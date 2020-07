”Giornata storica per l’Europa, e per l’Italia!”

Historiallinen päivä Euroopalle ja Italialle. Näin riemukkaasti twiittasi Italian pääministeri Giuseppe Conte varhain tiistaiaamuna, kun EU-maiden johtajat olivat päässeet sopuun valtavasta yli 1 800 miljardin euron paketista, joka sisälsi koronatukea jäsenmaille sekä Euroopan unionin seitsenvuotisen budjettikehyksen.

Conten reaktio kiinnosti, sillä hän varoitti viime keväänä, että EU menettää olemassaolon tarkoituksensa, jos se ei pysty auttamaan koronapandemian koettelemia jäsenmaita. Italia on EU-maista kärsinyt pahiten viruksesta: ainakin 35 000 italialaista on kuollut covid-19-tautiin ja maan talous on ajautunut syviin vaikeuksiin.

Helmi-maaliskuun taitteessa italialaiset ajattelivat, että muut EU-maat olivat jättäneet heidät yksin kärsimystensä kanssa. Tuolloin Pohjois-Italian sairaalajärjestelmä oli romahduksen partaalla, mutta unionista ei kuulunut apua eikä paljon sympatiaakaan.

Yhdessä kyselyssä peräti 88 prosenttia italialaisista ajatteli Euroopan jättäneen heidät hätään ja 67 prosenttia piti EU-jäsenyyttä turhana.

Tiistaina EU:ssa runnottiin läpi poikkeuksellinen tukipaketti, jossa Euroopan komissio valtuutettiin ottamaan velkaa 750 miljardin euron edestä koronakriisin jälkihoitoon. Summasta 390 miljardia jaetaan avustuksina ja 360 miljoonaa lainoina seuraavan kolmen vuoden aikana.

Paketin syntyä kehuivat Conten ohella monet muutkin johtajat Suomen Sanna Marinista (sd) Hollannin pääministeriin Mark Rutteen ja Ranskan presidentistä Emmanuel Macronista Saksan liittokansleriin Angela Merkeliin. Uutistoimisto Reuters puhui ”ennennäkemättömästä solidaarisuuden osoituksesta lähes seitsemän vuosikymmenen aikana eurooppalaista integraatiota”.

Macronin mielestä nyt sovittu paketti merkitsee ”historiallista muutosta Euroopassa ja euroalueella”. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan totesi, että nyt ei kukaan voi väittää, kuten usein väitetään, että Eurooppa tekee ”liian vähän ja liian myöhään”.

Pääministeri Sanna Marin asetteli Twitterissä sanansa maltillisemmin ja nurkkakuntaisemmin: ”Kokonaisuus sisältää monia Suomelle tärkeitä asioita. Lopputulosta voidaan pitää Suomen näkökulmasta hyvänä.”

Conten ja Macronin historia-hehkutusten ja Marinin laimeampien kommenttien väliin jää kuilu, jonne mahtuu koko Euroopan unioni perinteineen, tahtotiloineen, toiveineen ja pelkoineen. Vaikka rahan jakamisesta sovittiin poikkeuksellisen kriisin jälkimainingeissa, matka syntyneeseen sopuun ja siitä esitetyt tulkinnat olivat ehtaa perus-EU:ta ilman sen ylevämpiä ulottuvuuksia.

Sopu jättipaketista saatiin aikaan riidellen ja lukuisien kompromissien summana. Monipäiväisen huippukokouksen uutisointia seuratessa saattoi helposti unohtaa, että mitään koronakriisiä oli koskaan ollutkaan: Hollanti tuijotti omaa populistien pieksemää napaansa, Suomi maaseutuaan ja Unkari omaa kirjavaa kokonaisuuttaan.

On liian varhaista sanoa, synnyttikö viisipäiväinen kokous pysyviä haavoja tai jakolinjoja Eurooppaan tai tapahtuiko EU:ssa jokin perustavanlaatuinen historiallinen muutos. Mutta vastaus molempiin kysymyksiin on todennäköisesti ei ja tässä sille kolme perustelua.

1. EU yritti loihtia huippukokouksen ympärille vaikutelmaa, että EU ottaa ”kansalaisensa” koronakriisissä paremmin huomioon kuin kaksi muuta maailmannapaa eli Kiina ja Yhdysvallat. Jäsenmaita edustavan neuvoston sivuilla julkaistiin infografiikka, jonka mukaan EU:n toimet vastaavat yhteenlaskettuina 17 prosenttia unionin bruttokansantulosta, kun Yhdysvaltain vastaavanlainen koronapaketti on ollut 15,9 prosenttia bktl-tasosta ja Kiinan 4,2 prosenttia.

Kyseisiin EU-lukuihin oli kuitenkin laskettu mukaan koko seitsenvuotinen budjettikehys, jolla ei ole mitään tekemistä koronan kanssa. Kyseinen 1 074 miljardin potti taas on alle puolitoista prosenttia EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta, mikä muistuttaa, miten niukasti jäsenmaat ovat valmiita unionin kassaan maksamaan.

Ei ole epäilystäkään, etteikö nyt puhuttu valtavista rahasummista. Mutta EU:sta ei näissäkään rahanjakopeijaisissa tullut supervaltaa tai supervaltiota, ei henkistä eikä fyysistä.

