Presidentti Donald Trump on suhtautunut Yhdysvaltain koronavirustilanteeseen useimpia muita luottavaisemmin, mutta tiistaina hän muutti retoriikkaansa.

Trump järjesti koronavirusaiheisen tiedotustilaisuuden ensi kertaa kuukausiin ja kehotti amerikkalaisia, etenkin nuoria, käyttämään kasvomaskeja, elleivät he syystä tai toisesta pysty pitämään riittävää turvaväliä muihin ihmisiin.

Samalla hän varoitti, että koronaviruspandemia tulee todennäköisesti pahenemaan ennen kuin tilanne kääntyy paremmaksi. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat sekä muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

”En sano tätä mielelläni, mutta niin asia on”, Trump sanoi.

Ensihoitajat puhdistivat välineitään Pembroke Pinesissa Floridassa 13. heinäkuuta.

Lausunto poikkesi Trumpin aiemmasta linjasta, jonka mukaan koronavirus olisi jo ”hiipumassa pois”. Vielä viime viikonloppuna näytetyssä Fox Newsin haastattelussa hän totesi, että Yhdysvaltain koronaviruskuolleisuus olisi maailman vähäisimpiä, kertoo yhdysvaltalainen The New York Times -lehti (NYT).

Väite oli virheellinen: koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on Reutersin ja koronaviruspandemiaa seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan kuollut Yhdysvalloissa noin 142 000 ihmistä, enemmän kuin missään muussa maassa.

Kuolleisuus sataatuhatta ihmistä kohden on puolestaan kolmanneksi korkeinta, kun vertailussa ovat koronaviruksesta pahiten kärsineet 20 maata, NYT kertoo Johns Hopkinsin keräämän datan perusteella.

”Hankkikaa maski. Pidätte niistä tai ette, niillä on vaikutusta”, Trump sanoi tiistaina brittilehti The Guardianin mukaan.

Yhdysvaltain tautikeskus on suositellut maskien käyttöä jo ainakin huhtikuusta alkaen, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvalloissa oli todettu keskiviikkoon mennessä lähes neljä miljoonaa koronavirustartuntaa. Loppukeväällä tartuntojen ilmaantumistahti ehti jo hieman hidastua, mutta kesäkuussa niiden määrä alkoi lisääntyä koko maassa, yhdysvaltalaisen NPR-kanavan päivittyvästä seurannasta selviää.

Uusia koronavirustartuntoja on rekisteröity viime päivinä yli 60 000 tapauksen päivävauhdilla. Kasvu on AFP:n mukaan merkittävää varsinkin maan etelä- ja lounaisosissa.

Vielä kolmisen viikkoa sitten Yhdysvalloissa todettiin NPR:n mukaan keskimäärin noin 40 000 uutta tapausta päivittäin.

Ihmiset pukeutuivat kasvomaskeihin Disney Springs -ostos- ja viihdekeskuksessa Floridassa 11. heinäkuuta.

Uutistoimisto AFP liitti presidentin tiistaisen suunnanmuutoksen marraskuussa koittaviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, joissa republikaaneja edustava Trump tavoittelee uudelleenvalintaa.

Viimeaikaisissa kyselyissä kaksi kolmasosaa amerikkalaisista ei ole luottanut Trumpin kykyyn johtaa maata koronavirusepidemian keskellä. Kokemus hänen toimiensa riittämättömyydestä on ajanut äänestäjiä demokraattien oletetun presidenttiehdokkaan Joe Bidenin leiriin, AFP kertoo.

Bidenkin on arvostellut Trumpin reagointia koronavirusepidemiaan. Kuluvalla viikolla pitämässään puheessa hän syytti Trumpia luovuttamisesta.

Trump on esittänyt usein toiveensa avata taloutta rajoitusten ikeestä. Hän vältti kasvomaskin käyttöä julkisesti ennen heinäkuun puoliväliä, jolloin hän pukeutui maskiin vieraillessaan sotilassairaalassa Marylandin osavaltiossa.

Trump on myös arvostellut niitä demokraattikuvernöörejä, jotka ovat asettaneet osavaltioilleen tiukkoja koronavirusrajoituksia.

Koronavirustartuntojen määrä on lisääntynyt huomattavasti vaalien kannalta tärkeissä osavaltioissa, kuten Floridassa, Texasissa ja Arizonassa, Reuters kertoo.

The Dallas Morning Newsin mukaan esimerkiksi ilman Texasin tukea Trumpin olisi miltei mahdoton päästä jatkokaudelle, ja demokraattipuolue on ollut luottavainen Arizonan kääntymisestä Bidenin kannalle, NYT kertoo.

Osa arvostelijoista on The Guardianin mukaan arvioinut, että Trumpin lehdistötilaisuuksien jatkamisen todellisena syynä olisikin mediatilan vieminen kilpakumppani Bidenilta.

Hoitajia koronaviruksen testauspisteellä Manhassetissa New Yorkissa 6. toukokuuta.

Yhdysvaltain ensimmäisestä varmistetusta koronavirustartunnasta kerrottiin tammikuussa, ja sen jälkeen epidemia on koetellut muun muassa New Yorkin ja Floridan osavaltioita. New York oli loppukeväästä epidemian keskus, kun siellä rekisteröitiin noin puolet koko Yhdysvaltain koronavirustartunnoista, kertoo The Wall Street Journal (WSJ).

Epidemian varhaisessa vaiheessa Floridan tautitilanne oli verrattain hyvä, mutta tapausmäärät lähtivät nousuun, ja nyt noin viidesosa maan viimeaikaisista tartunnoista on kirjattu Floridassa. Myös päivittäisten uusien tartuntojen määrät ovat olleet osavaltiossa suurimpia: menneellä viikolla Floridassa havaittiin väkilukuun suhteutettuna enemmän tartuntoja kuin New Yorkissa huhtikuussa.

Esimerkiksi huhtikuun 6. päivänä New Yorkissa oli rekisteröity viikkotasolla WSJ:n mukaan 342,68 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden, kun heinäkuun 13. päivänä Floridassa tartuntoja oli kirjattu samoilla mittareilla 373,58.

Shoppailijoita Destiny USA -ostoskeskuksen uudelleenavajaisissa 10. heinäkuuta.

Syytä aiempaa huonompaan koronavirustilanteeseen on etsitty muun muassa siitä, että tehtyjen koronavirustestien määrä on lisääntynyt kummassakin osavaltiossa loppukevään ja kesän aikana. Sekä Floridassa että New Yorkissa on myös avattu uudelleen ei-välttämätöntä liiketoimintaa.

WSJ kuitenkin huomauttaa, että New Yorkissa positiivisten testitulosten osuus on pysytellyt vähäisenä, kun taas Floridassa jatkuvasti suurempi osa otetuista näytteistä on osoittautunut positiiviseksi. Tämä voi kieliä siitä, että koronaviruksen levinneisyys on Floridassa suurempaa.

Tästä huolimatta covid-19-tautiin ei vaikuta kuolleen Floridassa yhtä paljon ihmisiä kuin New Yorkissa tai muualla Yhdysvalloissa. Floridan tautitapauksista noin 1,45 prosenttia oli johtanut heinäkuun 13. päivään mennessä kuolemaan, kun New Yorkissa luku oli 6,16 ja muualla Yhdysvalloissa 3,55.

WSJ:n mukaan yksi syy vähäisemmälle kuolleisuudelle on se, että vahvistetuista koronavirustartunnoista muita suurempi osa on löydetty nuorilta, joille covid-19-tauti ei tyypillisesti ole yhtä tappava kuin vanhemmalle väestölle.