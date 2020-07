Karhumäen varuskunnan venäläiset varusmiehet eivät ottaneet tehtäväänsä järin vakavasti.

Pojat ”kikattelivat” lapioidessaan hiekkakangasta Karhumäen itäpuolella, muisteli ihmisoikeusjärjestö Memorialin Pietarin-osaston johtaja Irina Flige jälkikäteen toimittaja Anna Jarovajan haastattelussa.

Kaivaukset Stalinin vainojen aikaisten joukkohautojen löytämiseksi oli aloitettu tuona samana päivänä, 1. heinäkuuta 1997. Kukaan pienestä tutkijaryhmästä tuskin odottikaan, että jo ensimmäinen päivä tuottaisi tulosta.

Flige ja hänen kumppaninsa Venjamin Iofe olivat tulleet Karjalaan edellisenä keväänä. He olivat selvittäneet alun perin Solovetskin saaren vankileiriltä vuonna 1937 kadonneiden yli tuhannen vangin kohtaloa. Asiakirjat olivat johdattaneet heidät Äänisen pohjoisimpaan kolkkaan, Karhumäen ja Poventsan puoliväliin.

Karjalassa Flige ja Iofe olivat pian tutustuneet itseoppineeseen paikalliseen tutkijaan Juri Dmitrijeviin ja tämän kumppaniin, Ivan Tšuhiniin.

Tšuhin oli psykologi, kansanedustaja ja Karjalan poliisivoimien entinen eversti, joka oli eronnut kommunistisesta puolueesta ensimmäisten joukossa ja ryhtynyt selvittämään ahkerasti isänmaansa lähihistorian synkkiä sivuja.

Tšuhin ei ollut kangasmetsässä heinäkuussa, sillä hän oli kuollut keväällä auto-onnettomuudessa. Hänen entinen avustajansa ja neuvonantajansa Dmitrijev sen sijaan oli paikalla. Pitkäpartainen ja tulisieluinen tutkija oli löytänyt jo aiemmin samana vuonna Krasnyi Borin joukkohaudat Petroskoin läheltä. Nyt hänen tähtäimessään oli monta kertaa suurempi kohde.

Ajat olivat kovin erilaiset kuin nykyään. Viranomaiset osallistuivat Stalinin aikaisen historian selvittämiseen ja tukivat tutkijoita. Karhumäen piiripäällikkö oli hyväksynyt Sandarmohin etsinnät ja pyytänyt varuskunnalta virka-apua.

Dmitrijev oli saapunut paikalle, kuten aina, leviämäisillään olevalla Lada-farmarilla mukanaan löytökoiransa Veda. Tällä kertaa kyydissä oli tullut myös Dmitrijevin 12-vuotias tytär Katja.

Päivä kului, ja Dmitrijev alkoi epäillä, ettei paikka ole sittenkään aivan oikea. Tutkija alkoi kulkea metsässä hiljalleen laajenevia ympyröitä, kunnes pysähtyi. Maassa oli kaksi lautasen mallista painaumaa, joita hän jäi tuijottamaan. Vajonneen joukkohaudan tunnistaminen vaati yli kymmenen vuoden kokemusta niiden etsinnästä.

”Luulen, että me ollaan löydetty ne!” Dmitrijev huusi.

Kyllä, Sandarmoh oli löytynyt. Tähän mennessä joukkohautoja on löydetty 236.

Sandarmohin noin 7,5 hehtaarin suuruinen joukkohauta-alue Karjalassa on luultavasti Venäjän parhaiten kartoitettu Stalinin vainojen teloituspaikka. Nykytiedon mukaan sinne ammuttiin sarjatyönä lähes 10 000 uhria neljäntoista kuukauden aikana 1937–1938.

Sandarmohin joukkohauta-alue sijaitsee Äänisen pohjoispuolella.

Venäläistutkimuksessa Sandarmohin uhrit jaetaan kolmeen pääryhmään: Karjalassa pidätettyihin, Stalinin kanavan vankityöläisiin ja Solovetskista tuotuihin vankeihin, joita on 1 111. Vaikka uhreissa on ainakin 58:aa kansallisuutta, tekisi mieli nimetä suomalaisuhrit neljänneksi pääryhmäksi, sillä heitä voi olla jopa hieman enemmän kuin Solovetskista tuotuja yhteensä.

Sadat suomalaisista olivat tulleet Karjalaan vain hieman aiemmin rakentamaan työläisten paratiisia. Monet heistä tulivat Yhdysvalloista ja Kanadasta, jossa lama oli vienyt uskon kapitalismin tulevaisuuteen.

