Muotiteollisuuden on lopetettava raaka-aineiden ja tuotteiden suora tai välillinen osto Kiinan Xinjiangista, koska niitä teetetään uiguureilla ja muilla vähemmistöillä pakkotyönä. Näin vaati torstaina 70 uiguurijärjestön ja yli sadan muun järjestön yhteenliittymä yli 30 maasta.

Mukana olivat muun muassa ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch ja Anti-Slavery International sekä monet ay-järjestöt.

Kiinaa on syytetty yli miljoonan uiguurin ja muihin muslimivähemmistöihin kuuluvien viemisestä erityisille leireille vankilamaisiin olosuhteisiin.

Uutisissa on kerrottu heidän joutuneen pakkotöitä muistuttaviin oloihin. Kiina on kiistänyt sortavansa uiguureja ja väittänyt leirien olevan ammatillisia koulutuskeskuksia.

Järjestöjen vetoomuksessa listattiin pitkä liuta tektiilivalmistajia, joiden tuotannon ne kytkevät tavalla tai toisella Xinjiangiin. Tuttujen nimien joukossa olivat muun muassa Ikea, Zara, Esprit, Nike, Adidas, Puma, Muji ja Jack&Jones.

Listaus perustuu useisiin länsimaisen median artikkeleihin ja asiaa selvitelleiden järjestöjen ja tutkimuslaitosten selvityksiin. Niiden mukaan Xinjiangista tulee paljon puuvilla ja lankaa kansainväliselle muotiteollisuudelle.

Brändiyritykset eivät aina ole täysin perillä siitä, mistä niiden tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin, koska alihankkijat ostavat raaka-aineet.

Xinjiangin voisi sanoa olevan maailman puuvillatuotannon keskuksia. Kiina tuottaa yli viidenneksen maailman puuvillatarjonnasta ja tästä yli 80 prosenttia tulee Xinjiangista, kertoo BBC.

Vetoomuksessa arvioitiinkin maailman joka viidennen puuvillavaatteen sisältävän uiguurialueen puuvillaa.

”On käytännössä varmaa, että moni näistä tuotteista on pakkotyön tahrimaa”, vetoomuksessa sanotaan.

Xinjiangin työskentely­olosuhteisiin on vaikea päästä luotettavasti tutustumaan. Vetoomuksessa sanotaankin, että muotiyritysten on pitäydyttävä ostamasta mitään tuotteita, joissa on jotakin Xinjiangista hankittua raaka-ainetta.

Useat yritykset ovat ilmoittaneet selvittävänsä tai selvittäneensä alihankinta­ketjujensa ulottumista Xinjiangiin. BBC:n mukaan H&M ei löytänyt auditoinnissaan pakkotyötä lankojensa valmistajan luota. Esprit huomasi, että brändin vaatteiden lankaa tulee jonkin verran Xinjiangista.

Juuri ennen vetoomuksen julkaisua Tommy Hilfigerin ja Calvin Kleinin brändit omistava PVH ilmoitti katkaisevansa vuoden sisään kaikki suhteensa tehtaisiin, jotka tekevät vaatteita tai kangasta Xinjiangissa tai käyttävät sieltä tulevaa puuvillaa. Asiasta kertoi The New York Times.

Uiguurien pakkotyö ei näytä tutkimusten mukaan rajoittuvan muotiteollisuuden alihankkijoihin tai Xinjiangin alueelle.

Muun muassa Apple, Huawei, Samsung, Sony ja Volkswagen mainittiin Australian strategisen politiikan instituutin raportissa. Myös suomalainen teknologiayhtiö Nokia oli hyötyjien listalla.

Raportin mukaan vuosien 2017 ja 2019 välillä yli 80 000 uiguuria vietiin Xinjiangin ulkopuolelle eri puolille Kiinaa pakkotöihin tehtaisiin.