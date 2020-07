Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on luvannut julkistaa varapresidenttiehdokkaansa elokuun alussa. Toistaiseksi vain yksi asia on varma: valittava henkilö on nainen. Näin Biden on luvannut aiemmin keväällä.

Yhä todennäköisemmältä näyttää myös se, että varapresidenttiehdokas on musta. Maanantai-illan televisiohaastattelussa Biden kertoi, että vaihtoehtojen joukossa on neljä mustaa naista. Hän ei kuitenkaan nimennyt ketään tai kertonut, kuinka monta ehdokasta hänellä on kaikkineen.

Bidenin paineita muun kuin valkoihoisen valitsemiseksi ovat kasvattaneet rasismia vastustavat mielenosoitukset, jotka ovat kestäneet Yhdysvalloissa lähes kaksi kuukautta. Bideniä on vaadittu niin puolueesta kuin sen ulkopuoleltakin valitsemaan rinnalleen musta nainen.

Aiemmin presidentiksi pyrkinyt Amy Klobuchar kertoi kesäkuussa vetäytyvänsä varapresidentiksi harkittavien listalta ja vetosi samalla julkisesti Bideniin, että tämä valitsisi naisen, joka ei olisi valkoihoinen.

Kun CNN haastatteli kesäkuussa toistakymmentä varapresidenttiehdokkaan valintaa lähellä olevaa henkilöä, he nimesivät neljä johtavaa ehdokasta: Kamala Harris, Val Demings, Keisha Lance Bottoms ja Elizabeth Warren. Kolme ensin mainittua ovat mustia.

Keitä kärkiehdokkaat ovat?

Kamala Harris

Senaattori Kamala Harris.

Harris on Kalifornian senaattori, joka valittiin tehtävään vuonna 2016. Hän oli toinen afroamerikkalainen nainen senaatissa. Ennen senaattiin pääsemistä Harris oli Kalifornian ensimmäinen naispuolinen ja ensimmäinen afroamerikkalainen oikeusministeri.

Kesäkuussa sanomalehti The New York Times kertoi, että Harris olisi Bidenin ykkösehdokas: hän on tehtävään harkittavista afroamerikkalaisista naisista ainoa, jolla on varapresidentille sopivaa kokemusta.

Harris, 55, on opiskellut politiikan tutkimusta, taloustiedettä ja oikeustiedettä. Uransa hän aloitti piirisyyttäjän avustajana.

Harris oli itsekin mukana kilpailemassa demokraattien presidenttiehdokkuudesta. Hän kuitenkin luopui kisasta joulukuussa hieman alle vuosi kampanjan aloittamisen jälkeen.

Harris on senaattorina profiloitunut erityisesti yleiseen turvallisuuteen ja ihmisoikeuskysymyksiin. Yhdysvaltojen nykyisessä kiristyneessä ilmapiirissä Harrisin lainvalvontaan ja turvallisuuteen liittyvää osaamista pidetään olennaisena.

Toisaalta Harrisilla on sama ongelma kuin toisella kärkiehdokkaalla Val Demingsillä: molempien voidaan nähdä olevan liikaa oikeuslaitoksen ja poliisin puolella.

Val Demings

Edustajainhuoneen jäsen Val Demings.

Demings on edustajainhuoneen jäsen Floridasta. Hänet valittiin tehtävään vuonna 2016.

63-vuotiaalla Demingsillä on taustaa poliisivoimissa. Hän on opiskellut kriminologiaa ja aloitti uransa sosiaalityöntekijänä. Myöhemmin hän päätyi ensin Orlandoon kenttäpoliisiksi ja vuonna 2007 Orlandon poliisiosaston johtajaksi. Demings oli ensimmäinen nainen tehtävässä.

Poliisitaustasta voi olla varapresidenttiehdokkaana hyötyä tai haittaa. Demingsiä on arvosteltu siitä, ettei Orlandon poliisissa tehty hänen johdollaan riittävästi poliisiväkivallan ehkäisemiseksi. Politico uutisoi hiljattain, että Demings oli puolustanut väkivaltaa käyttäneitä poliiseja.

The Hill -uutissivuston mukaan osa Black Lives Matter -liikkeen ja muiden rasismia vastustavien kansalaisjärjestöjen kannattajista ei pidä poliisitaustaista ehdokasta nykytilanteessa sopivana.

Toisaalta Demingsiä pidetään hyvänä ehdokkaana siksi, että hän tuntee molemmat puolet: sekä poliisivoimat että mustat afroamerikkalaiset.

Demings on ollut hyvin vähän julkisuudessa. Hän tuli esiin, kun edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosi valitsi Demingsin yhdeksi seitsemästä edustajasta, jotka vastasivat presidentti Donald Trumpin syyttämisestä virkarikosoikeudenkäynnissä.

