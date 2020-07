Juuri julkaistun eteläkorealaisen tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yläaste- ja lukioikäiset saattavat olla jopa merkittävämpi koronaviruksen tartuttajaryhmä kuin aikuiset.

Tuoreesta tutkimuksesta kertoo muiden muassa The New York Times -lehti (NYT). Tutkimusta pidetään luotettavampana kuin aiheesta aiemmin Euroopassa ja Aasiassa tehtyjä selvityksiä, sillä sen otanta oli poikkeuksellisen laaja – lähes 65 000 ihmistä.

Tutkimus tehtiin Etelä-Koreassa 20. tammikuuta ja 27. maaliskuuta välisenä aikana. Sen perusteella 10–19-vuotiaat ovat vähintään yhtä merkittävä tartuttajaryhmä kuin aikuiset.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, levittävätkö tähän ikäryhmään kuuluvat koronavirusta jopa aikuisia tehokkaammin. Asiaan voivat nimittäin vaikuttaa muun muassa nuorten käyttäytymiserot tai satunnaiset tekijät. Ikäryhmään kuuluvat saattavat esimerkiksi olla jo aikuisten kokoisia mutta hygieniatavoiltaan lähempänä nuorempiaan. Lisäksi he viettävät paljon aikaa toistensa seurassa.

Aiemman käsityksen mukaisesti tutkimus osoittaa, että alle 10-vuotiaat tartuttavat virusta merkittävästi vähemmän kuin aikuisikäiset.

Eteläkorealainen tutkimus antaa ajattelemisen aihetta koronapandemian aikana koulujen avaamisesta ja sulkemisesta päättäville. Suomen linjan perustana on tähän mennessä ollut havainto siitä, että lapset eivät ole vaikean koronavirustaudin riskiryhmää sekä käsitys, etteivät lapset muodosta merkittävää viruksen kantaja- tai tartuttajaryhmää.

Vaikka tuore tutkimus ei vastaakaan kaikkiin vielä avoinna oleviin kysymyksiin, sen tekijät pitävät kuitenkin todennäköisenä, että tartunnat lisääntyvät, kun kouluja taas avataan. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan olisikin valmistauduttava koululaisten, koulujen henkilökunnan ja esimerkiksi koulukuljetuksista vastaavien työntekijöiden laajoihin testauksiin.

”Tartuntoja tulee. Meidän on nyt hyväksyttävä asia ja otettava se huomioon suunnitelmissamme”, toteaa yhdysvaltalaisen Minnesotan yliopiston tartuntatautien asiantuntijalääkäri Michael Osterholm NYT:n mukaan.

Suomi mainitaan NYT:n artikkelissa Tanskan rinnalla esimerkkinä menestyksekkäästä tilanteen hallinnasta myös koulujen avaamisen jälkeen tartuntatilanteen tasaannuttua. Sen sijaan esimerkiksi Kiina, Israel ja Etelä-Korea ovat joutuneet sulkemaan kouluja uudelleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi pitää eteläkorealaistutkimusta sinänsä mielenkiintoisena, mutta tuo esiin siinä mukana olevien ikäryhmien pienet tartuntatapausmäärät.

”Esimerkiksi 10–19-vuotiaita positiiviseksi testattuja oli vain 2,2 prosenttia 5 700:sta indeksipotilaasta [tartuntaketjun ensimmäisestä varmistetusta tapauksesta]. Suomessa tartuntatautirekisterissä 5,7 prosenttia kaikista todetuista tapauksista kuuluu tähän ikäryhmään”, Sarvikivi vertaa.

Lisäksi Sarvikivi kiinnittää huomiota 10–19-vuotiaiden vähäiseen kontaktimäärään tutkimuksessa, tässä ikäryhmässä alle neljä yhtä tapausta kohden, kun muissa ikäryhmissä vastaava luku oli 7–12.

”Kontaktien kokonaismäärä on tässä ikäryhmässä jostain syystä selvästi pienempi kuin muissa ikäryhmissä.”

Sarvikiven mielestä tässä tutkimuksessa tulkintaa vaikeuttaa myös ikäryhmäjako.

”Kansainvälisissä raporteissa on jo aiemmin todettu, että tartuttavuus näyttää lisääntyvän selvästi teini-iästä lähtien. Myös Suomen tartuntaluvuista nähdään, että tapausten suhteellinen määrä alkaa kasvaa noin 15-vuotiaista lähtien. 10–19-vuotiaiden ryhmässä tartuttavuus todennäköisesti eroaa huomattavasti nuorimpien ja vanhimpien välillä.”

Tartuntojen todennäköisyys kouluissa lähiopetuksen käynnistymisen jälkeen riippuu Sarvikiven mukaan Suomen yleisestä tartuntatilanteesta.

”Viimeksi tänään keskustelimme opetusministeriön kanssa ohjeistuksen päivittämistarpeesta. Olemme kyllä tietoisia siitä, että mikäli koulut taas avautuvat, on olemassa riski tartuntoihin. Niin on aina, kun ihmisiä kokoontuu yhteen. Kysymys on enemmän siitä, miten tätä riskiä hallitaan.”

Kouluissa tehtäviin testauksiin Sarvikivi suhtautuu pienellä varauksella.

”Testitulos kertoo vain testaushetken tilanteesta. Olemme nähneet, ettei negatiivinen tulos sulje pois itämässä olevaa tartuntaa.”

Alle 10-vuotiaita lapsia on tähän mennessä pidetty ryhmänä, joka ei helposti sairastu koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin eikä levitä sitä. NYT:n mukaan on päätelty, että sairastavuuteen vaikuttaa muun muassa se yksinkertainen seikka, että lapset hengittävät aikuisia vähemmän ilmaa, jossa virusta saattaa esiintyä.

Lasten pienen koon on puolestaan arveltu vaikuttavan tartuttavuuteen: koska lasten uloshengitys tapahtuu lähempänä maanpintaa, virusta ei helposti pääse lapsia pitempien aikuisten hengitysteihin.

Eteläkorealaistutkimuksessa jäljitettiin vain itsensä sairaaksi tuntevien lasten kontakteja. Johns Hopkins -yliopiston yhteydessä toimivan Bloomberg School of Public Healthin epidemiologi Caitlin Rivers toteaa NYT:lle, että oireilevien lasten tartuttavuus kyllä jo tiedetään, mutta nyt olisi selvitettävä, tartuttavatko myös oireettomat lapset.