Dmitrijev syntyi Petroskoissa tammikuun 28. päivänä 1956 ja vietti varhaislapsuutensa lastenkodissa. Hänet adoptoitiin upseeriperheeseen, ja varhainen nuoruus kului ottoisän komennuksen vuoksi Dresdenissä silloisessa Itä-Saksassa.

Venäjälle paluun jälkeen Dmitrijev opiskeli lääketiedettä Pietarissa, mutta opinnot jäivät kesken. Vuonna 1988 politiikka, historia ja vähitellen paljastuvat Karjalan joukkohaudat imaisivat miehen mukaansa. Kirjoja on ilmestynyt pitkin matkaa, viimeksi Teloituspaikka Sandarmoh -teoksen toinen, laajempi painos, joka on kirjoitettu tutkintavankeudessa.

Sillä vaikeuksiinhan Dmitrijev joutui. Osansa asiassa voi olla miehen persoonallakin, sillä ystävien ja työtovereiden todistusten mukaan synkän historian tutkija ei todellakaan ole mikään jeesmies.

Dmitrijevin ystävä Valentin Kaiser muistelee toimittaja Jarovajan haastattelussa, kuinka Dmitrijev veti kirjanjulkistustilaisuutta Pietarin yliopistolla vuonna 1999. Kyseessä oli entisen työtoverin ja työnantajan Ivan Tšuhinin postuumisti julkaistu teos Karjalan terrorin teoria ja käytäntö. Teos sisälsi myös teloittajien ja heidän esimiestensä henkilötietoja.

”Nuori mies julkistustilaisuudessa kysyi raivostuneena, että ’millä oikeudella olette julkaisseet isäni sukunimen tässä kirjassa?’” Kaiser muistelee.

”Ensinnäkään minä en ole kirjoittanut tätä kirjaa”, Dmitrijev vastasi Kaiserin mukaan. ”Mene hautausmaalle kysymään Ivan Tšuhinilta, miksi hän niin teki. Ja toisekseen, jos sinulla on yhtään aivoja, pidä suusi kiinni. Ja jos sinulla on omatunto, hyppää hirteen, kun sinulla on tuollainen isä.”

Dmitrijevin myöhemmän kertoman mukaan hänen molemmat isoisänsä ovat joutuneet vainojen uhriksi, toinen kanavatyömaalle ja toinen vankileirille, jossa kuoli. Mutta tämän Dmitrijev on saanut selville vasta aloitettuaan tutkimuksensa, joten henkilökohtainen motiivi ei taida olla ensisijainen hänen työlleen.

Eivätkä hänen vaikeutensakaan näytä loppujen lopuksi johtuvan hänestä itsestään. Ensimmäinen pidätys tehtiin nimittäin joulukuussa 2016, ja Dmitrijev itse oli uumoillut joutuvansa ”muserretuksi” jo vuotta aiemmin.

Memorialin Karjalan-osaston päälliköksi nimitetyn Dmitrijevin vaikeudet näyttävät siis liittyvän opposition jahtaamiseen ja Memorialin nimittämiseen ”ulkomaiseksi agentiksi” Krimin miehityksen jälkitunnelmissa.

Dmitrijeviä syytettiin vuonna 2016 pedofiliasta hänen tietokoneeltaan löydettyjen, ottotyttärestä otettujen valokuvien perusteella. Syytteet hylättiin huhtikuussa 2018, mutta Dmitrijev pidätettiin uudelleen samalla perusteella vain kahden kuukauden kuluttua.

Hän on istunut tutkintavankeudessa yhteensä kolme vuotta. Syyttäjä vaati hänelle 15 vuoden vankeustuomiota istunnossa, joka pidettiin suljettujen ovien takana Petroskoin kaupunkioikeudessa kaksi viikkoa sitten.

Jos syyttäjän vaatimus menee läpi ja Dmitrijev istuu koko rangaistuksensa tutkintavankeudella vähennettynä, hän vapautuu 76-vuotiaana. Oikeuden on määrä ratkaista asia tänään keskiviikkona.

Syytteitä pidetään yleisesti läpipoliittisina. Luotto oikeuslaitoksen riippumattomuuteen on vähäistä. Sadat tutkijat ja taiteilijat Venäjältä ja ulkomailta ovat vedonneet Dmitrijevin puolesta, toistaiseksi tuloksetta.

”Isäni työ on saanut selvästi joidenkin ihmisten olon epämukavaksi”, arvioi Katerina Koldt, 35, helmikuussa The New York Timesin haastattelussa. Siis se sama Katja-tyttö, joka tuli isän ja koiran kanssa Sandarmohiin heinäkuussa 1997 kolisevalla Ladalla.