymyksiin. Nuorena tutkijana hän valitsi ne omikseen maailmanpolitiikan laveasta aihekentästä. Tarjolla olisi toki ollut muutakin kohdetta.

”Olin suorittanut perustutkinnon sosiologia pääaineenani mutta vaihdoin valtio-oppiin ja kansainväliseen politiikkaan, joista olin sisimmässäni innostuneempi”, Jyrki Iivonen kertoo kahvilan pöydässä Tammerkosken partaalla.

”1980-luvun alussa Itä-Euroopassa alkoi tapahtua, tuli puolalaisten Solidarnosc-liike ja ensi oireita muutoksesta Neuvostoliitossa.”

Kaksinapainen kylmän sodan maailma oli mielletty ikuiseksi. Milloin tutkija ensi kerran rupesi ounastelemaan Neuvostoliiton horjumista saati kaatumista?

”Jo 1970-luvulla oli virinnyt perusteltuja epäilyjä, lähinnä vakavista järjestelmävioista, mutta tietenkään ei osattu nähdä kokonaisen valtion poistumiseen saakka. Vaikka Juri Andropov ajoi jonkinlaista remonttia, vasta Mihail Gorbatšovin myötä levisi ymmärrystä rajummista muutoksista”, Iivonen sanoo mutta muistuttaa Gorbatšovin korostaneen kyseessä olevan sosialismin korjaamisen eikä minkään sen ylitse menevän hankkeen.

Kun vuoden 1989 itäeurooppalainen kumous lähti vyörymään, kiirettä piti Iivosellakin. Harva se ilta hän istui kommentaattorina tv-studiossa, antoi haastatteluja ja analysoi muutoksia lähes päivä päivältä. Samaan aikaan oma väitöstyökin oli loppumetreillä.

Samanlaista kuumeista kautta merkitsi syksy 1991, perestroikan umpikuja ja lopulta koko neuvostoajan loppu. Maailman konstellaatiot kääntyivät uuteen asentoon.

”Tutkimuskohde meni alta, mutta oli sitä saattohoitoa siinä pitkään. Toisaalta on ainutkertaista, että olemme voineet elää ja kokea maailmanhistorian tuollaisen saranakohdan.”

Oman tilinpäätöksensä siitä, miten ja miksi Neuvostoliitto hajosi, Iivonen julkaisi teoksessa Neuvostovallan viimeiset vuodet (1992).

Kohta Jyrki Iivonen vaihtoi virkamieheksi – ja kohdisti katseen läntiselle pallonpuoliskolle.

Työstään Washingtonin-lähetystössä hän nautti suuresti, loi yhteyksiä turvallisuuspolitiikan tuntijoihin – samalla tutustuen syvemmin amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Ja intoutuen siitä.

Hänestä kehkeytyi Naton lämmin ystävä ja kelpo republikaani.

”Tarkkaan ottaen kannatan yhä klassista liberalismia eli ajattelun ja toiminnan vapautta. USA:n demokraatit–republikaanit-jako ei sinällään puhtaasti istu Euroopan oloihin, mutta sijoitun lähelle varhaisempaa republikaanipuoluetta – aikana ennen Donald Trumpia”, Iivonen täsmentää.

”Viime aikojen republikaaneista pidin etenkin John McCainia oikein positiivisena toimijana.”

Trumpin mainitseminen saa Iivosen ilmeen peräti tuskaantuneeksi.

Hän sanoo tunnistavansa uutta, erittäin vaarallista ennakoimattomuutta maailman tulevaisuuden yllä.

”USA:n ja koko kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän ennustettavuus on alentunut rajusti. Suurvaltojen ristiriitoihin voi kaatua paljon aiemmin rakennettua, eikä muun muassa YK:n varaan voi nykyään laskea juuri mitään. Hillitsevät mekanismit ovat heikentyneet”, hän toteaa.

”Euroopan puolustus tarvitsee myös USA:n panosta, mikä sekin on tätä nykyä kyseenalaista.”

Yhdysvaltain presidentinvaaleja Iivonen odottaa sekavin tuntein.

”En uskaltaisi lyödä vetoa vaalien lopputuloksesta – God only knows, kuten The Beach Boys lauloi. Vajaassa neljässä kuukaudessa voi nykyisenkaltainen tilanne tuottaa mitä tahansa yllättävää.”

Koronaviruspandemian ja poliittisesti levottomien aikojen vuoksi koko maailma huojuu täysin oudossa tilanteessa.

”Hirvittävästi epävarmuuksia. Ilmassa on lukemattomia kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia.”