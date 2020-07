Kiinan konsulaatti Texasin Houstonissa oli vakoilukeskus, julistaa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo. Yhdysvallat määräsi konsulaatin suljettavaksi aiemmin tällä viikolla.

Ulkoministerin mukaan Kiina on hankkinut edustustonsa avulla laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisyritysten kauppasalaisuuksia. Pompeo kävi torstaina Kiinaa vastaan Kaliforniassa pitämässään puheessa.

Hän arvioi puheessaan Kiinan otteiden olevan aiempaa autoritaarisempia kotona ja aggressiivisempia muualla.

”Me emme voi enää olla piittaamatta maidemme välisistä perustavanlaatuisista poliittisista ja ideologisista eroavaisuuksista”, Pompeo sanoi.

Ulkoministeri lisäsi, ettei Kiinan kommunistinen puolue ole ikinä sivuuttanut edellä mainittuja eroavaisuuksia. Pompeon mukaan maailman valtioiden on valittava puolensa vapauden ja tyrannian välillä.

”Vapaan maailman täytyy voittaa tämä uusi tyrannia”, Pompeo julisti.

Pompeon mielestä Kiina on käyttänyt Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden jalomielisyyttä itsekkäästi hyväkseen edellisten neljän vuosikymmenen aikana. Edellä mainittuna ajanjaksona Aasian suurvalta on pannut toimeen uudistuksia ja maasta on tullut merkittävä tekijä maailmantaloudessa.

Ulkoministeriltä satoi kritiikkiä niin Yhdysvaltain aiemmille hallinnoille kuin yhdysvaltalaisyrityksillekin niiden suhtautumisesta Kiinaan. Yhdysvaltalaisyritykset ovat esimerkiksi olleet hänen mielestään liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä.

Pompeo kertoi Kiinan rikkoneen kansainvälisiä sitoumuksia muun muassa Hongkongin erityishallintoalueen autonomian ja Etelä-Kiinanmeren osalta. Kiinan on pettänyt lupauksensa Pompeon mukaan myös siinä, ettei se ollut suorasukainen koronavirusepidemian lähtökohdista.

Trumpin hallinto on syytellyt Kiinaa maailmanlaajuisesta koronapandemiasta, joka on runnellut erityisen pahasti Yhdysvaltoja, jossa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Trump puhuu koronaviruksesta toistuvasti ”Kiina-viruksena”.

Pompeo esitti puheessaan myös lukuisia viittauksia kylmään sotaan, jonka aikana olivat napit vastakkain Yhdysvallat ja Neuvostoliitto liittolaisineen. Toista maailmansotaa seurannut vastakkainasettelun aika kesti yli neljän vuosikymmenen ajan.

Uutiskanava CNN arvioi, että Pompeo vaikutti esittävän Yhdysvaltain ja Kiinan väännön eräänlaisena uuden ajan kylmänä sotana.

”Vapauksiemme suojeleminen Kiinan kommunistiselta puolueelta on oman aikamme tehtävä ja Amerikka on täydellisessä asemassa johtamaan sitä”, Pompeo julisti uutiskanavan mukaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat olleet kireät jo pidempään, mutta tilanne pingottui entisestään Houstonin konsulaatin sulkemismääräyksen jälkeen.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeriö myös ilmoitti neljän kiinalaistutkijan pidätyksistä ja heihin kohdistuvista syytteistä. Tutkijat ovat työskennelleet yhdysvaltalaisyliopistoissa.

Nelikkoa syytetään viisumipetoksista, sillä heidän väitetään valehdelleen kytköksistään Kiinan kommunistipuolueeseen sekä maan asevoimiin eli Kansan vapautusarmeijaan.

Keskiviikkona Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin kertoi konsulaatin sulkemismääräyksen olevan törkeä ja perusteeton siirto, joka sabotoi maiden väliset suhteet.

CNN:n mukaan Wang on myös kiistänyt väitteet siitä, että konsulaatti olisi ollut keskus laittomille toimille.

Torstaina Wang niin ikään kuvaili neljän pidätetyn tutkijan syytteitä poliittiseksi vainoksi. Hän kertoi Kiinan ryhtyvän tarvittaviin toimiin kansalaistensa turvallisuuden ja oikeuksien varmistamiseksi.

Houstonin konsulaattia johtava konsuli Cai Wei arvioi torstaina Politicolle, että edustusto saattaa uhmata sulkemismääräystä. Hän kertoi toimistonsa olevan avoinna ”kunnes toisin ilmoitetaan”.

CNN:n mukaan sulkemismääräyksessä linjataan, että konsulaatin tulisi sulkea ovensa perjantaihin mennessä.

Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona, että konsulaatin sulkemisen syy on immateriaalioikeuksien suojelu. Näillä oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi keksintöihin, tuotemerkkiin ja tuotteiden valmistukseen liittyviä salaisuuksia. Rikkeistä puhutaan tuote- tai teollisuusvakoiluna.

Paikalliset tiedotusvälineet Texasissa ovat kertoneet tällä viikolla, että konsulaatin pihalla on poltettu asiakirjoja.

Oikaisu 24.7.2020 kello 6.02: Konsulaatin tulee sulkea ovensa CNN:n mukaan perjantaihin mennessä, ei torstaina, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.