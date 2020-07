Kirjat. Anne Applebaum. Twilight of Democracy. The Seductive Lure of Authori­tarianism. Penguin Random House. 224 s.

Haluaisitko juhlia kuin olisi vuosi 1999? Sellaiset bileet ovat vetävä lähtökohta Pulitzer-palkitun Anne Applebaumin tänään 21. heinäkuuta ilmestyvässä kirjassa Twilight of Democracy.

Oli edellisen vuosisadan viimeinen päivä. Hyvässä kansain­välisessä uraputkessa ollut yhdysvaltalainen journalisti ja tieto­kirjailija Applebaum järjesti riehakkaat koti­bileet Puolassa avio­miehensä eli Puolan silloisen varaulko­ministerin Radek Sikorskin kanssa.

Bileet olivat ystävyyden juhlaa ja jatkuivat seuraavaan iltapäivään voitonriemuisissa merkeissä.

Neuvostoliitto oli hajonnut ja useimmat Itä-Euroopan maat siirtyneet nopeasti kohti demokratiaa. Applebaumin kansainvälistä ystäväpiiriä yhdisti kommunisminvastaisuuden lisäksi 1990-luvulle tyypillinen optimismi sekä luja usko liberaalin demokratian periaatteisiin kuten vallan kolmijakoon.

Nyt vuoden 1999 ystäväpiiri on jakautunut kahtia. Monet puhevälit ovat katkenneet.

Applebaumin mukaan mustavalkoisessa ilmapiirissä moni demokratia voi tukahtua Puolan ja Unkarin malliin. Uuden kirjan mukaan se voi koskea lähitulevaisuudessa esimerkiksi Espanjaa, Britanniaa sekä Yhdysvaltoja.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on kahminut jatkuvasti lisää valtaoikeuksia ja vaikeuttanut opposition asemaa.

Applebaum analysoi perin vähän sitä, mikä on saanut ihmiset eri maissa äänestämään populistisia ja itsevaltaisia vallanpitäjiä, joihin kuuluvat esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Puolan Laki ja oikeus -puolueen johtaja, entinen pääministeri Jarosław Kaczyński.

Hän analysoi vähän enemmän näiden johtajien demokratianvastaisia puheita ja tekoja. Esimerkiksi Unkarissa Orbán on haalinut itselleen jatkuvasti lisää valtaoikeuksia ja myös Puolassa valtapuolue on korvannut oikeuslaitoksen, valtionyhtiöiden, tiedotusvälineiden ja kulttuuri-instituutioiden johtajia omilla tovereillaan.

Jarosław Kaczyński osallistui 1980-luvulla Puolan Solidaarisuus-liikkeeseen, mutta nosti sitten autoritäärisen Laki ja oikeus -puolueen valtaan edesmenneen veljensä kanssa.

Eniten Applebaum analysoi kuitenkin ystäväpiirinsä takinkääntäjiä: älymystöä, joka hylkäsi 1990-luvun ihanteellisuuden.

Osa heistä on kääntynyt antisemitisteiksi, osa hyökkää seksuaalisia vähemmistöjä vastaan, osasta on tullut salaliittoteoreetikkoja ja osan työnä on selitellä parhain päin maansa nykyisten vallanpitäjien epäoikeudenmukaisia tekoja.

Applebaum ottaa kirjansa moton Julien Bendan vuoden 1927 teoksesta Le Trahison des Clercs, joka käsitteli ”intellektuellien petturuutta”.

Hän vertaa prosessia myös romanialaisen Mihail Sebastianin muistiinpanoihin vuosina 1935–1944. Tämänkin ystäväpiirin jäsenet valtasi ”fasismin lumo” – käyttääkseni suomalaisen fasismia tutkineen professorin Tarmo Kunnaksen termiä. Applebaumin termi on kirjan alaotsikon mukaisesti ”autoritäärisyyden houkutus”.

Applebaumin johtopäätös on, että koulutetut, kansainvälisesti toimivat ja usein vähintään keskiluokkaiseen asemaan päässeet intellektuellitkin voivat tietyissä olosuhteissa käpertyä demokratianvastaisiksi nationalisteiksi ja viehättyä niin vasemmalla kuin oikealla tutkija Karen Stennerin käsittelemästä ”autoritäärisestä dispositiosta”. Se tarkoittaa, että eri mieltä olevien kanssa ei enää sovitella monimutkaisia kompromisseja.

Se ei ole republikaanitaustaisen mutta puolueeseen pettyneen Applebaumin suosimaa keskustaoikeistolaista konservatiivisuutta. Hänen määritelmänsä mukaan autoritääriset ja yhden puolueen hallintaan uskovat eivät halua säilyttää demokraattisia rakenteita vaan nakertaa ja tuhota niitä.

Anne Applebaum arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei kunnioita demokratiaa.

