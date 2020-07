Neljä viidestä venäläisestä on ilmoittanut viettävänsä loman kotimaassaan. Nainen rentoutui Mustanmeren rannalla Sotšissa vuonna 2018.

Venäjän pääministeri Mihail Mišustin kertoi keskiviikkona, että kotimaisissa kohteissa lomansa viettävät venäläiset saavat valtiolta 5 000–15 000 ruplan suuruisen korvauksen. Asiasta kertoo venäläinen valtio-omisteinen uutistoimisto Tass.

Euroissa korvaus on noin 60–180 euroa.

Hallituksen mukaan korvauksia varten valtionbudjetista rahaa varataan 15 miljardia ruplaa. Summan tarkoituksena on korvata kotimaan­matkailijoille kulut, jotka aiheutuvat matkan hankinnasta venäläisiltä matkan­järjestäjiltä.

Venäläinen valtio-omisteinen uutissivusto Ria Novosti kertoo, että suurimman mahdollisen korvauksen saadakseen matkan tulee maksaa 900 euroa.

Mistä tahansa kotimaanmatkailusta rahakorvausta ei myöskään saa. Venäjän matkailualan virasto on listannut, mitkä kohteet kuuluvat korvausten piiriin.

Ehdoissa mainitaan myös, että matkan tulee kestää vähintään viisi yötä.

Loman ajankohdan saa valita itse, kunhan kotimaanmatkalle lähtee vuoden loppuun mennessä.

Suurin osa venäläisistä viettää kuluvan kesän kotimaassaan, sillä esimerkiksi Euroopan unioni ei listannut Venäjää niin kutsuttujen vihreiden maiden listalle.

EU hyväksyi kesäkuun lopussa listan unionin ulkopuolisista maista, joista matkustaminen ilman rajoitteita sallitaan.

Keskiviikkona Ria Novosti kertoi, että äskettäin tehtyjen kyselyiden mukaan 83 prosenttia vastanneista venäläisistä ilmoitti viettävänsä loman kotimaassa. Vain 17 prosenttia uskoi, että pääsee vielä tämän kesän aikana ulkomaille.

Suosituimpia lomakohteita Venäjällä olivat Mustanmeren lomakohteet ja Pietari.

Venäläiset suosivat kotimaassaan erityisesti Pietaria ja Mustanmeren lomakohteita. Ihmisiä pelaamassa rantalentopalloa Sotšissa Mustanmeren rannalla vuonna 2018.

Pääministeri Mišustin uskoo, että koronavirus on oiva mahdollisuus kehittää kotimaanmatkailua.

Varsinkin ympäristöystävällisen matkailun hän näkee Venäjällä kehittyvän lähiaikoina. Mišustinin mukaan viime vuonna Venäjällä kahdeksan kansallispuistoa pääsi mukaan matkailun infrastruktuurin kehittämisohjelmaan ja maahan luotiin viisi erityissuojelualuetta.

Hän myös sanoi, että vuoden 2018 jalkapallon maailmanmestaruuskisat houkuttelivat faneja eri puolilta maata ja maapalloa Venäjän kaupunkeihin.

”Olen varma, että monet heistä rakastuivat Venäjään, joka on valoisa, vieraanvarainen ja erilainen kuin maailmassa vallitsevat stereotypiat”, Mišustin sanoi.

Venäjällä on todettu jo yli 700 000 koronavirustartuntaa, mutta virallisten lukujen valossa kuolleisuus maassa on pientä. Noin 12 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Esimerkiksi monet opposition edustajat ovat epäilleet viranomaisten vaikenevan kuolleiden todellisesta määrästä.

Maanantaina presidentti Vladimir Putin totesi, että Venäjällä koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Suomen ulkoministeriö suosittaa välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista Venäjälle.

Vaikka Venäjä tukeekin nyt aktiivisesti kotimaanmatkailua, maan talouden elpyminen koronakriisin jälkeen kestää vielä pitkään, arvioivat venäläisen riippumattoman uutissivuston Meduzan haastattelemat talousasiantuntijat.

Asiantuntijat odottavat, että venäläisten reaalitulot supistuvat lähiaikoina, maan keskiluokka kutistuu ja köyhyys maassa kasvaa.

Raaka-aineiden myynnistä riippuvaisen Venäjän tilannetta huonontaa myös öljyn hinnan romahdus.

Putinin hallinnon aikana maa on kerännyt valtavan rahaston, jota se on käyttänyt koronaviruksen taloudellisten haittojen torjuntaan koko epidemian ajan.

Toukokuun lopussa virkamiehet ehdottivat matalakorkoisia lainoja ja tukia eri toimialoille.

Hiljattain venäläisille matkailuyrityksille myönnettiin yhteensä 3,5 miljardin ruplan tukiraha.