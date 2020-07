Ihmiskunta on tuhonnut jo yhden planeetan, ja yksityis­yritysten avaruuskilpa ulottaa ahneuden seuraukset yhä kauemmas

Yksityisyritysten panostukset ovat välttämättömiä ihmiskunnan ponnisteluissa avaruuteen, mutta siihen liittyy suuria riskejä, kirjoittaa HS:n tiedetoimittaja Tuukka Tervonen.

Ihmiskunta tanssii veitsenterällä.

Sivilisaatiomme saattaa vuosisadan sisällä sortua tai ottaa merkittävästi takapakkia, kun itse aiheuttamamme ilmastonmuutoksen tuhot iskevät täysillä. Meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan tarpeeksi ydin- ja muita joukkotuhoaseita tappamaan kaikki maailman ihmiset.

Mutta jos selviämme näistä uhista, on selvää, että levittäydymme muualle aurinkokuntaamme.

Varsin synkässä kuluvassa vuodessa oli harvinainen valopilkku 31. toukokuuta: Dragon-avaruusalus teki ensimmäisen kaupallisen miehitetyn lennon Kansainväliselle avaruusasemalle (ISS).

Ensimmäiseen kuulaskeutumiseen verrattavasta asiasta ei voi puhua, mutta avaruuslento nosti liikemiesmiljardööri Elon Muskin omistaman SpaceX-yhtiön sarjaan, jossa on aiemmin ollut vain muutama kansallisvaltio.

Kylmän sodan loputtua kunnianhimoiset avaruusprojektit eivät ole olleet muodissa. Yhdysvallat pani ikoniset avaruussukkulansa eläkkeelle vuonna 2011, eikä maalla ole ollut kymmeneen vuoteen keinoja viedä itse ihmisiä avaruuteen.

Melkoinen alennustila kansakunnalle, joka oli ensimmäisenä Kuussa.

Dragonin lento oli menestys, ja sillä tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia koko ihmiskunnalle, kun yksityiset avaruusfirmat puskevat hankkeitaan Maan kiertoradalle ja yhä kauemmas. Kaikki seuraukset eivät tule olemaan hyviä.

Miksi?

Miehitetty Dragon-kapseli onnistuneella lennollaan avaruudessa.

Ensin pitää ymmärtää, minne ollaan menossa.

Avaruuden tutkimisesta kertovissa Star Trek -elokuvissa ja -sarjoissa avaruutta kuvataan viimeiseksi käymättömäksi korpimaaksi, jota päähenkilöt ihmettelevät kuin historian löytöretkeilijät.

Vertaus on hieman huvittava.

Pelkästään oma aurinkokuntamme on niin valtava ja vaarallinen löytöretkeilijöille, että vihamielisinkin paikka Maassa jää toiseksi.

Mennään hetkeksi maapallomme historiaan etsimään vertauksia.

Siinä missä matkalla kuolleen Fernão de Magalhãesin miehistön rippeillä kesti 1500-luvulla kolme vuotta kiertää maapallo, ihmiskunnan suurimmalta saavutukselta Voyager 1 -luotaimelta vei 35 vuotta päästä ulos aurinkokunnastamme tähtienväliseen avaruuteen, jonne auringon valolta kestää miltei 17 tuntia matkata.

Emme ole myöskään lähelläkään sitä, että ihminen voisi taittaa saman matkan, vaikka 35-vuotiselle reissulle olisi vapaaehtoisia.

Voyager 1 -luotaimen ottama kuva maapallosta kuuden miljardin kilometrin päästä, ”Pale blue dot”. Maapallo on pikkiriikkinen valkoinen piste kuvan oikeassa laidassa säteen keskellä.

Emme vielä kykene lähettämään ihmistä edes naapuriplaneetallemme Marsiin ja takaisin – matkalle, joka kestäisi edestakaisin nopeimmillaankin miltei vuoden. Ongelma on myös, että matkan varrella säteily koituisi todennäköisesti kohtalokkaaksi miehistölle.

Sopivan teknologian ja aluksen kehittäminen on niin kallista, että yksikään valtio ei ole saanut aikaiseksi miehitettyä Mars-retkeä tai edes paluuta Kuun kamaralle. Julistuksia kuullaan tuon tuosta, viimeksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suusta, mutta ainakaan toistaiseksi aikeet eivät ole muuttuneet riittäväksi budjetiksi.

Kansallisvaltioille raha on ongelma, mutta yksityisyrityksille se on motivaattori.

Avaruudessa on jo nyt liiketoimintaa tietoliikennesatelliiteista astronauttien kuljettamiseen. On vaikea ennustaa, millainen bisnes on mahdollista ja mikä haluttavaa tulevaisuudessa.

Kaukana siintävät monia kertoja suuremmat resurssit kuin mitä koko planeetallamme on. Perinteisiä arvometalleja kultaa ja platinaa sekä tulevaisuuden fuusiovoiman tarvitsemaa helium-kolmosta. Vesijääkin voi nousta arvoon arvaamattomaan. Kaukaisessa tulevaisuudessa asteroidien sisälle voi ehkä rakentaa tukikohtia.

Hyödynnettävissä voi olla paljon sellaista, jonka olemassaolosta emme vielä tiedäkään.

Siinä mielessä vertaus menneiden aikojen löytöretkeilijöihin on osuva, sillä hyvin isoa osaa löytöretkeilijöistä Zheng Hen ja Kristoffer Kolumbuksen kautta Henry Morton Stanleyhin saakka motivoivat nimenomaan raha ja aarteet.

Sekä valta, tietenkin.