Keisha Lance Bottoms

Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms.

Bottoms on ollut vuodesta 2017 lähtien Atlantan kaupungin pormestari. Hän on taustaltaan juristi.

Bottoms, 50, ei ole erityisen tunnettu Georgian osavaltion ulkopuolella, mutta viime aikoina hän on ollut julkisuudessa poliisiväkivaltaa vastustavien mielenosoitusten takia. Atlanta päätyi protestien keskipisteeseen kesäkuun alussa, kun paikallinen poliisi ampui 27-vuotiaan mustan miehen Rayshard Brooksin kuoliaaksi.

Brooksin ampunutta poliisia vastaan on nostettu syytteet. Sen jälkeen poliisit järjestivät oman protestinsa vastustaakseen syytteitä. Bottoms arvosteli tätä ja totesi Atlantan poliisin moraalin ”heikentyneen kymmenkertaisesti”. Bottoms on vaatinut kaupungin poliisiosastoa puuttumaan poliisiväkivaltaan.

ABC Newsin mukaan Bottomsin ongelmaksi voi muodostua se, että hänellä on kytköksiä epäselvyyksiin vaalirahoituksessa sekä Atlantan aiempaan pormestariin, jota liittovaltio tutkii korruptiosta epäiltynä.

Elizabeth Warren

Senaattori Elizabeth Warren.

Tunnetuin varapresidentiksi kaavailluista lienee entinen presidenttiehdokas Elizabeth Warren. Hän luopui demokraattien ehdokaskisasta maaliskuussa saatuaan huonon tuloksen esivaalien supertiistaissa, jolloin moni osavaltio äänesti demokraattien ehdokkaasta samana päivänä.

Warrenilla ja Bidenillä kerrotaan aiemmin olleen kireät välit, jotka johtuivat erimielisyyksistä talousasioissa. Sittemmin he ovat sopineet kiistansa.

Politicon haastatteleman Bidenin neuvonantajan mukaan Warrenin feminismi ja edistyksellisyys olisivat eduksi kampanjalle. Warrenin valitsemiseksi on paljon paineita, totesi neuvonantaja maaliskuussa. Sitten tulivat George Floydin kuolema ja koko maan laajuiset suurmielenosoitukset, jotka ovat muuttaneet presidenttikisan asetelmia.

Tällä hetkellä Warren on Massachusettsin osavaltion senaattori. Hänet valittiin vuonna 2012, ja hän oli osavaltion ensimmäinen naispuolinen senaattori. Hän opiskeli ensin opettajaksi ja myöhemmin juristiksi.

71-vuotiasta Warrenia pidetään demokraattien vasemman laidan poliitikkona samaan tapaan kuin Bernie Sandersia.

Entä neljäs musta nainen?

Neljäs Joe Bidenin harkinnassa oleva musta nainen saattaisi olla presidentti Barack Obaman entinen turvallisuuspolitiikan neuvonantaja Susan Rice, jonka on myös kerrottu olevan yksi pohdittavista vaihtoehdoista. Hän on kuitenkin taustaltaan diplomaatti ja virkamies, joka ei ole koskaan ollut demokraattisesti valitussa tehtävässä. Tämä olisi epätavallista varapresidentille.

Toisaalta Ricella on eniten kokemusta korkean tason tehtävistä. Amerikkalaismedioiden ylläpitämissä veikkauslistoissa Ricen todennäköisyydet ovat kasvaneet viime aikoina.

CNN:n lähteet kertoivat, että työryhmä tutkisi ehdolle myös kalifornialaista edustajainhuoneen jäsentä Karen Bassia, Wisconsinin senaattoria Tammy Baldwinia ja Illinoisin senaattoria Tammy Duckworthia. Heistä Bass on musta ja Duckworthilla on aasialaisia sukujuuria.

Viime aikoina erityisesti Duckworth on parantanut sijoitustaan veikkauksissa. Hän on Irakin sodassa vakavasti vammautunut veteraani, joka voisi kerätä kannatusta keskilännestä ja veteraaneilta, Politico arvioi.

Varapresidenttiehdokkaan valintaa pidetään yhtenä merkittävimmistä päätöksistä Bidenin vaalikampanjassa. Kaikkien vaihtoehtojen taustat tutkitaan tarkasti, ja valintaprosessi kestää useita viikkoja.

Biden itse on kertonut haluavansa valita ihmisen, joka on lyhyellä varoitusajalla valmis myös presidentiksi ja jonka kanssa hänellä on hyvä henkilökohtainen suhde. Valintaan vaikuttanee siis se, kuinka hyvin varapresidenttiehdokas tulee toimeen Bidenin kanssa.

Sen lisäksi kampanjatiimi miettii tarkasti, kenen tausta, kotiosavaltio ja kannattajakunta edistäisivät Bidenin valintaa presidentiksi.