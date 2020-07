Britannia irtisanoo välittömästi luovutussopimuksen Hongkongin kanssa, Britannian ulkoministeri Dominic Raab ilmoitti maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Näin Hongkong ei voi enää pyytää Britanniaa lähettämään rikollisia Hongkongiin tuomittavaksi.

Tämä on merkittävä asia myös Suomelle, sillä Suomi pohtii parhaillaan, mitä tehdä oman sopimuksensa suhteen. Australia ja Kanada ovat jo vastaavat luovutussopimuksensa Hongkongin kanssa irtisanoneet.

Syynä luovutussopimusten lopettamiseen on Hongkongin uusi kansallisen turvallisuuden laki, jonka varjolla epäiltyjä voidaan viedä Manner-Kiinan puolelle. Siellä oikeudenkäyntien tulokset on usein poliittisesti ennalta määrättyjä. Kiinassa voi saada myös kuolemantuomion.

Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on pyytänyt virkamiehiltä selvityksen, mitä sopimuksen irtisanominen tai sen soveltamisen keskeyttäminen käytännössä tarkoittaisi. Hän on toivonut asiassa EU-tason yhteisiä toimia. Noin kymmenellä EU-maalla on luovutussopimus Hongkongin kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on ilmoittanut omana käsityksenään, että luovutussopimusta ei voida nykyisessä tilanteessa käyttää.

Kiina tuomitsi jo ennalta Britannian aikeen luovutussopimuksen hyllytyksestä.

”Tuomitsemme vahvasti tällaiset toimet. Kehotamme Yhdistyneitä kuningaskuntia olemaan ottamatta enempää askeleita väärällä polussa, jotta se ei aiheuttaisi lisää vahinkoa Kiinan ja Britannian suhteille”, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin maanantaina Guardian-lehden mukaan.

Britannia on aiemmin luvannut jopa kolmelle miljoonalle hongkongilaiselle, että nämä voivat hakeutua halutessaan asumaan Britanniaan. Syynä tähänkin on kansallisen turvallisuuden laki, jonka monitulkintaiset sanamuodot ulottavat sen lonkerot myös ilmaisunvapauksien puolelle.

Britannia katsoo lain rikkovan sopimusta, jolla Britannia luovutti Hongkongin takaisin Kiinalle vuonna 1997. Kiina kiistää rikkovansa sopimusta.

Viime viikolla brittihallitus päätti, että kiinalaisella Huawei-yrityksellä ei saa turvallisuussyistä olla mitään tekemistä Britannian 5g-verkossa vuodesta 2027 alkaen.

Britannian poliitikot ovat myös äänekkäästi arvostelleet Kiinan toimia uiguurivähemmistöä vastaan Xinjiangin maakunnassa. Britit harkitsevat Xinjiangin vuoksi toimia yksittäisiä kiinalaisviranomaisia vastaan.

Uiguurien kohtelusta, muun muassa miljoonan uiguurin leirittämisestä vankilaolosuhteissa, ovat kertoneet lukuisat länsimediat, myös Helsingin Sanomat.

Kiina on pitkälti kieltänyt syytökset ja puhuu mukavista uudelleenkoulutusleireistä. Kiinan Britannian-suurlähettiläs sanoi sunnuntaina BBC:lle, että uiguurit elävät rauhanomaista yhteiseloa muiden etnisten ryhmien kanssa.

Britannian ja Kiinan välit ovatkin nyt todella kireät.

Britannian pääministeri Boris Johnson otti Guardianin mukaan kantaa asiaan maanantaina.

”En aio ryhtyä Kiinan-vihaajaksi joka asiassa, sellaiseksi joka on automaattisesti Kiinan-vastainen. Mutta meillä on vakavia huolenaiheita. Meillä on tietenkin huoli uiguurivähemmistön kohtelusta ja ihmisoikeusloukkauksista.”

Johnson muistutti, että Kiina on ja tulee olemaan jättiläinen maailmanpolitiikassa ja brittienkin elämässä. Niinpä Britannian on hänen mukaansa oltava jossain asioissa tiukkana, mutta samalla jatkettava Kiinan kanssa yhteistyötä.