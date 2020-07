Lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä koronavirusrokotteesta on saatu lupaavia testituloksia.

Tulosten mukaan rokote on turvallinen ja se on onnistunut tuottamaan immuniteetin tutkimukseen osallistuneille, kertoo tiedelehti Lancet. Uutistoimistot kertovat, että rokoteinjektio sai ihmisten elimistöt tuottamaan vasta-aineita sekä T-soluja, jotka torjuvat virusta.

Astra Zenecan kehitteillä oleva rokote on toinen pisimmälle edenneistä koronavirusrokotehankkeista maailmassa. Oxfordin yliopisto on tehnyt jakelu- ja tuotantosopimuksen Astra Zenecan kanssa. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että hankkeen rokotekokeisiin osallistui 1 077 ihmistä. Britannia on tilannut 100 miljoonaa annosta rokotetta. BBC:n mukaan rokote on turvallinen, mutta 70 prosenttia rokotteen saaneista sai joko kuumetta tai päänsärkyä, mutta oireita voidaan hoitaa parasetamolilla.

Toinen viimeiseen testivaiheeseen edennyt koronavirusrokote on kiinalaisen biotekniikkayritys Sinovacin rokote. Kumpaakin rokotetta on testattu muun ­muassa Brasiliassa, joka on tartuntojen suuren määrän takia otollinen paikka rokotteen tehokkuuden testaukselle.