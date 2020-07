Yhdysvaltain Chicagossa 14 ihmistä haavoittui laukaustenvaihdossa, joka tapahtui hautajaisten yhteydessä tiistai-iltana. Useilla loukkaantuneista on vakavia vammoja, pelastuslaitos kertoi Chicago Tribunen mukaan.

Poliisin mukaan ampuminen aloitettiin hautajaispaikalle saapuneesta autosta, jossa oli useita ihmisiä. Hautajaisvieraat vastasivat laukauksiin.

Kaikki tunnistetut uhrit ovat aikuisia.

Tulituksen aloittamisen motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa, poliisi ilmoitti keskiviikkona.

Ampumistapaukset ovat Chicagossa yleisiä.

Kuluneen vuoden aikana suurkaupungissa on ammuttu yli 2 000:ta ihmistä ja tapettu yli 400 ihmistä.

Viime viikonlopun aikana Chicagossa ammuttiin 63:a ihmistä. Paikallisen tiedotusvälineen mukaan heistä kuoli 12.

Chicago on yksi kaupungeista, joihin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo lähettää liittovaltion joukkoja järjestyksen palauttamiseksi. Siinä on kuitenkin kyse väkivaltarikosten sijaan ennen kaikkea rasisminvastaisten mielenosoitusten jatkumisesta.

Tunnuksettomien liittovaltion agenttien toiminta on saanut osakseen suurta arvostelua, sillä he ovat muun muassa siepanneet ihmisiä autoihin ilmeisen mielivaltaisesti. Mielenosoittajien kohtelusta on nostettu syyte liittovaltiota vastaan.

”Emme tarvitse liittovaltion joukkoja ilman mitään virkamerkkejä viemään ihmisiä pois kaduilta ja pitämään heitä kiinni mielestäni laittomasti”, sanoi Chicagon pormestari Lori Lightfoot maanantaina.