2. Huippukokouksessa jouduttiin tositoimiin sen suhteen, millaista on unionin päätöksenteko ilman Britanniaa. Kävi ilmi, että se on edelleen vaikeaa, koska EU:ssa on periaatteellisia erimielisyyksiä siitä, miten rahoja voidaan unionin nimissä kerätä ja käyttää.

Britannia on ennen hoitanut räksyttämisen monen muun puolesta. Tässä kokouksessa käytettiin ehkä tavanomaista kiivaampia ja töykeämpiä sanamuotoja, mutta se ei poikkea perinteestä, että EU:ssa tunteet välillä kuohahtavat ja huippukokousriidat jauhautuvat pian muiden asioiden alle. Päämiehille maksetaan palkkaa siitä, että he esittävät närkästynyttä ja vimmastunutta kotimaidensa puolesta.

Kokouksesta jäänee elämään ainakin terminä ”nuuka nelikko” (Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Hollanti), johon monet eurooppalaiset kytkivät Suomenkin. Niiden lähtökohta oli, että kaikki koronaan liittyvä tuki olisi pitänyt antaa lainoina eikä tukiaisina. On epäselvää, jääkö maaryhmä pitempiaikaiseksi, sillä jäsenmailla on tapana vaihtaa kumppaneita sen mukaan, mikä milloinkin on niiden omassa intressissä.

Nuukailijoiden motiivi on se, että ne ovat EU:ssa nettomaksajia, jotka pelkäävät, että rahan jakaminen saa vastaanottajamaat elämään kuin pellossa muiden kustannuksella. Samoin monia hirvittää periaatteellinen ennakkopäätös, että unioni ryhtyy ottamaan itselleen velkaa ensi kertaa historiassaan.

Saksa taas aiheutti epämukavuutta nuukailijoissa, kun se lähti Ranskan kanssa edistämään koronapakettia, jossa alun perin oli tarkoitus jakaa markkinoilta lainattua rahaa 500 miljardin edestä avustuksina. Tämän taustalla oli idea, että jo ennestään vaikeuksissa olevien maiden velkataakka ei kasvaisi entisestään.

Vasta myöhemmin tiedetään, onko Saksan lähestymistapa kriiseihin ja unionin rooliin taloudenpidossa muuttunut pysyvämmin. Nyt on mahdollista vielä olettaa, että kyseessä oli Saksan halu päästä akuutista kriisistä eroon, rauhoittaa markkinat ja pitää huoli siitä, että kaikille jäsenmaille tärkeä yhteismarkkina lähtisi elpymään.

Huippukokouksen 68-sivuisiin päätelmiin on kirjattu selvästi, että nyt tehdään ”poikkeuksellinen päätös hetkellisiin mutta äärimmäisiin olosuhteisiin” ja ”komissiolle annettu valta ottaa lainaa on selvästi rajoitettu kooltaan, kestoltaan ja liikkuma-alaltaan”.

3. Suomi oli vuoden 2019 loppupuoliskon ajan EU:n puheenjohtajamaa. Puheenjohtajuuden ykköstavoitteeksi ilmoitettiin halu ehdollistaa EU-tuet oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Aikeena oli siis piiskata demokratiaansa nakertavat Unkari ja Puola sekä mahdolliset muut maat takaisin EU-arvojen tielle.

Oikeusvaltioperiaate oli määrä kytkeä nimenomaan seitsenvuotiseen budjettiin, jolloin jäsenmaat voisivat määräenemmistöpäätöksillä ojentaa muita jäsenmaita. Perussopimuksen 7. artiklan rankaisumenettely on sidottu yksimieliseen päätökseen, minkä vuoksi Puola tai Unkari ovat voineet suojella toistensa selustoja.

Tiistain kokouspäätelmiin tuli kuitenkin vain pari laimeaa mainintaa oikeusvaltioperiaatteesta: ”Eurooppa-neuvosto alleviivaa oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä.”

Yksityiskohtien sorvaaminen jätetään komissiolle, mutta Unkari ja Puola katsoivat itse tämän kisan jo voittaneen. Mutta koska EU:ssa ollaan, myös Suomi saattoi tuulettaa:

”Korona-paketti on parempi kuin komission ehdotus ja rahoituskehys kytkettiin oikeusvaltioperiaatteeseen. Virstanpylväs EU:n historiassa ja suuri voitto Suomelle. Hyvää työtä @MarinSanna”, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) Twitterissä.

Eräs diplomaatti totesi tiistaiaamuna pettyneenä, että kirjaus ”ei ollut voitto, mutta ei tappiokaan” Unkarille ja Puolalle. Hänen mielestään vaatimus vesittyi, selvät ohjeet aikataulusta jätettiin antamatta ja nyt on järkevintä keskittyä odottamaan, että Puolassa ja Unkarissa vaihtuu valta. Sen jälkeen maita voi houkutella muuttamaan EU:ta perusteellisemmin ja pitkäaikaisemmin.

Tiistaina päättyneen huippukokouksen ja siinä synnytetyn sovun tulokset voisi summata siten, että EU näytti jälleen kerran, että se pystyy suuriin päätöksiin, kun se pannaan tarpeeksi kovaan paikkaan. Ja jotenkin se onnistuu niissäkin tilanteissa näyttämään kokoaan pienemmältä maailmanmahdilta.