Applebaum ei usko, että kovinkaan moni entisen ystäväpiirin takinkääntäjistä oikeasti ajattelee luovansa parempaa maailmaa.

Hän on herkullisen ilkeä vertaillessaan esimerkiksi republikaaniajattelijoiden Roger Kimballin ja Laura Ingrahamin vanhoja ja nykyisiä puheita. Nämä ovat vaihtaneet reaganilaisen ihanteellisuuden Trumpin nihilismiin.

Kyse on Applebaumin mukaan lähinnä opportunismista. Edellisten vallanpitäjien aikana urakehitykseensä pettynyt osa älymystöstä näkee nyt uusia tilaisuuksia, kun kyvykkyyteen perustuva arvonnousu on vaihtunut puolueuskollisuuden takaamaan arvonnousuun.

Tämä voi olla yksinkertaistus, sillä Applebaumin entisillä ystävillä on myös mielestään hyvin tärkeitä huolenaiheita. Hän tuomitsee varsin yksioikoisesti entiset ystävänsä autoritääristen valtapuolueiden lakeijoiksi. Vastapuoli taas väittää yhtä yksioikoisesti, että Applebaum on itse on muuttunut kansainvälistä byrokraattista eliittiä edustavaksi kosmopoliitiksi.

Jos pohtii, miten voisi saada järkevän keskusteluyhteyden vanhaan ystävään, josta on tullut vaikkapa oikeistopopulistien kannattaja tai jonka oletettu inhimillinen suvaitsevaisuus onkin poissulkevaa epäsuvaitsevaisuutta, tästä kirjasta ei välttämättä ole apua.

Se saattaa vain syventää nykyistä kahtiajakoa.

Leipälajistaan journalismista Applebaum toteaa, että ”sosiaaliseksi mediaksi” kutsutut jättimäiset datamme keruu- ja jälleenmyyntiyritykset ovat pilanneet paljon.

”Koska algoritmit on suunniteltu pitämään meidät verkossa, ne suosivat myös sisältöä, joka herättää tunteita, erityisesti vihaa ja pelkoa”, hän kirjoittaa

Siksi esimerkiksi miljardien käyttäjien Facebookissa algoritmit ovat nostaneet jo vuosia kuohuttavimpien, eniten vihaa ja pelkoa lietsovien poliitikkojen viestejä.

Ja sama mekanismi on auttanut heidän valtaannousuaan.

Jos tämä kaikki kuulostaa tutulta, taidat olla jo pidemmän linjan Applebaum-lukija.

Kirjan alkuosa noudattaa perin tarkasti hänen A Warning from Europe -artikkeliaan, jonka The Atlantic julkaisi lokakuussa 2018. Se on yhä luettavissa tämän linkin takaa. Kirjaan hieman muokattuina päätyneitä artikkeleita voit lukea myös tästä ja tästä.

Applebaum kirjoittaa yleensä hyvin ja hyötyy laatulehtien editoinnista, mutta Twilight of Democracy sisältää liikaa toistoa.

Kirja saatettiin myös julkaista liian varhain. Applebaum kirjoittaa The Atlanticin uusimmassa numerossa pitkään ja ansiokkaasti siitä, kuinka historia on aikaisemmin tuominnut autoritäärisyyden lumoihin vajonneita älymystön edustajia.

Voit lukea artikkelin tämän linkin takaa ja ihmetellä, miksi kirjan teemoja onnistuneesti syventävää artikkelia ei otettu mukaan itse kirjaan. Vain vähän yli kahdensadan sivun teos olisi hyötynyt kypsyttelystä ja uuden artikkelin ainesten huomioimisesta.

Juhlista se alkoi, ja juhliin tämä kirja myös loppuu. Elokuussa 2019 Applebaum järjesti jälleen kotibileet puolisonsa kanssa. Tämä työskentelee nykyisin EU-parlamentaarikkona.

He olivat menettäneet ystäviä mutta saaneet paljon uusia. Mukana oli niin puolalaisia työväen edustajia kuin Ruotsin politiikan kestokasvo Carl Bildt. Sinä iltana hyvin erilaiset ihmiset pystyivät keskustelemaan aidon uteliaasti ja toista osapuolta kuunnellen vaikeistakin asioista.

Applebaumin mukaan toivo elää yhä. Koronavirus voi tarjota mahdollisuuksia autoritäärisille vallanpitäjille ja saada Puolan ja Unkarin jälkeen muitakin demokratioita hiipumaan. Mutta hieman professori Jared Diamondin ja pitkän linjan poliitikon Henry Kissingerin tapaan hän muistuttaa, että pandemia voi myös synnyttää uutta maailmanlaajuista solidaarisuutta ja edesauttaa demokratioiden vahvistumista.

Molemmat kehityskulut ovat siis yhä mahdollisia, mutta aito monipuoluedemokratia voi pelastua vain määrätietoisella työllä – ja äänestämällä niissä maissa, joissa vaalit ovat yhä vapaat.