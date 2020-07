Rohingya-pakolaisia kiinniotettuna poliisiasemalla Malesian ja Thaimaan rajalla kesäkuussa 2019. Malesiassa on noin 200000 maanpakolaista, enimmäkseen Myanmarista. Aiemmin Malesia oli tunnettu siitä, että se oli sangen myötämielinen tulijoille.

Rohingyapakolaisten ahdinko on syventynyt pandemian myötä. Monet Kaakkois-Aasian maat ovat antaneet aiemmin pakolaisveneiden rantautua, mutta koronaviruksen pelossa ne ovat muuttaneet käytäntöjään, kertoi uutistoimisto AFP.

Malesian merivartiosto on usein työntänyt rantaan pyrkiviä veneitä takaisin merelle viime kuukausina. Jotkut veneet on kuitenkin päästetty tai ne ovat päässeet rantautumaan, mutta saapujia on alettu rangaista ankarasti, vankeudella ja kepiniskuilla.

Huhtikuussa Malesiaan veneellä tulleelle noin 30 miehen ryhmälle on määrätty seitsemän kuukauden vankeusrangaistus. 20 miehelle on määrätty kolme kepiniskua. Kymmenkunta naista on myös saanut seitsemän kuukauden vankeustuomion ja myös toistakymmentä lasta uhkaa vankila.

Tuomioista kertoi brittiläinen The Guardian-lehti tiistaina.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kutsunut tuomioita raaoiksi ja vaatinut niiden kumoamista. Amnestyn mukaan satoja pakolaisia on pidätettyinä rannassa veneissä.

Vuonna 2017 yli 700 000 Myanmarin Rakhinessa asunutta rohingyaa pakeni rajan yli Bangladeshiin julmuuksia, joita YK on kutsunut kansanmurhaksi. Rohingyaväestöä tapettiin, kyliä poltettiin ja naisia raiskattiin.

Bangladeshin leireillä rohingyaväestön olot ovat todella karut, kuten HS kertoi vierailtuaan leirillä toissa vuonna.

Kun mikään maa ei halua ottaa pakolaisia vastaan, niin he päätyvät usein seilaamaan Bengalinlahdella pitkän aikaa. Esimerkiksi maalis–huhtikuussa satoja pakolaisia ajelehti viikkoja nälissään ja ainakin kaksikymmentä heistä kuoli.

Myös muiden kuin rohingyapakolaisten asema on vaikeutunut Maleisassa pandemian aikaan, sillä Malesiassa on tehty maahanmuuttajien ja pakolaisten joukkopidätyksiä. Pidätysten ensimmäinen aalto oli toukokuussa, The Guardian kertoi.

Maahanmuuttajia on viety täpötäysiin pidätyskeskuksiin, joissa covid-19 tauti on huomattavan yleinen. Pahoinpitelyt ovat keskuksissa olleiden mukaan yleisiä. Malesian viranomaiset kiistävät pidätettyjen huonon kohtelun.