Kolumbusta on ollut tapana muistella Amerikan ”löytäjänä”, vaikka hänen motivaationsa oli löytää meritie Intiaan ja tehdä rahaa maustekaupassa. Kun se ei onnistunut, hän ansaitsi orjakaupalla ja kultakaivoksista ja teki samalla kansanmurhan alkuperäisväestön keskuudessa.

Kolumbusta varusti ja rahoitti Espanjan kruunu, mutta hänen unelmansa Aasian maustekaupasta toteutti myöhemmin maailman ensimmäinen korporaatio, Hollannin Itä-Intian kauppakomppania.

Kauppakomppania kävi Indonesiassa yksityistä sotaa kuuluisampaa hengenheimolaistaan, Britannian Itä-Intian kauppakomppaniaa vastaan. Alkuasukkaat ja saaret tuhottiin jälleen rahan takia. Jos hollantilaiset eivät saaneet haltuun saarta, jolla kasvoi arvokkaita mausteita, he mieluummin hävittivät saarella kasvaneet mausteet säilyttääkseen monopolinsa.

Jos vertaamme avaruusmatkailua ihmisen levittäytymiseen ympäri maapalloa ja löytöretkien aikaan, olemme ehkä vastaavassa vaiheessa kuin ihmiset olivat kulkiessaan Siperiasta Pohjois-Amerikkaan maasiltaa pitkin 15 000 vuotta sitten.

Matkustaminen aurinkokunnassamme on hidasta, hankalaa ja vaatii valtavia panostuksia.

Silti on selvää, että teknologia tulee kehittymään ja mahdollistamaan lopulta nopeamman avaruusmatkustamisen. 1800-luvulla väiteltiin vielä siitä, kestääkö ihminen yli 40 kilometrin tuntivauhtia.

Alle sata vuotta myöhemmin lensimme kuuhun raketilla, joka kiisi 11 kilometriä sekunnissa.

SpaceX:n ja sen kilpailijan, Amazonilla rahansa tehneen Jeff Bezosin Blue Originin kaltaisten yritysten menestys kielii siitä, että avaruusmatkailun ja tutkimisen tulevaisuus on yksityisten firmojen, jotka hakevat avaruudesta tulosta.

Raha motivaattorina on myös huolestuttava asia.

Aurinkokunnassamme ei kenties ole alkuperäisasukkaita löytöretkeilijöiden orjuutettavaksi ja murhattavaksi, mutta kuka tietää, millaista elämää naapuritaivaankappaleilla piilee.

On yhä varmempaa, että esimerkiksi Jupiterin Europa-kuun jääpinnan alla on valtava, sula meri. Siellä voi hyvin olla elämää, joka ei ole sukua meille. Tähän mennessä kaikki toisille taivaankappaleille lähetetyt luotaimet on steriloitu huolella, jotta välttäisimme viemästä maapallon mikrobeja mahdollisesti vieraaseen ekosysteemiin.

Mutta tulevaisuudessa vaikkapa avaruuskaivannaisia etsivä luotain tai tutkimusmatkailija voi huolimattomuuttaan levittää esimerkiksi Europan meriin sitkeitä mutta pikkuruisia eläimiä kuten karhukaisia, jotka voivat jotenkuten selvitä avaruudessa.

Voi vain arvailla, millaista tuhoa seuraisi, jos maapallon sitkeimmät elämänmuodot mittelisivät muukalaisia vastaan. Pahimmassa tapauksessa ne voisivat tyystin tuhota hauraamman ekosysteemin.

Sellaiselle rikokselle ei ole edes sanaa.

Yksityisten toimijoiden ei edes tarvitse olla pahantahtoisia entisajan löytöretkeilijöiden tavoin.

Rahaa tavoiteltaessa tehdään riskejä ja tehdään tuhoisia vahinkoja ympäristölle.

Suomalaiset muistavat Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristötuhot. Australiasta kantautui kuukausi sitten yksi vuoden synkimmistä uutisista, kun Rio Tinto -kaivosyhtiö räjäytti 46 000 vuotta vanhat aboriginaalien pyhät luolat laajentaakseen kaivoksia. Luolat olivat olleet olemassa yli yhdeksän kertaa kauemmin kuin ihmiset oppivat kirjoitustaidon.

Rio Tinto -kaivosyhtiö räjäytti 46000 vuotta vanhat aboriginaalien pyhät luolat laajentaakseen kaivoksia Australiassa.

Ilmastonmuutostakin ajaa eteenpäin saastuttava teollisuus, joka on valjastettu tuottamaan voittoja omistajilleen.

Avaruustutkimus on toistaiseksi edennyt paljolti vain tieteen nimissä, kosmoksen ihmeitä ihastellen.

Millaisia aarteita avaruudessa vielä onkaan, vuosimiljardeja koskemattomina pysyneitä?

Ulkoavaruuden käyttöä säätelee pääasiassa vuonna 1967 solmittu sopimus, joka kieltää taivaankappaleiden omimisen valtioiden nimissä mutta sallii vapaan tutkimuksen ja avaruuden hyödyntämisen.

Sopimus ja sitä seuranneet pienemmät lainkappaleet kaipaavat kipeästi päivittämistä, joka määrittää tarkat ehdot avaruuden tutkimiselle – oli kyseessä voittoa tekevä yritys, vallasta haaveileva kansallisvaltio tai tieteellinen uteliaisuus.

Periaatteessa asiaa valvoo YK:n rauhanomaisen avaruuden käytön komitea COPUOS, joka on vuosikymmenten ajan epäonnistunut uusien sopimusten laatimisessa.

Uusien sopimusten aika on nyt eikä vasta sadan vuoden päästä, jolloin ehkä jo pystymme vaarantamaan kaikki aurinkokuntamme ihmeet.

Olemme saattaneet katastrofin partaalle jo yhden planeetan.