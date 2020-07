Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ei ole suostunut pysymään täysin eristyksissä koronavirustartunnastaan huolimatta, kertoo uutistoimisto AFP. AFP:n mukaan Bolsonaro on tartunnan vuoksi eristyksissä presidentin virka-asuntona toimivassa Alvoradan palatsissa, mutta ei ole siellä käyttänyt kasvomaskia työntekijöidensä kanssa keskustellessaan.

Presidentistä otettujen valokuvien perusteella hän lähti torstaina myös ajamaan moottoripyörällään palatsin puutarha-alueelle ilman kasvomaskia. Kesken ajelun hän päätti pysähtyä keskustelemaan puutarhassa haravoimassa olleiden työntekijöiden kanssa. Kuvien perusteella presidentillä eikä hänen palatsinsa työntekijöillä ollut kenelläkään kasvomaskeja käytössä.

Presidentin kanslia ei suostunut kommentoimaan Bolsonarosta otettuja kuvia AFP:lle.

Bolsonaro ajoi moottoripyöräili virka-asuntonsa pihapiirissä torstaina.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun koronavirustartunnan saanut Bolsonaro herättää huolta toiminnallaan.

Hän on muun muassa tavannut useasti kannattajiaan tartunnasta huolimatta. Aikaisemmin kannattajiaan tavatessaan hän on kuitenkin käyttänyt kasvomaskia.

Heinäkuun alussa brasilialaisia toimittajia edustava liitto puolestaan kertoi yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan nostavansa kanteen Bolsonaroa vastaan, koska tämä ei käyttänyt kasvomaskia. Tuolloin Bolsonaro riisui kasvomaskinsa kesken lehdistötilaisuuden juuri sen jälkeen, kun hänellä oli todettu koronavirustartunta.

Ennen tartuntaansa Bolsonaro tapasi usein kannattajiaan kaduilla ja mielenosoituksissa ilman turvavälejä ja kasvomaskeja maan koronavirustilanteesta huolimatta. Aikaisemmin hän kieltäytyi kasvomaskien käytöstä kokonaan, kunnes liittovaltion tuomari asetti määräyksen maskin pakollisuudesta kesäkuun loppupuolella.

Presidentti Bolsonaro tapasi torstaina myös kannattajiaan, mutta heidän kanssaan hän kuitenkin käytti kasvomaskia.

Bolsonaro sairastui koronavirukseen heinäkuun alussa. Hän on aikaisemmin vähätellyt koronavirusta ja muun muassa verrannut sitä tavalliseen flunssaan.

Uusimman positiivisen koronavirustestinsä Bolsonaro antoi tämän viikon keskiviikkona.

Brasiliassa koronavirustartuntoja on eniten maailmassa heti Yhdysvaltojen jälkeen. Maassa on todettu yhteensä lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa ja sen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo yli 84 000 ihmistä.

Brasilian tautitilanteesta huolimatta Bolsonaro on ollut läpi kevään enemmän huolissaan maan taloudesta kuin koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.

”[Kotona pysymisen taloudelle] aiheuttamat vahingot tappavat paljon enemmän ihmisiä kuin koronavirus”, Bolsonaro on muun muassa todennut aikaisemmin.