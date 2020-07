Arabiemiraatit laukaisi varhain maanantaina Japanista miehittämättömän avaruusluotaimen kohti Marsia.

Kyse on arabimaiden ensimmäisestä planeettainvälisestä avaruuslennosta, mutta merkittävää on myös tutkimusryhmän kokoonpano. Marsin kaasukehän säädynamiikkaa selvittävä al-Amal- eli Toivo-luotain on lähes kokonaan naistutkijoiden suunnittelema ja toteuttama.

Mars-hankkeen tutkijoista naisia on peräti 80 prosenttia, kertoo muiden muassa uutissivusto The Arab Weekly.

Naiset tapaavat olla aliedustettuina luonnontieteissä ja insinöörialoilla ympäri maailmaa, mutta Arabiemiraateissa naisten osuus näillä aloilla on suuri ja kasvaa yhä. Kyse on perinteisesti konservatiivisesta muslimivaltiosta, joskin se suhtautuu muihin uskontoihin ja kulttuureihin sallivammin kuin useat muut Lähi-idän maat.

The Arab Weeklyn mukaan naisia on yli 45 prosenttia Arabiemiraattien avaruusjärjestön työntekijöistä ja 30–35 prosenttia koko avaruussektorin työntekijöistä.

Vertailun vuoksi: Yhdysvaltain avaruusjärjestön Nasan henkilöstöstä naisia on noin 14 prosenttia.

Arabiemiraattien luvut ovat sitäkin poikkeuksellisempia huomioiden, että maan kaikista työikäisistä naisista vain runsaat 25 prosenttia käy palkkatöissä.

Avaruusviraston johtaja Mohammed al-Ahbabi sanoo The Arab Weeklyn haastattelussa, että syy naisten suureen osuuteen on seurausta muun muassa pyrkimyksestä sukupuolten tasapainoon valtionvirastoissa.

”Kilpailemme muiden hallinnollisten järjestöjen kanssa. Varmistamme naisten vaikutusmahdollisuudet antamalla heille johtavia rooleja ydinliiketoimissa, eikä pelkän lukumäärän perusteella” hän sanoo.

Vuonna 2017 Arabiemiraatit nimitti maan tiedeministeriksi kolmekymppisen insinöörin Sarah al-Amirin. Hän on myös Mars-tutkimushankkeen tiedejohtaja.

Tietokoneinsinööriksi opiskellut al-Amiri tuli avaruusjärjestöön töihin vuonna 2009 ja oli mukana suunnittelemassa Arabiemiraattien ensimmäisiä satelliitteja, kertoo muiden muassa Deutsche Welle.

Al-Amal- eli Toivo-luotain laukaistiin Japanista Suomen aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavassa, 153 valtiota käsittävässä vertailussa toissa vuonna Arabiemiraatit oli sijalla 120. Vertailu mittasi sukupuolten välisiä eroja mahdollisuuksissa osallistua esimerkiksi talouselämään, koulutukseen ja politiikkaan.

Suomi oli kolmas Islannin ja Norjan jälkeen. Arabiemiraatit sijoittui kuitenkin arabimaista parhaiten.

Arabiemiraateissa on myös verrattain paljon naisministereitä, 29 prosenttia maan hallituksesta.

Maan avaruusjärjestön johtajan mukaan teknologia-alalle on hankala saada ammattitaitoista työvoimaa, erityisesti miehiä.

”Jotkut alat vaativat miestyövoimaa työn luonteen vuoksi, ja miehet hakeutuvat sinne”, al-Ahbabi sanoo The Arab Weeklylle.

Sen sijaan päteviä naistutkijoita ja -insinöörejä on riittänyt avaruusjärjestöön, koska Arabiemiraateissa luonnontiede- ja insinöörialoilta valmistuvista 46 prosenttia on naisia.

Valtio myös houkuttelee aktiivisesti nuoria opiskelemaan teknologia-aloille ja avaruusjärjestö tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Tänä vuonna Arabiemiraattien astronauttiohjelmaan tuli noin 4 000 ihmistä, 34 prosenttia naisilta.

Operaation tarkoituksena on saada kattava kuva Marsin kaasukehän säädynamiikasta.